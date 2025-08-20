Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana: así va la tabla de anotadores

En el encuentro jugado en el estadio Tomás A. Ducó de Buenos Aires, Dayro Moreno marcó el tanto del empate a los 40 minutos y cerró el marcador con el tercer gol a los 88. - crédito AFP

Dayro Moreno alcanzó los 370 goles en su carrera, consolidándose como el máximo artillero colombiano de la historia y superando por 14 anotaciones a Radamel Falcao García (356), mientras Víctor Hugo Aristizábal (346) y Carlos Bacca (345) ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente.

En el contexto de la Copa Sudamericana 2025, Dayro es líder de goleo con ocho tantos, seguido por Ismael Díaz (Universidad Católica de Ecuador) con seis, y varios jugadores con cinco o cuatro anotaciones.

La más reciente exhibición de Once Caldas que aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, se materializó con el triunfo 1-3 sobre Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, cerrando la serie con un global de 4-1 tras la victoria 1-0 en el Palogrande. Las intensas lluvias en Buenos Aires afectaron el desarrollo del partido, con un terreno encharcado que complicó el ritmo de juego.

El marcador se abrió al minuto 38 con penal ejecutado por Matko Miljevic que engañó al portero James Aguirre, dando esperanza a los locales. La respuesta fue inmediata: un minuto después, Michael Barrios superó a la defensa, eludió al arquero y asistió a Dayro Moreno, que de cabeza igualó el encuentro y amplió su leyenda como goleador sudamericano.

La situación se agravó para Huracán en el minuto 43, cuando después de la intervención del VAR, el árbitro expulsó a Juan Bisanz por agresión sobre Juan David Cuesta. En el complemento, Once Caldas aprovechó la superioridad numérica y al minuto 65, tras una acción colectiva por izquierda, Iván Rojas asistió a Michael Barrios que firmó el segundo tanto de la visita.

El partido subió de tono luego de la segunda diana. Tras una trifulca y posterior revisión del VAR, Matko Miljevic fue expulsado y Huracán quedó con 10, aunque otras dos tarjetas rojas iniciales a César Román Ibáñez y Mateo Zuleta fueron revocadas.

En los instantes finales, el elenco de Manizales pudo aumentar la diferencia por medio de Felipe Gómez, que estrelló el balón en el horizontal, y Jefry Zapata, que estuvo cerca tras una excelente acción individual.

Faltando dos minutos, un contragolpe liderado por Zapata acabó con el pase preciso para Dayro Moreno, que sentenció el resultado definitivo y la clasificación a cuartos de final ante la presencia de cientos de hinchas colombianos en la tribuna.

Del total de sus goles, Dayro registró 163 con Once Caldas, 57 con Atlético Nacional, 50 con Xolos de Tijuana, 34 con Millonarios FC, 22 con Atlético Bucaramanga, 13 con Steaua Bucarest y Junior de Barranquilla cada uno, 10 con Talleres de Córdoba, 4 con Oriente Petrolero, 3 con la Selección Colombia y 1 con Atlético Paranaense.