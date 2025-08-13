Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Las peleas de hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo dejó varias sensaciones en las redes sociales - crédito @SportsCenterBR / X

El 12 de agosto de 2025, Atlético Nacional y São Paulo empataron sin goles, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en el Atanasio Girardot.

Dentro del partido que se llevó a cabo en el “Coliseo de la 70″, además de los dos tiros penales que erró el volante colombiano Edwin Cardona, también se vivieron momentos de tensión.

Los fanáticos de Nacional y Sao Paulo protagonizaron varios incidentes bochornosos en el Atanasio Girardot- crédito @incognito_verde / X

El momento fue causado cuando el cordón de seguridad que brindaba la Policía Nacional de Colombia, se rompió por parte de la hinchada de Atlético Nacional que se encontraba en el sector norte.

En ese momento, los fanáticos del cuadro verdolaga comenzaron a lanzar objetos hacia el sector en donde se encontraban los hinchas del São Paulo.

El incidente se produjo minutos después de que el árbitro señalara el final del encuentro, que terminó con un empate sin goles entre el equipo colombiano y el brasileño.

Durante el desarrollo del partido, las provocaciones entre las hinchadas se intensificaron, hasta que la tensión desembocó en el enfrentamiento físico.

La cuerda instalada para dividir a las barras uniformadas no logró contener la escalada de hostilidades, lo que facilitó el contacto directo entre los grupos rivales.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado con respecto a las peleas que ocurrieron en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot.

Empate con sabor amargo para el verde, pero la llave sigue abierta

Los dirigidos por Javier Gandolfi, jugaron ante el equipo dirigido por Hernán Crespo, con todo el ímpetu de los 40.048 espectadores (dato oficial de la jefatura de prensa de Atlético Nacional) para conseguir un buen resultado, de cara a lo que será el encuentro de vuelta, el 19 de agosto de 2025 en el estadio Morumbí.

Al minuto 10 de partido, un centro de Marino Hinestroza para Marlos Moreno, provocó la jugada que se sancionó como falta para tiro penal, después de que el defensor central venezolano Nahuel Ferraresi, evitara con su brazo, que el remate del nuevo refuerzo del verde, fuera al arco defendido por el portero Rafael.

Allí, Atlético Nacional tuvo la posibilidad en los pies del volante Edwin Cardona de colocarse en ventaja, pero el remate del exjugador del América de Cali y Boca Juniors, se fue al ras por el palo de la mano izquierda.

En ese momento, fue cuando los dirigidos por Hernán Crespo, tomaron la iniciativa, se intentaron adueñar la pelota, aprovecharon la velocidad de sus delanteros para el juego directo, pero la falta de contundencia y control de la pelota impidieron que los brasileños consiguieran el marcador.

Pese a estos intentos de los visitantes, Atlético Nacional supo aprovechar los buenos momentos para responder, mediante la presión alta, y al minuto 41, nuevamente el delantero Marlos Moreno sería protagonista.

Tras una gran presión alta, en donde Jorman Campuzano fue el principal protagonista, recuperó una pelota que le quedó al exdelantero del Tenerife que remató al palo de la mano derecha, pero su remate no fue efectivo. Así finalizaría el primer tiempo.

Para el segundo tiempo, al minuto 51, el delantero Alfredo Morelos aguantó la marca del defensor central Sabino, y le dio una pelota a Edwin Cardona, que de primera intención remató de media distancia, pero su remate se fue por el palo de la mano derecha.

El cuadro Verdolaga ahora enfrentará a Sao Paulo - crédito Lina Gasca / Colprensa

La insistencia de Atlético Nacional no cesó, y después de esa jugada, el delantero Marlos Moreno hizo una volea que pegó en el palo, y volvía a avisar a los brasileños al minuto 55.

Fueron tantas las oportunidades para Atlético Nacional, que también los contraataques fueron claves para el verde: al minuto 60, después de un mal cobro de tiro libre de los visitantes, los dirigidos por Javier Gandolfi tuvieron una contra que lideraron Marlos Moreno y Marino Hinestroza, y allí, el exdelantero del Columbus Crew aprovechó para sacar un fuerte remate cruzado por la derecha, que finalmente pegó en el palo.

Al minuto 65, Atlético Nacional tuvo otro tiro penal a favor, después de una dura falta del venezolano Nahuel Ferraresi sobre Alfredo Morelos, lo que representó otra oportunidad para Edwin Cardona.

Allí, Cardona cambió su dirección de remate al palo izquierdo, y fue en ese momento cuando Rafael, portero del São Paulo, atajó el tiro penal que no tuvo la suficiente potencia y ubicación, generando un tiro de esquina. El volante fue sustituido al minuto 85 del partido, en lugar del ecuatoriano Billy Arce, y camino al banco, mostró su frustración por los tiros penales errados.

Ahora, Atlético Nacional jugará el 19 de agosto de 2025 en el estadio Morumbi de Sao Paulo, frente a los brasileños, con el objetivo de buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.