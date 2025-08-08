Medellín le “copió” la idea a Bogotá y renovará el estadio Atanasio Girardot: Fico Gutiérrez entregó detalles

El estadio Atanasio Girardot es uno de los escenarios deportivos con mayor capacidad en el fútbol colombiano - crédito FIFA

Se viene una nueva era en el fútbol colombiano, en el que los equipos y aficionados disfrutarán de mejores escenarios deportivos en los próximos años, marcando una evolución en los lugares en los que se juega el deporte, la comodidad de los hinchas y crear toda una experiencia que traspase fronteras.

Es por eso que Medellín alista la remodelación del estadio Atanasio Girardot, que tiene 72 años de existencia y su última intervención importante fue en 2011, para el Mundial Sub-20, y desde entonces se ha mantenido igual, con algunas obras menores, pero que se quedó obsoleto con el paso del tiempo.

Para la Alcaldía de Medellín, es fundamental que su principal escenario deportivo pase por una renovación, pues tiene gran relevancia para el fútbol colombiano y los eventos musicales que se han hecho en los últimos años, para recibir más personas en conciertos y en campeonatos internacionales.

“El estadio va a quedar divino”

Pese a los recursos que la capital antioqueña maneja para distintos proyectos de urbanidad, con la comunidad y para vías, siempre quedaba pendiente el tema del estadio, que la última ampliación importante se dio entre 1990 y 1991, con la construcción de las tribunas altas en las graderías norte y sur.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la renovación del Atanasio Girardot, que después de 14 años pasará por una intervención con la que se busca la comodidad de los aficionados, pero también un cambio sustancial en buena parte de la estructura, así como los espacios de los deportistas y medios de comunicación.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, espera que en septiembre se tenga diseños para la renovación del estadio Atanasio Girardot - crédito @FicoGutierrez/X

“Tiene que tener una renovación total. Aquí se han hecho unas cuentas de si necesitaría un estadio nuevo, si daría. Hay una APP, que es Alianza Público-Privada que se ha buscado durante los últimos años y no ha habido realmente referente para la APP”, dijo el mandatario local a la emisora Caracol Radio.

Sin embargo, Medellín no seguirá el mismo plan que El Campín en Bogotá, que construirá un nuevo estadio justo al lado del actual, que será derrumbado: “Si usted fuera a hacer un estadio nuevo, eso sería una inversión de billones de pesos, no están ni esos recursos, ni es necesario con lo que hemos encontrado y lo que se necesita”.

El estadio Atanasio Girardot tiene una capacidad aproximada de 44.000 personas - crédito Alcaldía de Medellín

“Este es un estadio con una capacidad de 46.000 a 48.000 espectadores, pero es básicamente, cuando la gente llegue al estadio, tenga una experiencia espectacular. No le puedo adelantar todo… Va a tener de todo y el estadio va a quedar divino y funcional”, terminó de decir “Fico”, que espera en septiembre los diseños del escenario.

Un nuevo El Campín

La noticia que sacudió el fútbol colombiano la dio el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al anunciar que se cambió el proyecto de renovación del estadio El Campín, para construir un nuevo escenario a un costado del “Coloso de la 57″, mientras que se avanzará con el resto de obras en el complejo.

Así quedará el complejo deportivo y cultural de El Campín, con el nuevo estadio ubicado al costado oriental - crédito Sencia

Dicho escenario deportivo será para 50.000 espectadores, la construcción arrancará el 1 de marzo de 2026 y se espera que termine el 29 de diciembre de 2027, cuyo terreno será en el espacio donde se ubican actualmente “El Campincito” y el Palacio del Colesterol, este último será reubicado a la nueva zona gastronómica.

Sencia, administradora del estadio, invertirá cerca de 500 millones de dólares para las obras, cuya fase actual es de preconstrucción para el cierre financiero y darle rienda suelta a todo el proyecto, en el que mantendrán vigente al antiguo El Campín hasta que esté listo el otro lugar, luego será demolido para darle paso a otra estructura.