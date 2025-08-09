Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo

-Con asombro y desconcierto, el histórico boxeador colombiano reaccionó a la muerte de uno de sus mejores amigos-crédito @Mpsports___/X

El 8 de agosto de 2025, el mundo del periodismo deportivo en Colombia vivió una noticia que causó tristeza: la muerte del periodista cartagenero Eugenio Baena Calvo.

Las reacciones de los principales referentes deportivos a nivel nacional no se hicieron esperar. Uno de los que reaccionó a la muerte del referente en los medios de comunicación fue el histórico boxeador colombiano, Miguel “El Happy” Lora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El histórico boxeador colombiano lloró desconsoladamente tras conocer la muerte del periodista cartagenero-crédito @Mpsports___/X

El video, que se difundió por parte del portal Mpssports_ en su cuenta de X, se ve al “Happy” Lora, en un restaurante, en medio de una reunión, cuando uno de sus allegados le informa en forma breve sobre el fallecimiento de alguien cercano.

El histórico boxeador colombiano reaccionó de forma desconsolada tras conocer la muerte de su amigo-crédito @Mpsports___ / @chechybaena/X-instagram

Allí, el exboxeador pregunta sobre la persona que falleció, y cuando le responden que fue Eugenio Baena, reacciona diciendo: “No joda, no me digas eso”.

En ese momento fue cuando, al enterarse de la noticia, el monteriano rompe en llanto en forma desconsolada, sin creer la noticia, expresando lamento y dolor con sus manos, y secando sus lágrimas con un pañuelo.

Estos fueron los recuerdos del ‘Happy’ Lora y su amistad con Eugenio Baena

El exboxeador colombiano recordó a Eugenio Baena en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio-crédito Karol Galindo/Colprensa

En una entrevista para el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el invitado especial fue Miguel “El Happy” Lora, quien compartió momentos íntimos entre el periodista Eugenio Baena y él. Relató que la cercanía entre ambos fue tan fuerte que llegó a ser el padrino de su hija, Cecilia “Chechi” Baena.

“Triste, estoy muy triste. Que Dios lo tenga en su santo reino y que descanse en paz. Yo fui el padrino de ‘Chechi’ Baena cuando ella tenía dos años. Mi compadre, Eugenio… Dios mío, hoy me entristeció el día; estaba tan contento y hace una hora recibí esa noticia. Mi compadre… Espero irme de aquí a Cartagena. Éramos buenos amigos; qué tristeza. Increíble. Dios mío, lamentable. No lo puedo creer todavía”, comentó.

Se cumplen 40 años del título de Miguel “Happy” Lora

El 9 de agosto de 2025, se cumplió el aniversario 40 del título del Happy Lora-crédito Infobae

El 9 de agosto de 1985, el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora se consagró campeón mundial del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Lora derrotó por decisión unánime al mexicano Daniel Zaragoza en Miami, Estados Unidos, obteniendo así el primer título mundial de boxeo de su carrera.

La pelea, considerada histórica para el boxeo colombiano, se desarrolló en el James L. Knight Center de Miami. Lora impuso su estilo técnico y defensivo ante Zaragoza y, tras los quince asaltos reglamentarios, los jueces le otorgaron la victoria, convirtiéndose en el segundo campeón mundial de peso gallo en la historia de Colombia.

Miguel “El Happy” Lora defendió exitosamente el título mundial en 7 ocasiones y se consolidó como una de las figuras más importantes en la historia del boxeo colombiano, entre la ocasión que ganó su título hasta 1998.

A continuación, estos son los campeones mundiales colombianos que hubo en el boxeo a lo largo de la historia, según la página especializada en deportes, Sporting News.

AMB: Asociación Mundial de Boxeo

CMB: Consejo Mundial de Boxeo

Antonio Cervantes - Categoría Superligero AMB desde 1972 hasta 1980, defendiendo su título en 16 ocasiones con éxito Rodrigo Valdez - Categoría Mediano AMB-CMB desde 1974 hasta 1978, defendiendo su título en 4 ocasiones con éxito 3. Ricardo Cardona – 1978-1980 – Supergallo AMB, defendiendo su título en 5 ocasiones con éxito Prudencio Cardona – 1982 – Mosca CMB – 0 Miguel Lora Escudero – 1985-1988 – Gallo CMB – 7 Fidel Bassa – 1987-1989 – Mosca AMB – 6 Sugar Baby Rojas – 1987 – Supermosca AMB – 1 Tomás Molinares – 1988 – Wélter AMB – 0 Elvis Álvarez – 1989 y 1991 – Mosca OMB-AMB – 0 Juan Polo Pérez – 1989 – Supermosca FIB – 0 Luis Mendoza – 1990-1991 – Supergallo AMB – 3 Rafael Pineda – 1991-1992 – Superligero FIB – 1 13. Jorge Eliécer Julio – 1992-1993 y 1997-2000 – Gallo AMB-OMB – 5 Rodolfo Blanco – 1992 – Mosca FIB – 0 Rubén Darío Palacios – 1992 – Pluma OMB – 0 Harold Grey – 1994-1996 – Supermosca FIB – 3 Francisco Tejedor – 1995 – Mosca FIB – 0 Harold Mestre – 1995 – Gallo FIB – 0 Mauricio Pastrana – 1997-1998 – Minimosca FIB – 2 Kermin Guardia – 1998-2001 – Mínimo OMB – 3 Irene Pacheco – 1999-2004 – Mosca FIB – 6 22. Beibis Mendoza – 2000-2001 – Minimosca AMB – 0