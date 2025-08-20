Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

Once Caldas alcanzó los cuartos de final en la Copa Sudamericana, por primera vez en su historia - crédito Colprensa

Once Caldas se convirtió en el único conjunto colombiano que sigue vivo en la Copa Sudamericana, luego de eliminar a Huracán por marcador global de 4-1, con triunfo en Buenos Aires por 3-1, además de que América de Cali se despidió del certamen a manos de Fluminense en Río de Janeiro.

El Blanco Blanco ya tiene rival para jugar los cuartos de final, en los que se medirá con uno de los clubes más fuertes del torneo y deberá hacer un viaje a Ecuador, en donde quiere dar otro golpe para pelear por el tiquete a las semifinales, a las que nunca ha llegado en este campeonato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, los manizaleños se enfocarán en mejorar su presentación en la Liga BetPlay, pues se descuidaron en el certamen y no han ganado ninguno de sus seis últimos partidos, con tres empates y el mismo número de derrotas, jugando la próxima fecha ante Patriotas.

El rival de Once Caldas

Luego de dejar en el camino, el conjunto manizaleño solo tuvo que esperar un par de horas para conocer el conjunto con el que se medirá en cuartos de final, ya que se disputó también el martes 19 de agosto en Ecuador, que fue mucho más cerrada que la del “Blanco Blanco”.

Independiente del Valle será el rival de Once Caldas en la Copa Sudamericana, luego de eliminar al Mushuc Runa en los octavos de final por los penales 4-2, después de que quedara igualada la serie global en 2-2 y el “Matagigantes” se quedó con el cupo a la siguiente ronda.

Independiente del Valle, dos veces campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, se medirá con Once Caldas - crédito Cristina Vega/REUTERS

Pese a que el cuadro “Ponchito” alcanzó a estar arriba del marcador por 2-0 en la vuelta, con anotaciones de Walter Chalá y Cristian Penilla, el visitante descontó e igualó la pizarra global con Michael Hoyos a los 100 minutos, en el tiempo de reposición, para mandar todo a la serie desde los 12 pasos.

De esta manera, el dos veces campeón de la Copa Sudamericana y candidato en el certamen, buscará el cupo a las semifinales ante los manizaleños, cuyas fechas probables serán en las semanas del 16 y 25 de septiembre, para los duelos de ida y la revancha, arrancando la serie en Quito y terminando en la capital de Caldas.

Once Caldas alcanzó los cuartos de final en la Copa Sudamericana, luego de eliminar a Huracán en octavos - crédito Conmebol

Dayro aumenta su leyenda

Dayro Moreno amplió su récord como máximo goleador colombiano de todos los tiempos, al marcar dos goles en la victoria de Once Caldas frente a Huracán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Buenos Aires, en la victoria por 3-1.

Con esas anotaciones, el delantero alcanzó 370 goles en su carrera, una cifra que lo mantiene en la cima de los artilleros cafeteros y le otorga una ventaja de 14 anotaciones sobre Radamel Falcao García, que suma 356 y actualmente no tiene equipo. El tercer puesto lo ocupa Víctor Hugo Aristizábal con 346, seguido por Carlos Bacca, del Junior de Barranquilla, con 345.

Dayro Moreno lideró al Once Caldas para eliminar a Huracán en la Copa Sudamericana - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

Moreno también lidera la tabla de goleadores de la actual Copa Sudamericana con 8 anotaciones en 11 partidos, superando a Ismael Díaz de Universidad Católica y Junior Paredes de Academia Puerto Cabello, ambos con 6. El atacante ya había marcado en el partido de ida ante Huracán.

A lo largo de su trayectoria, Dayro Moreno ha anotado 163 goles con Once Caldas, 57 con Atlético Nacional, 50 con Xolos de Tijuana, 34 con Millonarios FC, 22 con Atlético Bucaramanga, 13 con Junior de Barranquilla y Steaua Bucarest, 10 con Talleres de Córdoba, 4 con Oriente Petrolero, 1 con Atlético Paranaense y 3 con la Selección Colombia.