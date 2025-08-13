Deportes

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

La igualdad entre Atlético Nacional y São Paulo pasó a segundo plano tras los enfrentamientos violentos entre aficionados, que rompieron el cordón de seguridad y obligaron a la intervención de las fuerzas del orden en la tribuna

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Las peleas de hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo dejó varias sensaciones en las redes sociales - crédito @SportsCenterBR / X

El 12 de agosto de 2025, Atlético Nacional y São Paulo empataron sin goles, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en el Atanasio Girardot.

Dentro del partido que se llevó a cabo en el “Coliseo de la 70″, además de los dos tiros penales que erró el volante colombiano Edwin Cardona, también se vivieron momentos de tensión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los fanáticos de Nacional y Sao Paulo protagonizaron varios incidentes bochornosos en el Atanasio Girardot- crédito @incognito_verde / X

El momento fue causado cuando el cordón de seguridad que brindaba la Policía Nacional de Colombia, se rompió por parte de la hinchada de Atlético Nacional que se encontraba en el sector norte.

En ese momento, los fanáticos del cuadro verdolaga comenzaron a lanzar objetos hacia el sector en donde se encontraban los hinchas del São Paulo.

El incidente se produjo minutos después de que el árbitro señalara el final del encuentro, que terminó con un empate sin goles entre el equipo colombiano y el brasileño.

Durante el desarrollo del partido, las provocaciones entre las hinchadas se intensificaron, hasta que la tensión desembocó en el enfrentamiento físico.

La cuerda instalada para dividir a las barras uniformadas no logró contener la escalada de hostilidades, lo que facilitó el contacto directo entre los grupos rivales.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado con respecto a las peleas que ocurrieron en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot.

Empate con sabor amargo para el verde, pero la llave sigue abierta

Los dirigidos por Javier Gandolfi, jugaron ante el equipo dirigido por Hernán Crespo, con todo el ímpetu de los 40.048 espectadores (dato oficial de la jefatura de prensa de Atlético Nacional) para conseguir un buen resultado, de cara a lo que será el encuentro de vuelta, el 19 de agosto de 2025 en el estadio Morumbí.

Al minuto 10 de partido, un centro de Marino Hinestroza para Marlos Moreno, provocó la jugada que se sancionó como falta para tiro penal, después de que el defensor central venezolano Nahuel Ferraresi, evitara con su brazo, que el remate del nuevo refuerzo del verde, fuera al arco defendido por el portero Rafael.

Allí, Atlético Nacional tuvo la posibilidad en los pies del volante Edwin Cardona de colocarse en ventaja, pero el remate del exjugador del América de Cali y Boca Juniors, se fue al ras por el palo de la mano izquierda.

En ese momento, fue cuando los dirigidos por Hernán Crespo, tomaron la iniciativa, se intentaron adueñar la pelota, aprovecharon la velocidad de sus delanteros para el juego directo, pero la falta de contundencia y control de la pelota impidieron que los brasileños consiguieran el marcador.

Pese a estos intentos de los visitantes, Atlético Nacional supo aprovechar los buenos momentos para responder, mediante la presión alta, y al minuto 41, nuevamente el delantero Marlos Moreno sería protagonista.

Tras una gran presión alta, en donde Jorman Campuzano fue el principal protagonista, recuperó una pelota que le quedó al exdelantero del Tenerife que remató al palo de la mano derecha, pero su remate no fue efectivo. Así finalizaría el primer tiempo.

Para el segundo tiempo, al minuto 51, el delantero Alfredo Morelos aguantó la marca del defensor central Sabino, y le dio una pelota a Edwin Cardona, que de primera intención remató de media distancia, pero su remate se fue por el palo de la mano derecha.

El cuadro Verdolaga ahora enfrentará
El cuadro Verdolaga ahora enfrentará a Sao Paulo - crédito Lina Gasca / Colprensa

La insistencia de Atlético Nacional no cesó, y después de esa jugada, el delantero Marlos Moreno hizo una volea que pegó en el palo, y volvía a avisar a los brasileños al minuto 55.

Fueron tantas las oportunidades para Atlético Nacional, que también los contraataques fueron claves para el verde: al minuto 60, después de un mal cobro de tiro libre de los visitantes, los dirigidos por Javier Gandolfi tuvieron una contra que lideraron Marlos Moreno y Marino Hinestroza, y allí, el exdelantero del Columbus Crew aprovechó para sacar un fuerte remate cruzado por la derecha, que finalmente pegó en el palo.

Al minuto 65, Atlético Nacional tuvo otro tiro penal a favor, después de una dura falta del venezolano Nahuel Ferraresi sobre Alfredo Morelos, lo que representó otra oportunidad para Edwin Cardona.

Allí, Cardona cambió su dirección de remate al palo izquierdo, y fue en ese momento cuando Rafael, portero del São Paulo, atajó el tiro penal que no tuvo la suficiente potencia y ubicación, generando un tiro de esquina. El volante fue sustituido al minuto 85 del partido, en lugar del ecuatoriano Billy Arce, y camino al banco, mostró su frustración por los tiros penales errados.

Ahora, Atlético Nacional jugará el 19 de agosto de 2025 en el estadio Morumbi de Sao Paulo, frente a los brasileños, con el objetivo de buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Así quedaron los resultados de la jornada del 13 de agosto de 2025:

Partido: Fortaleza (Brasil) vs. Vélez Sarsfield (Argentina)

  • Estadio: Arena Castelão de Fortaleza
  • Árbitro: Derlis López (Paraguay)
  • Goles: No hubo

Partido: Peñarol (Uruguay) 1-0 Racing Club (Argentina)

  • Estadio: Campeón del Siglo de Montevideo
  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
  • Goles:

Temas Relacionados

Atlético NacionalCopa LibertadoresAtlético Nacional vs. São PauloHinchadas Atlético NacionalColombia-Deportes

Más Noticias

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios

El afortunado se ganó más de seis millones de pesos colombianos por una arriegada apuesta en Brasil, de un partido local en Colombia

Brasileño que le apostó dinero

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

El dirigente del fútbol colombiano expresó su satisfacción con la organización del último certamen continental, por lo que aseguró que está apuntando a que el campeonato se lleve a cabo en territorio norteamericano

Ramón Jesurún habló sobre la

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

El extremo de la selección Colombia habría recibido una tentadora oferta por parte de un equipo del Brasileirao y regresaría al continente para el segundo semestre de 2025

Luis Sinisterra dejaría el fútbol

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Javier Gandolfi buscaba conseguir una victoria contra el equipo de Hernán Crespo para llegar con cierta ventaja a la vuelta en territorio brasileño

Edwin Cardona erró dos penales

América no defendió su casa y fue derrotado por Fluminense en el Pascual Guerrero

Con tantos de Agustín Canobbio y en contra de Yerson Candelo, el visitante sacó ventaja en el partido de ida

América no defendió su casa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Este es el hábito que

Este es el hábito que Carolina Cruz tiene en su rutina diaria y que asegura le cambió la vida

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

Iván Lalinde encaró a Abrahan y lo señaló de haber usado “máscaras” en el ‘Desafío 2025’: “Qué personaje es usted”

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Abuelo se hizo viral por su reacción al cumplir su mayor sueño: entre lágrimas agradeció la oportunidad

Deportes

Brasileño que le apostó dinero

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores

América no defendió su casa y fue derrotado por Fluminense en el Pascual Guerrero