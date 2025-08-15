Deportes

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

Los “Gigantes de Baviera” tendrán su primer reto en la temporada 2025-2026, con la presencia de Luis Díaz en el ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El colombiano podría ser de
El colombiano podría ser de la formación titular en la final de la Supercopa de Alemania - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La temporada 2025-2026 comenzó de forma oficial en Europa, el 13 de agosto de 2025, con la coronación del París Saint Germain en la final de la Supercopa frente al Tottenham de Inglaterra.

Ahora, campeonatos como la Premier League y la Bundesliga, comienzan a encender los motores para la acción en lo que será una nueva temporada, y una de las grandes expectativas será el debut oficial de Luis Díaz con Bayern Múnich, ni más ni menos en la Supercopa de Alemania.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los bávaros y Luis Díaz quieren su primera alegría de la temporada

Luis Díaz afrontará su primera
Luis Díaz afrontará su primera final con Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La final de la Supercopa de Alemania, se disputará el 16 de agosto de 2025, en el estadio MHPArena, de Stuttgart, a partir de la 1:30 p. m (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Espn y la aplicación digital de Disney Plus (Planes estándar y premium)

Ficha del partido

Stuttgart vs. Bayern Múnich

  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Espn y Disney Plus

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Stuttgart

El momento cuando el técnico
El momento cuando el técnico del Stuttgart, Sebastian Hoeness, alza el trofeo de la Supercopa de Alemania - crédito Annegret Hilse D / REUTERS

Es importante recordar que, la Supercopa de Alemania la disputan el ganador de la Copa de Alemania (o conocida como la DFB Cup o Pokal) y el campeón del campeonato local: la Bundesliga.

Este derecho de jugar por el trofeo, se lo ganó el Stuttgart, el 24 de mayo de 2025, cuando venció en el estadio Olímpico de Berlín, por 4-2 al Arminia Bielefeld, siendo su último partido en la temporada 2024-2025.

Con goles del delantero alemán Nick Woltemade al minuto 15, doblete del volante francés Enzo Millot al 22 y al 66, y gol del delantero alemán Deniz Undav al 28, mientras que el descuento del Bielefeld llegó por medio de Julian Kania al 82, y autogol del defensor alemán Josha Vagnoman al 85.

Stuttgart celebrando el título de
Stuttgart celebrando el título de la Copa de Alemania - crédito Fabrizio Bensch / REUTERS

A continuación, así viene el Stuttgart en su pretemporada, donde jugó 4 partidos, ganó en tres ocasiones y solo perdió en uno (ante el Bolonia

  • 9 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Stuttgart 0-1 Bolonia
  • 2 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Stuttgart 6-0 Toulouse
  • 26 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Stuttgart 2-1 Celta de Vigo
  • 12 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Fellbach 1-7 Stuttgart
  • 24 de mayo de 2025 - Copa de Alemania: Arminia Bielefeld 2-4 Stuttgart

Bayern Múnich

Vincent Kompany levantando el título
Vincent Kompany levantando el título de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Por los lados del Bayern Múnich, los “Gigantes de Baviera” volvieron a dominar la liga sin problemas, al conseguir su octava Bundesliga de forma consecutiva, desde 2017.

En lo que fue su último partido en el torneo local, antes de disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos, el 17 de mayo de 2025, los dirigidos por Vincent Kompany, vencieron por 4-0 al Hoffenheim, en el estadio Prezero Arena de Sinsheim.

Con anotaciones del delantero inglés Michael Olise al 33, del volante alemán Joshua Kimmich al 53 y de los atacantes, el alemán Sergey Gnabry al 80 y el inglés Harry Kane al 86, lograron sellar el título 33 del campeonato alemán para los rojos.

Harry Kane logró el primer
Harry Kane logró el primer título de su carrera con Bayern Múnich - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Con 82 puntos, gracias a las 25 victorias, 7 empates y 2 derrotas, con 99 goles a favor y 32 en contra, fue la campaña que lograron los seis veces campeones de Europa.

Luego, los dirigidos por Kompany disputaron el Mundial de Clubes de Estados Unidos de 2025, y allí quedaron eliminados en los cuartos de final por el París Saint Germain por 2-0, el 5 de julio de 2025, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con goles de Desire Doue al 78 de Ousmane Dembelé al 90+6.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos locales, en donde Luis Díaz debutó, y llega como el refuerzo para el ataque del equipo alemán.

  • 17 de mayo de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 10 de mayo de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-0 Borussia Mönchengladbach
  • 3 de mayo de 2025 - Bundesliga: RB Lepizig 3-3 Bayern Múnich
  • 26 de abril de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Mainz 05
  • 19 de abril de 2025 - Bundesliga: Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

Equipos más ganadores de la Supercopa de Alemania

Bayer Leverkusen fue el último
Bayer Leverkusen fue el último ganador de la Supercopa de Alemania, al vencer en tiros penales al Stuttgart por 4-3, el 17 de agosto de 2024 - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

Es importante recordar que, los “Gigantes de Baviera”, son los más veces ganadores de este trofeo, con diez conquistas. A continuación, así está el palmarés

  1. Bayern Múnich: 10 títulos (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022)
  2. Borussia Dortmund: 6 títulos (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019)
  3. Werder Bremen: 3 títulos (1988, 1993, 1994)
  4. Kaiserslautern FC: 1 título (1991)
  5. Stuttgart: 1 título (1992)
  6. Schalke 04: 1 título (2011)
  7. Leipzig: 1 título (2023)
  8. Bayern 04 Leverkusen: 1 título (2024)
  9. Wolfsburgo: 1 título (2015)

Temas Relacionados

Bayern MúnichBayern MunichLuis DiazStuttgart vs. Bayern MúnichSupercopa de AlemaniaColombia-Deportes

Más Noticias

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

El atacante de Millonarios protagonizó un momento que molestó a los fanáticos del cuadro azul, antes de lo que será el partido contra Deportes Tolima, en Ibagué

Néiser Villarreal, figura de Millonarios,

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

El mediocampista colombiano no viaja con el Club León por persistentes molestias musculares, que le impiden jugar un partido clave en la lucha por revertir la mala racha en la Liga Mexicana

James Rodríguez preocupa: otra vez

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, el técnico del Bournemouth se refirió a su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

El extremo colombiano no fue convocado para el primer partido de la ‘Premier League’, lo que alimenta los rumores sobre su inminente traspaso al Cruzeiro de Brasil

Luis Sinisterra cada vez más

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia

El fútbol brasileño continúa dando múltiples fuertes golpes en el mercado y, en la tarde del 14 de agosto de 2025, se dio a conocer el arribo de una nueva figura internacional a su balompié

Vasco da Gama oficializó la

Santa Fe anunció el regreso de Hugo Rodallega a los entrenamientos grupales tras lesión en medio de final con Medellín

El ídolo Cardenal no ha podido participar de la Liga BetPlay Dimayor en el segundo semestre de 2025, debido a la recordada lesión que sufrió en el tramo final del decisivo duelo del 29 de junio de 2025

Santa Fe anunció el regreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón revela que no

Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

Esto es lo peor que ha hecho Mabel Cartagena para superar una tusa: Silvestre Dangond figuró en la historia

Yina Calderón le dijo a Andrea Valdiri que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

Carlos Vives y el Grupo Niche se unieron para crear nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: así suena en verisón salsa

Valentino arremetió contra Melissa Gate por insultar a Karina García: “No tienes trabajo ni contratos, no eres la reina de nada”

Deportes

Néiser Villarreal, figura de Millonarios,

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, el técnico del Bournemouth se refirió a su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia

Santa Fe anunció el regreso de Hugo Rodallega a los entrenamientos grupales tras lesión en medio de final con Medellín