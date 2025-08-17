Deportes

Richard Ríos prendió las alarmas en la selección Colombia: sufrió golpe en la cabeza con el Benfica

En el debut por la Liga de Portugal, el colombiano debió salir del campo de juego en la victoria 1-0 sobre el Estrela Amadora, a pocas semanas de salir la convocatoria para las eliminatorias

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Richard Ríos debutó de manera
Richard Ríos debutó de manera oficial en la Primeira Liga de Portugal, jugando de titular con el Benfica ante el Estrela Amadora - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Richard Ríos sigue sumando minutos con el Benfica y consolidándose como un jugador determinante en la plantilla de las “Águilas”, pese a que lleva menos de dos meses en la nómina y con muchos retos por delante, el más importante será la disputa de la Champions League y llegar a la fase de liga.

También el colombiano empezó la pelea por la Liga de Portugal, en la que dio un susto por un golpe en la cabeza, que también encendió las alarmas en la selección Colombia, pues a finales de agosto se conocerá la convocatoria para los últimos compromisos por las eliminatorias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber si el mediocampista necesita un tiempo de descanso, pues el siguiente partido será nada menos que contra el Fenerbahce de Jhon Jáder Durán, el miércoles 20 y 27 de agosto, por la tercera ronda previa de la Champions League y que promete ser un duelo lleno de emociones.

Esto pasó con Richard Ríos

El momento en que Richard Ríos abandonó el campo por un fuerte golpe en la cabeza, marcó el desenlace de su debut liguero con Benfica. Las imágenes mostraron el dolor evidente del mediocampista colombiano, quien, aturdido, debió ceder su lugar a Tiago Gouveia en los instantes finales del partido.

El cuerpo médico del club intervino de inmediato y, aunque la situación generó preocupación, la decisión técnica fue priorizar el descanso del jugador para evitar riesgos innecesarios. Según la información disponible, Ríos salió por sus propios medios y no se reportaron complicaciones de gravedad.

El volante del Benfica debió ser sustituido por una dolencia en la cabeza, en el partido ante el Estrela Amadora - crédito @abtrichardrios/X

De otro lado, el colombiano fue titular en el mediocampo de Benfica durante la victoria por 1-0 ante Estrela Amadora en la primera jornada de la Liga de Portugal. El club lisboeta le confió la dirección del juego durante 89 minutos. Aunque no logró marcar, recibió una tarjeta amarilla en el minuto 84 y se mantuvo activo en la construcción ofensiva del equipo.

El único gol del partido llegó a los 60 minutos, cuando el griego Vangelis Pavlidis transformó un penalti señalado por una falta del búlgaro Atanas Chernev sobre el serbio Branislav Ivanovic. El delantero ejecutó el disparo con precisión y aseguró los primeros tres puntos para el conjunto dirigido por Roger Schmidt.

Vangelis Pavlidis marcando el gol
Vangelis Pavlidis marcando el gol de la victoria del Benfica ante el Estrela Amadora - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Hasta el momento, Benfica no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado físico del jugador, aunque todo indica que la lesión no reviste gravedad y que podrá estar disponible para el próximo desafío, que será en la Champions League.

Siguiente reto para el colombiano.

El calendario inmediato de Benfica incluye un compromiso clave en la fase previa de la Champions League frente a Fenerbahce, donde se espera la participación de Ríos. Este encuentro podría deparar un duelo inédito entre el colombiano y Jhon Jader Durán, lo que añade atractivo al cruce internacional.

Jhon Durán fue titular en
Jhon Durán fue titular en el empate sin goles del Fenerbahce contra el Göztepe, por la Superliga de Turquía - crédito @fenerbahce / Instagram

El delantero cafetero viene de ser titular en el empate sin goles contra el Göztepe, por la segunda fecha de la Superliga de Turquía, en la que se salvó de una expulsión por un golpe al rostro de un rival, acción que le valió solo la amonestación al minuto 42 y al 75′ salió del campo.

En el contexto de la Liga de Portugal, la jornada inaugural continuará con los partidos de Sporting de Lisboa y Sporting de Braga, que se medirán ante Arouca y Alverca, respectivamente. El campeón vigente, Sporting de Lisboa, inició la defensa del título con una victoria por 0-2 frente a Casa Pia, en la que Trincão destacó con un gol y una asistencia. La segunda fecha concluirá con el desplazamiento de Porto al campo de Gil Vicente.

Temas Relacionados

Richard RíosBenficaRichard Ríos BenficaRichard Ríos golpeEstrella AmadoraPrimeira LigaSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival

La Dimayor presentó los horarios de la siguiente fase del torneo, pero con el problema de que quedan pendientes dos llaves de la ronda inicial por diferentes razones

Así se jugarán los octavos

La danza de los millones en la Liga BetPlay: este fue el equipo que más dinero ganó en el mercado de fichajes

Siendo la venta de jugadores el negocio más lucrativo en el fútbol colombiano, un histórico club logró cifras históricas durante la mitad de 2025

La danza de los millones

Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”

El atacante colombiano fue la figura del equipo en la Supercopa de Alemania, en la que marcó gol para vencer al Stuttgart por 2-1 y celebrar su primer título con el club

Este es el jugador que

Nairo Quintana recibe dura noticia del Movistar para la Vuelta a España: vea de qué se trata

El ciclista colombiano fue campeón en la edición 2016 de la ronda ibérica, que es el principal objetivo de la escuadra española para salvar una temporada muy discreta

Nairo Quintana recibe dura noticia

Néiser Villarreal arriesgaría su carrera por escándalo en Millonarios: estas son las implicaciones por usar camiseta de América

El atacante está en la mira de los azules por una transmisión en vivo, en la que la reunión con las directivas podría marcar un golpe enorme en su naciente trayectoria

Néiser Villarreal arriesgaría su carrera
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Homicidio de líder social en

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts más escuchados

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

EN VIVO: Sara Corrales se casa con Damián Pasquini en Medellín, no se pierda todas las incidencias de la ceremonia

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más populares este sábado

‘MasterChef Celebrity’: Violeta Bergonzi lanzó polémico comentario sobre Michelle Rouillard y fue blanco de las redes sociales

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Deportes

Así se jugarán los octavos

Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival

La danza de los millones en la Liga BetPlay: este fue el equipo que más dinero ganó en el mercado de fichajes

Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”

Nairo Quintana recibe dura noticia del Movistar para la Vuelta a España: vea de qué se trata

Néiser Villarreal arriesgaría su carrera por escándalo en Millonarios: estas son las implicaciones por usar camiseta de América