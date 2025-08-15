Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

El colombiano podría ser de la formación titular en la final de la Supercopa de Alemania - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La temporada 2025-2026 comenzó de forma oficial en Europa, el 13 de agosto de 2025, con la coronación del París Saint Germain en la final de la Supercopa frente al Tottenham de Inglaterra.

Ahora, campeonatos como la Premier League y la Bundesliga, comienzan a encender los motores para la acción en lo que será una nueva temporada, y una de las grandes expectativas será el debut oficial de Luis Díaz con Bayern Múnich, ni más ni menos en la Supercopa de Alemania.

Los bávaros y Luis Díaz quieren su primera alegría de la temporada

Luis Díaz afrontará su primera final con Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La final de la Supercopa de Alemania, se disputará el 16 de agosto de 2025, en el estadio MHPArena, de Stuttgart, a partir de la 1:30 p. m (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Espn y la aplicación digital de Disney Plus (Planes estándar y premium)

Ficha del partido

Stuttgart vs. Bayern Múnich

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Harm Osmers

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Stuttgart

El momento cuando el técnico del Stuttgart, Sebastian Hoeness, alza el trofeo de la Supercopa de Alemania - crédito Annegret Hilse D / REUTERS

Es importante recordar que, la Supercopa de Alemania la disputan el ganador de la Copa de Alemania (o conocida como la DFB Cup o Pokal) y el campeón del campeonato local: la Bundesliga.

Este derecho de jugar por el trofeo, se lo ganó el Stuttgart, el 24 de mayo de 2025, cuando venció en el estadio Olímpico de Berlín, por 4-2 al Arminia Bielefeld, siendo su último partido en la temporada 2024-2025.

Con goles del delantero alemán Nick Woltemade al minuto 15, doblete del volante francés Enzo Millot al 22 y al 66, y gol del delantero alemán Deniz Undav al 28, mientras que el descuento del Bielefeld llegó por medio de Julian Kania al 82, y autogol del defensor alemán Josha Vagnoman al 85.

Stuttgart celebrando el título de la Copa de Alemania - crédito Fabrizio Bensch / REUTERS

A continuación, así viene el Stuttgart en su pretemporada, donde jugó 4 partidos, ganó en tres ocasiones y solo perdió en uno (ante el Bolonia

9 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Stuttgart 0-1 Bolonia

2 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Stuttgart 6-0 Toulouse

26 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Stuttgart 2-1 Celta de Vigo

12 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Fellbach 1-7 Stuttgart

24 de mayo de 2025 - Copa de Alemania: Arminia Bielefeld 2-4 Stuttgart

Bayern Múnich

Vincent Kompany levantando el título de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Por los lados del Bayern Múnich, los “Gigantes de Baviera” volvieron a dominar la liga sin problemas, al conseguir su octava Bundesliga de forma consecutiva, desde 2017.

En lo que fue su último partido en el torneo local, antes de disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos, el 17 de mayo de 2025, los dirigidos por Vincent Kompany, vencieron por 4-0 al Hoffenheim, en el estadio Prezero Arena de Sinsheim.

Con anotaciones del delantero inglés Michael Olise al 33, del volante alemán Joshua Kimmich al 53 y de los atacantes, el alemán Sergey Gnabry al 80 y el inglés Harry Kane al 86, lograron sellar el título 33 del campeonato alemán para los rojos.

Harry Kane logró el primer título de su carrera con Bayern Múnich - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Con 82 puntos, gracias a las 25 victorias, 7 empates y 2 derrotas, con 99 goles a favor y 32 en contra, fue la campaña que lograron los seis veces campeones de Europa.

Luego, los dirigidos por Kompany disputaron el Mundial de Clubes de Estados Unidos de 2025, y allí quedaron eliminados en los cuartos de final por el París Saint Germain por 2-0, el 5 de julio de 2025, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con goles de Desire Doue al 78 de Ousmane Dembelé al 90+6.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos locales, en donde Luis Díaz debutó, y llega como el refuerzo para el ataque del equipo alemán.

17 de mayo de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 0-4 Bayern Múnich

10 de mayo de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-0 Borussia Mönchengladbach

3 de mayo de 2025 - Bundesliga: RB Lepizig 3-3 Bayern Múnich

26 de abril de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Mainz 05

19 de abril de 2025 - Bundesliga: Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

Equipos más ganadores de la Supercopa de Alemania

Bayer Leverkusen fue el último ganador de la Supercopa de Alemania, al vencer en tiros penales al Stuttgart por 4-3, el 17 de agosto de 2024 - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

Es importante recordar que, los “Gigantes de Baviera”, son los más veces ganadores de este trofeo, con diez conquistas. A continuación, así está el palmarés

Bayern Múnich: 10 títulos (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022) Borussia Dortmund: 6 títulos (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019) Werder Bremen: 3 títulos (1988, 1993, 1994) Kaiserslautern FC: 1 título (1991) Stuttgart: 1 título (1992) Schalke 04: 1 título (2011) Leipzig: 1 título (2023) Bayern 04 Leverkusen: 1 título (2024) Wolfsburgo: 1 título (2015)