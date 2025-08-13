La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Las redes sociales de la institución deportiva no fueron ajenas para usar la particular tendencia que se volvió meme en redes sociales - crédito @Libertadores / X - @Sudamericana / X

El 12 de agosto de 2025, lo que parecía una noche histórica para el fútbol colombiano en los torneos Copa Libertadores y Copa Sudamericana, terminó en decepción y frustración por los resultados que obtuvieron Atlético Nacional y América de Cali.

Como es habitual en las tendencias que se conocen a través de redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol no fue ajeno a ello, y aprovechó para usar el momento del meme “Yo cuando me animo”, en la red social de X, en donde varios usuarios se atreven a afrontar una situación, pero terminan fallando en el intento.

La cuenta de la Copa Sudamericana no perdonó el autogol que hizo Yerson Candelo, jugador del América de Cali, en el partido ante Fluminense - crédito @Sudamericana / X

La cuenta oficial de la Copa Sudamericana, protagonizó un momento curioso con el meme de “Yo cuando me animo”, con el autogol de Yerson Candelo en el partido entre América de Cali y Fluminense, de la siguiente forma.

“Yo cuando me animo”, citaron, referenciando el meme viral en redes sociales.

El defensor pasó un mal momento al errar en un despeje que significó el primer gol del Fluminense - crédito @Sudamericana / X

También, en la misma de aprovechar la tendencia del meme “Yo cuando me animo”, publicó el momento cuando Edwin Cardona falla el segundo tiro penal de la noche ante São Paulo en el estadio Atanasio Girardot.

Edwin Cardona tuvo una noche para el olvido ante São Paulo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores - crédito @Libertadores / X

“Yo cuando me animo X2″, referenciaron.

Así fue el momento cuando la cuenta de la Copa Libertadores viralizó el tiro penal fallado por el volante colombiano - crédito @Libertadores / X

Que dijo Edwin Cardona tras los dos tiros penales fallados

Edwin Cardona habló tras los dos cobros de tiro penal que falló ante el cuadro brasileño - crédito David Jaramillo / Colprensa

En la atención a los medios de comunicación, Cardona habló acerca de lo que fue su mala noche con los dos tiros penales errados, y allí comentó que da la cara, asume su responsabilidad, pidiendo disculpas tanto a sus compañeros como a la hinchada, y que buscarán el 19 de agosto de 2025, en el partido de vuelta, la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, es de hombres asumirlo. Creo que pocos tienen el carácter de hacer lo que hice y volver a cobrar el penalti, ya después son decisiones que uno toma en el terreno de juego. Pedirle disculpas al equipo y a la hinchada, pero así es el fútbol. Así como vinieron ellos a empatar acá y a resguardarse, nosotros fuimos superiores en todas las líneas y por qué no hacerlo allá. Sabemos nuestra jerarquía, estamos tranquilos en ese sentido. Dios quiera podamos traernos esa alegría que todos queremos”, dijo.

Yerson Candelo habló también del autogol que hizo en el partido ante Fluminense - crédito Jean Carniel / REUTERS

Yerson Candelo, defensor del América de Cali, protagonista del autogol que abrió el camino de la victoria para Fluminense, habló acerca de lo que fue el partido en los 90 minutos y explicó cómo se dio la infortunada jugada para el equipo caleño.

“Creo que competimos, salimos de la cancha con la cabeza en alto, cuando pierdes queda la sensación que todo se hizo mal, de que las cosas no salieron como queríamos, pero en gran parte del partido, propusimos, tuvimos el manejo del balón. Después ocurre el infortunio del autogol, que es una jugada deliberada y de comunicación, porque Soto no me habla diciendo que deje seguir la pelota. Pero ahora hay que estar con la cabeza en alto, estaré para cuando me necesiten”, dijo.

Aunque se lamentó por lo ocurrido, explicó que este tipo de situaciones ocurren en el fútbol, por lo que desde su experiencia, no se dejará llevar por lo ocurrido el 12 de agosto de 2025 con su gol en propia puerta.

“Eso le pasa a cualquier jugador en el mundo, ya llevó 15 años en el mundo del fútbol, por lo que jamás agacharé la cabeza por este tipo de situaciones. Por otra parte, estoy muy tranquilo de que el equipo compite, está llegando a un nivel óptimo, estamos reflejando en la cancha lo que se trabaja en los entrenamientos a lo largo de la semana, y yo creo que de la manera que competimos hoy, llegarán los resultados positivos, muchas veces no sabemos los motivos por los cuales no se dan los resultados, pero creo que América está ganando una identidad, y a este paso se darán las cosas”, dijo.

Finalmente, se le consultó sobre la posibilidad de que América busque la victoria en Brasil, y trajo como ejemplo lo que fue la victoria del Atlético Bucaramanga, el 24 de julio de 2025 ante Atlético Mineiro, por los playoffs de Copa Sudamericana, en el estadio MRV Arena, y allí mencionó que el equipo buscará el resultado para la clasificación.

“Bucaramanga fue a Brasil, compitió y ganó el partido. Esto no de es nombres, iremos allá a dar lo mejor de nosotros, es solo una diferencia de un gol, a empatar la serie, iremos con la fe y la disposición de igualar y buscar la clasificación. Hoy respetamos al Fluminense, un equipo de gran nivel, jugando al fútbol y exigiéndonos”, finalizó.