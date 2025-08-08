Deportes

Luto en el periodismo deportivo colombiano: el cartagenero Eugenio Baena Calvo murió a los 71 años

El trágico fallecimiento del comunicador que hizo parte del ‘Carrusel deportivo’, de ‘El alargue’ y de ‘El Vbar’, de Caracol Radio, falleció el 8 de agosto de 2025

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El periodista deportivo estuvo sometido
El periodista deportivo estuvo sometido a un tratamiento de cateterismo por obstrucción en dos arterias - crédito @chechibaena / Instagram

El mundo del periodismo deportivo de Colombia se viste de luto por la muerte del reputado periodista Eugenio Calvo, ligado a Caracol Radio.

La noticia se confirmó el 8 de agosto de 2025, a través del periodista Jorge Espinosa, colega y compañero de Baena en esa cadena radial: “Acaba de morir nuestro colega y periodista de Caracol Radio Eugenio Baena Calvo. Tenía 71 años. Paz en su tumba y un enorme abrazo en su familia”.

Uno de sus compañeros en
Uno de sus compañeros en Caracol Radio informó sobre el deceso del periodista cartagenero - crédito EspinosaRadio / X

Eugenio Baena Calvo estaba sometido a un proceso de cateterismo por obstrucción en dos arterias, tal como lo informó la emisora de La FM, en su cuenta de X.

El cateterismo, según la web especializada de Medine Plus, es un procedimiento que consiste en pasar una sonda delgada y flexible hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. Se introduce casi siempre desde la ingle o el brazo.

Este fue el mensaje de la “Chechi” Baena

La hija de Eugenio Baena,
La hija de Eugenio Baena, publicó un emotivo mensaje en Instagram sobre la delicada situación que vivía su padre - crédito @chechybaena / Instagram

La expatinadora e hija de Eugenio Baena, Cecilia “Chechi” Baena, publicó el 3 de agosto de 2025 un mensaje de aliento para su padre, con respecto a la situación delicada de salud que vivía su padre.

“Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió. Un hombre que escuchó el rumor del abismo... y eligió quedarse. Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta.Vamos Papy 🤍 💪🙏“, mencionó.

Así reaccionó la prensa y principales referentes deportivos en Colombia tras la muerte de Eugenio Baena

El excomentarista deportivo le envío
El excomentarista deportivo le envío un mensaje sentido tras la muerte de su compañero - crédito @PajaritoDeIvan / X

Después del fallecimiento del periodista deportivo, uno de sus compañeros en Caracol Radio y amigos más cercanos, Iván Mejía Álvarez, le envío un mensaje de condolencias a la familia y a su hija por el fallecimiento del periodista cartagenero.

“A ese hombre bueno no le aguanto más el corazón, tan grande como su figura. El Príncipe de Cartagena, Eugenio Baena, nos ha dejado. Paz en su tumba y un gran abrazo para la Chechi y toda la familia. Extrañaré las charlas beisboleras contigo y tu sentido de la amistad”, dijo.

También, uno de los últimos programas como el VBAR, de Caracol Radio, en los que Eugenio Baena hizo parte, se pronunció tras la muerte del comunicador cartagenero.

Uno de los últimos programas,
Uno de los últimos programas, de los cuales hizo parte, lo despidió de la siguiente forma - crédito @VBarCaracol / X

“Hoy despedimos al gran Eugenio Baena, sin duda un grande del periodismo colombiano Nos quedamos con su gran legado que seguirá trasmitiéndose a través de nuestros micrófonos El Vbar Caracol envía un abrazo y una saludo de fortaleza para sus seres queridos. Eugenio Baena siempre en nuestro corazón. El periodismo colombiano despide a un gran representante de esta hermosa profesión. ¡Su legado siempre acompañará a la radio!“, dijeron.

Esto fue lo que vivió Eugenio Baena en sus últimos días, antes de su muerte

Capsulas de Carreño entregó detalles
Capsulas de Carreño entregó detalles de lo que había sufrido Eugenio Baena en sus últimos días de vida - crédito @chechybaena / Instagram

El portal deportivo Cápsulas de Carreño, en charla con el periodista Carlos Caballero, del diario El Universal, de Cartagena, el 31 de julio de 2025, entregó detalles sobre el delicado estado de salud de Eugenio Baena, donde explicaron que sufrió dos infartos y que, por tal motivo, estuvo recluido en el hospital Bocagrande, de Cartagena.

“A Baena le practicaron en la clínica Neurodinamia dos cateterismos para limpiar las arterias y en la tarde se encontraba consciente, pero en estado delicado. Las próximas 72 horas son cruciales. Baena sintió un fuerte dolor en el pecho en la mañana de miércoles antes de realizar su programa deportivo, Buenos Días Deportes, uno de los deportivos más escuchados en Cartagena. Fue trasladado al hospital Bocagrande, en donde se percataron del taponamiento de dos de sus arterias, cuando de repente sufrió un infarto”, detallaron.

También, en el último reporte, dijeron que el reporte médico de Eugenio Baena era positivo y que estaba respondiendo a los dos cateterismos a los que se sometió.

“Este medio pudo conocer que el parte médico de Baena fue satisfactorio y que el paciente responde bien a los dos cateterismos a los que fue sometido. Las próximas horas serán muy importantes en la recuperación del periodista deportivo, muy conocido por su frase de ‘Feliz día, feliz día, feliz día’, que utiliza siempre en el inicio de su reconocido programa”, finalizaron.

