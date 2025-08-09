Deportes

Richard Ríos quedó por el piso tras fuertes críticas en el Benfica: “Prefería a Jhon Arias”

Pese a que el volante empezó con pie derecho su paso por el cuadro italiano, una de las leyendas de la institución no quedó a gusto con el colombiano y dejó una polémica declaración

Richard Ríos empezó bien con el Benfica, pero para uno de sus ídolos, no era el fichaje indicado

Richard Ríos tuvo un excelente inicio de temporada con el Benfica, en el que ya salió campeón de la Supercopa de Portugal ante el Sporting de Lisboa, ganó en la Champions League, por ronda clasificatoria, y en ambos compromisos como titular, demostrando todo su talento para consolidarse en la plantilla.

Sin embargo, no todos están contentos con el fichaje del colombiano, en especial uno de los referentes de las Águilas que consideró que no era la persona que el club necesitaba para la campaña 2025/2026, al punto de mencionar que era mejor traer a otro cafetero que, al igual que Ríos, recién llegó a Europa.

El próximo objetivo del mediocampista con el Benfica es la Primeira Liga, que se le escapó la temporada pasada ante el Sporting de Lisboa y el objetivo no es otro que salir campeón, en especial porque su otro rival histórico, el Porto, es el otro candidato para ser el que levante el trofeo en mayo de 2026.

“Personalmente no lo ficharía”

El volante colombiano causó sensación al momento de llegar a Portugal, por su desempeño con el Palmeiras entre 2023 y 2025, en especial por su presentación en el Mundial de Clubes en los Estados Unidos, al alcanzar los cuartos de final y ser el segundo club sudamericano de mejor campaña en el certamen.

Pese a las buenas referencias, para el exjugador Isaías, Richard Ríos no debió ser fichaje del Benfica, explicando que no cuenta con el perfil de futbolistas que los portugueses contratan para una institución con tanta historia, que son hombres de mucho nivel, aporte y lo que calificó como “modelos a seguir”.

Richard Ríos llegó al Benfica por casi 30 millones de euros, proveniente del Palmeiras

“Creo que cuando el Benfica ficha a alguien, son grandes jugadores, modelos a seguir. Es un gran jugador, pero yo personalmente no lo ficharía. Preferiría fichar a otro jugador que ahora se ha ido al Wolverhampton Wanderers, Arias, que también es colombiano”, dijo el exdeportista al diario portugués A Bola, refiriéndose a Jhon Arias.

Isaías, pese a su crítica, destacó el esfuerzo de Ríos a lo largo de su carrera: “Tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades, pero al principio no era titular en Palmeiras, pero luego se convirtió en uno. Zé Rafael se recuperó y se fue al Santos, y Ríos siguió jugando, jugando bien”.

Jhon Arias empezó con pie derecho su paso por el Wolverhampton, que se ilusiona con una buena temporada en la Premier League

“Pero, en mi opinión, traería a Jhon Arias, que jugó en el Fluminense, y como vieron ahora, en el Mundial de Clubes, realmente destacó y es un gran jugador. Pero el Benfica tiene sus ojeadores, y a veces aciertan, a veces no”, terminó de decir el exjugador, lo que no cayó bien en el club y los aficionados.

Lo que sigue para el Benfica

Sigue el inicio de temporada para las Águilas, que quiere poner el acelerador en los primeros encuentros para lograr los objetivos principales, que es salir campeón en la Liga de Portugal y ser protagonista de la Champions League, además de quedarse con la Copa local para terminar una campaña histórica.

Benfica logra su primer trofeo con Richard Ríos en plantilla, que es la Supercopa de Portugal

Para empezar, se viene la vuelta de la tercera ronda previa de la Champions League, en la que va ganando la serie sobre el Niza de Francia por 2-0, esperando mantener la ventaja para acceder a la última fase clasificatoria, en la que quedará a un paso de llegar a verse con los rivales más importantes del campeonato.

Después de ese partido, el Benfica debutará en la Primeira Liga, en la que visitará al Estrela Amadora el domingo 17 de agosto, esperando un triunfo para arrancar la pelea por el título ante el nuevamente favorito Sporting de Lisboa, del colombiano Luis Javier Suárez.

