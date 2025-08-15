Deportes

Gerente de club colombiano fue acusado de alterar la edad de juveniles: equipo se defendió

Wbeimar Muñoz afirmó que el director deportivo tiene un vínculo directo con un “cuestionado” representante

El periodista afirmó que el
El periodista afirmó que el dirigente altera documentos de juveniles - crédito iStock/Dimayor

En la noche del 13 de agosto, el periodista Wbeimar Muñoz utilizó sus redes sociales para afirmar que el director deportivo de Independiente Medellín, Federico Spada, estaba utilizando la institución para cosas indebidas.

Muñoz afirmó que tenía una entrevista programada con el presidente del club, pero el equipo de trabajo del dirigente, incluyendo Spada, cancelaron el encuentro luego de que informó sobre los temas que quería profundizar.

Ante esa situación, el comunicador decidió hablar sobre la información que tiene y esperar a que Independiente Medellín se pronunciara al respecto.

“Durante un mes estuve tratando de hacer un reportaje con Don José Raúl Giraldo para hablar de la actualidad y del fututo de Independiente Medellín. Fijábamos fechas, pero siempre surgía un imprevisto del empresario, hasta que en las últimas horas, en forma definitiva, me dijo que cancelaba el encuentro por declaraciones mías donde sostuve que no están armando buenos equipos“.

Spada es el director deportivo
Spada es el director deportivo de Independiente Medellín - crédito @fedespada91/Instagram

Muñoz indicó que no tenía nada en contra del presidente del DIM, por lo que expuso la lista de preguntas que tenía, incluyendo una en la que afirmó tener información de que el gerente alteraba la edad de juveniles para presentarlos como si tuvieran menos años.

Estas son las preguntas que mencionó Muñoz:

  • “¿Por qué el director deportivo, Federico Spada trae volquetadas de jugadores que no tienen sentido de pertenencia y crean dudas en sus edades, como ocurre con el equipo rojo Sub-17, que según expertos, tiene gente de más años de los anunciados?
  • “¿Por qué y quién le hizo el cajón a los técnicos de la casa, David González, David Montoya, “Choto” Cortés y Jorge Horacio Serna?"
  • “Prima el negocio sobre la lógica, compran barato y esperan ganar millonadas en los viajes de Federico Spada a Europa patrocinados por Medellín”.

De la misma forma, pidió claridad sobre la contratación recurrente de futbolistas vinculados al mismo representante, del que afirmó que en el pasado tuvo problemas por alteración de documentos y soborno a un árbitro en torneos federativos de categorías juveniles.

Muñoz cuestionó que varios jugadores
Muñoz cuestionó que varios jugadores del Dim tengan el mismo representante - crédito @fedespada91/Instagram

Independiente Medellín se pronunció

En la tarde del 14 de agosto, el Equipo del Pueblo S.A., que es como figura el nombre empresarial de Independiente Medellín, emitió un comunicado en el que anunció que Federico Spada denunciará a Wbeimar Muñoz.

“Si bien la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estos hechos ha sido interpuesta directamente por el señor Federico Spada en defensa de su honra y buen nombre, como institución expresamos nuestro total acompañamiento y respaldo en este proceso, brindándole apoyo jurídico, institucional y humano”.

Afirmando haber aclarado que no se han registrado las acciones indebidas que denunció el periodista, el club pidió que si hay pruebas en contra del dirigente, estas sean presentadas en las instalaciones de la institución y no por redes sociales.

“Invitamos a que cualquier persona que disponga de pruebas o elementos que sustenten acusaciones contra miembros de nuestra institución, las presente de manera formal ante los canales institucionales o las autoridades competentes, evitando así la difusión de informaciones infundadas que afectan injustamente la reputación de las personas y de la organización”.

Medellín salió en defensa del directivo
Medellín salió en defensa del directivo - crédito Colprensa

Por último, indicaron que no es la primera vez que un tercero busca desvirtuar a miembros de la junta directiva, reafirmando que apoyaran hasta las últimas instancias a Spada.

No es la primera vez que algunas personas utilizan el ejercicio del periodismo para difundir información falsa con fines de notoriedad, sin medir el daño que causan. En junio de 2023, el narrador Marco Antonio Hoyos insinuó supuestos malos manejos de jugadores juveniles, acusaciones que el tiempo desvirtuó“, se lee en la parte final del comunicado.

