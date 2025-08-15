Deportes

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia a Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”

La polémica decisión de adelantar el partido contra Pereira por las Fiestas de la Cosecha dejó al América de Cali sin el descanso reglamentario, que debe ser mínimo de 72 horas

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Vélez recordó el acuerdo al cual llegaron la FIFA y el sindicato de jugadores para que los jugadores tengan un tiempo de descanso mínimo de 72 horas, entre partido y partido - crédito Jesús Aviles / Infobae

América de Cali jugó en menos de 72 horas dos partidos: el primero, el 12 de agosto ante Fluminense por la Copa Sudamericana, y el segundo, el 14 de agosto por la Liga Betplay ante Deportivo Pereira.

Con estos dos partidos, se formó una polémica que explicó el analista y comentarista de fútbol Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras mayores, de Antena 2 y Win Sports, el 15 de agosto de 2025, en donde se acusó a la Dimayor de no tener el acuerdo realizado entre el sindicato de futbolistas y FIFA, que contempla que los equipos deben tener al menos 72 horas de descanso, entre un partido y otro.

Vélez criticó a la Dimayor
Vélez criticó a la Dimayor por no tener en cuenta el acuerdo entre sindicatos de ligas y FIFA para el descanso oportuno de los jugadores - crédito Montaje Infobae @velezfutbol/ Instagram

Vélez, en su columna de opinión radial, realizó una fuerte crítica a la Dimayor, con respecto al tema del descanso de los equipos de fútbol, recordando el acuerdo al que se llegó entre FIFA y los sindicatos de fútbol.

“Que no salga la Dimayor con que no es obligatorio, que no lo saben, es un acuerdo y no una recomendación, la reunión abordó la salud de los jugadores, donde una prioridad máxima que forma parte de riesgos laborales fue la de darles descanso para su recuperación, existe consenso para que haya por lo menos 72 horas de descanso”, precisó Vélez.

Además, recordó que en varias ocasiones, al equipo escarlata se le han aplazado varios partidos, y que en esta ocasión, no debió ser la excepción.

“Al América le han aplazado muchos partidos y por qué este no, se debió decirle a Pereira que jueguen en otro lado, como ha pasado con otros equipos como Nacional y América que se juegue el día que es en Popayán, en Cartago, en Yumbo, donde sea, que se haya jugado ese partido, deslegitiman la competencia”, resaltó.

De qué trata el acuerdo de descanso entre FIFA y los sindicatos de fútbol

La reunión entre FIFA y el sindicato de los futbolistas tuvo como objetivo priorizar el descanso de los jugadores, en medio de la alta competencia - crédito Hannah Mckay / REUTERS

El 12 de julio de 2025, la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y el sindicato de jugadores de las 211 federaciones de las cuales son miembro, del ente deportivo, llegaron a un acuerdo para tratar asuntos de salud, relacionados con los jugadores, con el fin de prevenir riesgos laborales, bajo la regulación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Allí, se llegó a un acuerdo, de establecer un consenso de al menos 72 horas de descanso entre los partidos, como también establecer un periodo de vacaciones, de al menos 21 días, después de finalizada la temporada.

Como también, tener un día de descanso por semana, para cada uno de los equipos, todo ello con el objetivo de encontrar un equilibrio entre las competencias de clubes y selecciones.

A continuación, estos son los puntos a los que llegaron en la reunión, llevada a cabo en Nueva York, el 13 de julio de 2025, en la previa del comienzo del Mundial de Clubes de la FIFA.

  • La representación de los jugadores y de los sindicatos de jugadores en las comisiones permanentes de la FIFA y en el Tribunal de Fútbol de la FIFA,
  • Su posible participación en las reuniones del Consejo de la FIFA cuando se traten temas relacionados con los jugadores
  • La creación de un panel de la FIFA conformado por representantes de jugadores que sea abierto, mundial y consultivo
  • La reforma futura del sistema de transferencias y sus regulaciones relacionadas (como el derecho de formación, las pruebas de jugadores jóvenes, entre otras)
  • El desarrollo y la expansión del fútbol femenino
  • La cooperación durante la creación de acuerdos colectivos para mejorar las condiciones laborales de los jugadores
  • El pago oportuno de los salarios de los jugadores y el Fondo de la FIFA para Futbolistas
  • El desarrollo de programas educativos y de entrenamiento destinado a los jugadores profesionales y los de divisiones inferiores, y
  • La creación de garantías fundamentales para defender a los jugadores en temas como la igualdad, la discriminación y el acoso.

