Real Cartagena y un fichaje de alta categoría: habría concretado el traspaso de colombiano con pasado en el fútbol alemán

La directiva de Real Cartagena optó por reforzar la zona de creación ante la falta de ideas en el mediocampo, una carencia que la hinchada y la prensa han señalado como uno de los principales problemas del equipo en este arranque del Torneo BetPlay 2025-II.

Según explicaron desde El Universal, el elegido para el reto es Michael Ortega, mediocampista de 34 años con amplio recorrido nacional e internacional, que ya estaría en la capital bolivarense para someterse a exámenes médicos y ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por Martín Cardetti.

Y es que el arranque de temporada para el cuadro cartagenero ha estado lejos de las expectativas, con apenas seis puntos acumulados en cuatro jornadas y un empate 2-2 ante Boca Juniors de Cali en la fecha más reciente.

Ese rendimiento ubicó a Real Cartagena en la sexta posición de la tabla y profundizó el ambiente de incertidumbre respecto al futuro del entrenador argentino.

Las críticas crecieron luego de las declaraciones de Cardetti respecto al modelo de juego, al afirmar en unaq salida a medios que “este equipo jugaría sin un volante creativo y tendría otro estilo de juego”; sin embargo, la falta de fluidez y brújula en la mitad del campo llevó a que tanto la Alcaldía de Cartagena como la Gobernación de Bolívar intervinieran, con el visto bueno del técnico, para buscar un jugador capaz de cubrir ese vacío.

Ortega, que cuenta con claridad, visión, buen juego, pasegol y gol, llega procedente del Aurora de la liga boliviana, donde disputó el primer semestre de 2025 y marcó dos goles; su estatura, de 1.72 metros y peso de 70 kilogramos, le han permitido destacarse como un volante de buen pie y conducción, habilidades que Real Cartagena necesita con urgencia tras el pobre funcionamiento colectivo mostrado hasta el momento.

Debutante en 2009 con Deportivo Cali, Michael Ortega suma pasos por clubes como Atlas de México, Bayer Leverkusen y VFL Bochum en Alemania, así como por Junior, Once Caldas, Pasto, además de su experiencia en The Strongest y Aurora en Bolivia.

Según explicaron en El Universal, la contratación del volante se gestó con el impulso de Colombiagol, grupo representante y principal accionista de Real Cartagena, lo que facilitó las negociaciones para incorporarlo como agente libre. Al parecer, Ortega aterrizó el domingo 10 de agosto de 2025 en la capital bolivarsense y se sometió a los chequeos médicos previos al anuncio oficial en la tarde del lunes 11 de agosto.

El calendario apremia y, aunque su debut se postergará hasta después del 28 de agosto de 2025, cuando se abra la ventana de inscripciones, el mediocampista será la apuesta para revitalizar a un equipo urgido de identidad futbolística.

Michael Ortega, un futbolista de amplio recorrido

Michael Javier Ortega Dieppa, nacido el 6 de abril de 1991 en Palmar de Varela, Atlántico, comenzó su carrera en las divisiones menores del Deportivo Cali, debutando en la primera división el 7 de marzo de 2009 a los 17 años ante Junior de Barranquilla, y marcando su primer gol profesional en octubre de ese mismo año frente a Deportivo Pasto.

Tras sus primeros pasos en Colombia, Ortega emigró al exterior: jugó en Atlas (México), fue cedido al Bayer Leverkusen y al VfL Bochum en Alemania, y regresó al país para vestir las camisetas de Junior, Once Caldas, y Deportivo Pasto.

En la segunda fase de su carrera, el volante vivió diversas aventuras internacionales: pasó por Figueirense (Brasil), Baniyas (Emiratos Árabes), y Omonia Nicosia (Chipre), retornando finalmente al Deportivo Cali en 2021, once años después de su debut.

En 2022, Ortega se unió al The Strongest de Bolivia, donde se convirtió en figura y pieza clave: acumuló 100 partidos, 20 goles y 21 asistencias, y obtuvo el título de liga en 2023, poniendo fin a una sequía de títulos para el club