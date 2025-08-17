Richard Ríos prendió las alarmas en la selección Colombia: sufrió golpe en la cabeza con el Benfica

Richard Ríos debutó de manera oficial en la Primeira Liga de Portugal, jugando de titular con el Benfica ante el Estrela Amadora - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Richard Ríos sigue sumando minutos con el Benfica y consolidándose como un jugador determinante en la plantilla de las “Águilas”, pese a que lleva menos de dos meses en la nómina y con muchos retos por delante, el más importante será la disputa de la Champions League y llegar a la fase de liga.

También el colombiano empezó la pelea por la Liga de Portugal, en la que dio un susto por un golpe en la cabeza, que también encendió las alarmas en la selección Colombia, pues a finales de agosto se conocerá la convocatoria para los últimos compromisos por las eliminatorias.

Queda por saber si el mediocampista necesita un tiempo de descanso, pues el siguiente partido será nada menos que contra el Fenerbahce de Jhon Jáder Durán, el miércoles 20 y 27 de agosto, por la tercera ronda previa de la Champions League y que promete ser un duelo lleno de emociones.

Esto pasó con Richard Ríos

El momento en que Richard Ríos abandonó el campo por un fuerte golpe en la cabeza, marcó el desenlace de su debut liguero con Benfica. Las imágenes mostraron el dolor evidente del mediocampista colombiano, quien, aturdido, debió ceder su lugar a Tiago Gouveia en los instantes finales del partido.

El cuerpo médico del club intervino de inmediato y, aunque la situación generó preocupación, la decisión técnica fue priorizar el descanso del jugador para evitar riesgos innecesarios. Según la información disponible, Ríos salió por sus propios medios y no se reportaron complicaciones de gravedad.

El volante del Benfica debió ser sustituido por una dolencia en la cabeza, en el partido ante el Estrela Amadora - crédito @abtrichardrios/X

De otro lado, el colombiano fue titular en el mediocampo de Benfica durante la victoria por 1-0 ante Estrela Amadora en la primera jornada de la Liga de Portugal. El club lisboeta le confió la dirección del juego durante 89 minutos. Aunque no logró marcar, recibió una tarjeta amarilla en el minuto 84 y se mantuvo activo en la construcción ofensiva del equipo.

El único gol del partido llegó a los 60 minutos, cuando el griego Vangelis Pavlidis transformó un penalti señalado por una falta del búlgaro Atanas Chernev sobre el serbio Branislav Ivanovic. El delantero ejecutó el disparo con precisión y aseguró los primeros tres puntos para el conjunto dirigido por Roger Schmidt.

Vangelis Pavlidis marcando el gol de la victoria del Benfica ante el Estrela Amadora - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Hasta el momento, Benfica no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado físico del jugador, aunque todo indica que la lesión no reviste gravedad y que podrá estar disponible para el próximo desafío, que será en la Champions League.

Siguiente reto para el colombiano.

El calendario inmediato de Benfica incluye un compromiso clave en la fase previa de la Champions League frente a Fenerbahce, donde se espera la participación de Ríos. Este encuentro podría deparar un duelo inédito entre el colombiano y Jhon Jader Durán, lo que añade atractivo al cruce internacional.

Jhon Durán fue titular en el empate sin goles del Fenerbahce contra el Göztepe, por la Superliga de Turquía - crédito @fenerbahce / Instagram

El delantero cafetero viene de ser titular en el empate sin goles contra el Göztepe, por la segunda fecha de la Superliga de Turquía, en la que se salvó de una expulsión por un golpe al rostro de un rival, acción que le valió solo la amonestación al minuto 42 y al 75′ salió del campo.

En el contexto de la Liga de Portugal, la jornada inaugural continuará con los partidos de Sporting de Lisboa y Sporting de Braga, que se medirán ante Arouca y Alverca, respectivamente. El campeón vigente, Sporting de Lisboa, inició la defensa del título con una victoria por 0-2 frente a Casa Pia, en la que Trincão destacó con un gol y una asistencia. La segunda fecha concluirá con el desplazamiento de Porto al campo de Gil Vicente.