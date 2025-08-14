Deportes

Exjugador histórico de Millonarios habló sobre como es la presión de jugar en el cuadro azul: “Agachar la cabeza y aguantar las put...”

El exdelantero campeón con Millonarios en 1987 y 1988 señala la ausencia de experiencia y liderazgo en la plantilla actual, lo que complica la reacción del equipo en la Liga Betplay 2025-II

El exatacante argentino, campeón con Millonarios en 1987 y 1988, habló sobre el presente del cuadro embajador - crédito Jesús Aviles / Infobae

Millonarios no la pasa nada bien en el comienzo de la Liga Betplay 2025-II, situación que preocupa a sus hinchas.

Con este panorama, la impaciencia tanto de la hinchada, como de algunos referentes históricos que aman al cuadro bogotano, se han pronunciado, expresando su preocupación por el presente del equipo azul.

Óscar Juárez habló sobre la falta de un líder en Millonarios -crédito Lina Gasca/Colprensa

Uno de ellos es el exdelantero argentino Oscar Eduardo Juárez, conocido como el “Pájaro Juárez”, que respondió a la pregunta del periodista Gianmarco Sotelo, del Gol Caracol, sobre si el mal momento de Millos pasa por la falta de liderazgo en el camerino.

“Indudablemente no veo por ahí. Juan Pablo Vargas, de pronto, pobre el mono Andrés Llinás, que se lesionó, pero Vargas por ahí es jugador de selección; después, el resto son todos chicos. Es un equipo que jerarquía no se ve. Hoy Millonarios no tiene, no tiene. Creo yo que por ahí un delantero de jerarquía podía hacer los goles contra el Cali. Entonces, hoy lo que toca es agachar la cabeza, aguantar la puteada, procurar entrar en los cuadrangulares. Se hace difícil cada fecha que pasa. El hincha tiene razón cuando te putea, la mayoría de las veces tiene razón. Y en este caso vos fíjate que el otro día en un partido contra Cali que supuestamente es el clásico más añejo, un clásico importante, y había 15 mil personas. Entonces Millonarios hoy no es atractivo", dijo.

El campeón de Colombia con Millonarios en 1987 y 1988, analizó el presente del cuadro azul - crédito @pajarojuarez9 / Instagram

Y en lo que fue la descripción del panorama de Millonarios y la falta de liderazgo que existe en el campo de juego, Juárez se sinceró y comentó que no ve que los azules clasifiquen a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay para luchar por la estrella de navidad en 2025.

“El presente de Millonarios es, digamos, muy malo. De 12 puntos ha hecho uno, estar último en la tabla, y bueno, no se ve la respuesta por ahí dentro del campo de juego, entonces no es muy llamativo y es muy preocupante. Cada vez se hace más difícil. No sé si podrán entrar a los cuadrangulares, porque la brecha se va haciendo cada vez más grande a medida que pasan los partidos”, reflexionó.

El tema Falcao y el concepto de Juárez: “Fuimos demasiado injustos”

Juárez también habló sobre el paso de Falcao García en Millonarios - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En la charla con Gianmarco Sotelo, del Gol Caracol, también habló sobre lo que fue la salida del delantero colombiano Radamel Falcao García, y allí no tuvo filtros para decir que los hinchas azules fueron desagradecidos con Falcao.

“Primero, con respecto al tema de Falcao nosotros fuimos demasiado injustos. Y cuando hablo de nosotros, hablo de todos: los hinchas —los meto a todos en una bolsa, aunque sé que no fueron todos—, los periodistas… todos, todos fuimos injustos con Falcao que es uno de los mejores jugadores de la historia y vino a jugar a Millonarios. Si te pones a ver, terminó goleador del equipo en el cuadrangular, y nosotros fuimos injustos. Y a veces ni las disculpas públicas quedan para pedirle a Falcao. Y después, lo otro veo por ahí una nebulosa en el tema de los delanteros, porque en un partido juega Marimón, en otro juega Giordana, en otro juega otro… Entonces, no veo el orden de los delanteros. En un partido estuvo primero Carvajal, estuvo Marimón, y el tercero era Giordana, que es el jugador extranjero. O sea, estamos todos locos. Si tu traes un extranjero, tiene que ser titular. Si no, ¿para qué lo traes?“, explicó.

Juárez también habló sobre el proceso de David González - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Además, tuvo la posibilidad de hablar de David González como técnico de Millonarios, afirmando que el antioqueño deberá pedir refuerzos en caso de seguir el próximo año al mando del cuadro azul.

“Esto es simple: termina el semestre, pienso yo, un técnico se debe reunir con los directivos y debe decir: “Necesito refuerzo en esta posición, en esta, en esta, en esta, en esta. Listo. Y de ahí, el directivo mostrará cuatro o cinco opciones por cada puesto, y el técnico elegirá. Además, cuando el resultado no haya caído, no le pongamos más. Y aparte, prometer un título… Eso está fuera de contexto. Prometer un título está fuera de contexto por como lo prometió. Entonces, te digo la verdad: muy triste”, finalizó.

Cuando vuelve a jugar Millonarios

Millonarios tenía que jugar el clásico capitalino el 13 de agosto de 2025 ante Santa Fe, pero por los disturbios en el concierto de Damas Gratis, el concierto tuvo que aplazarse para el 25 de octubre de 2025 - crédito Lina Gasca / Colprensa

El cuadro azul volverá a la acción el 17 de agosto de 2025, a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín, cuando visite al Deportes Tolima. El partido se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación Win Play.

A continuación, este será el calendario que tendrá el cuadro azul en agosto de 2025, en donde tendrá que jugar el clásico capitalino, tendrá que recibir al Junior de Barranquilla, y además jugará el partido de vuelta de Copa Colombia ante Real Cartagena

  • Partido aplazado- Liga BetPlay: Independiente Santa Fe vs. Millonarios
  • 17 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportes Tolima vs. Millonarios
  • 20 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Unión Magdalena
  • 23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Junior
  • 26 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Real Cartagena vs. Millonarios
  • 29 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. Millonarios

