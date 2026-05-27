Precio del dólar en Colombia: así se movió la moneda en las últimas elecciones presidenciales, alertan por una nueva subida histórica

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, afirmó que “en los procesos electorales recientes de la región, las tasas de cambio presentaron una importante volatilidad y se vieron presionadas al alza” - crédito @BancoDeBogota/X

En medio de las elecciones presidenciales en Colombia, y ante una marcada volatilidad, la evolución del dólar se establece como uno de los indicadores más relevantes para medir la reacción de los mercados y la incertidumbre económica en el país.

Los principales analistas anticipan que el proceso electoral del 31 de mayo podría incrementar las fluctuaciones en la tasa de cambio. Un informe de Bancolombia, la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y de la Bolsa de Valores de Colombia, junto con el análisis de Camilo Pérez del Banco de Bogotá, coinciden en que la ausencia de un favorito claro y factores externos podrían mantener la cotización del dólar en niveles inestables.

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Dentro de las recomendaciones se sugiere que tanto particulares como empresas implementen estrategias de cobertura ante posibles incrementos en la divisa después de las elecciones.

Al cierre de la jornada del 27 de mayo, el precio promedio del dólar en Colombia cerró en $3,631.68 una disminución de $12,79 frente a los $3,644.47 de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Comportamiento del dólar en elecciones pasadas

El impacto del proceso electoral sobre el dólar no es inédito en Colombia. Por ejemplo, en la primera vuelta de 2022, cuando Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se perfilaban como finalistas, el dólar cerró el viernes 27 de mayo en $3.912. Luego de las votaciones, el 31 de mayo la moneda estadounidense disminuyó $101 y cerró en $3.710, una tendencia motivada por el tono moderado adoptado por los candidatos sobre asuntos económicos.

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Después, en la segunda vuelta de ese mismo año, Petro resultó electo presidente. El viernes anterior a los comicios, el dólar estaba en $3.905 y, luego del anuncio de la victoria, subió hasta $4.100, un incremento de $195. Durante el segundo semestre de 2022, la incertidumbre frente a la política económica mantuvo el dólar cerca de $5.000. Para ese ciclo electoral, los analistas ya advertían que escenarios reñidos agravaban la volatilidad de la divisa.

En 2018, luego de la victoria de Iván Duque sobre Petro el 28 de mayo, el dólar bajó $12, ubicándose en promedio en $2.875 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de $2.887. Después de la segunda vuelta, el 18 de junio la moneda subió y culminó en $2.890,06, con lo que superó los $2.859,78 del viernes anterior.

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Mientras tanto, en 2014, con la reelección de Juan Manuel Santos frente a Óscar Iván Zuluaga, el dólar permaneció estable: el lunes 26 de mayo cerró en $1.905,80, prácticamente sin cambios respecto a los $1.905,53 del viernes 23. Los antecedentes reflejan la sensibilidad de la tasa de cambio ante escenarios políticos inciertos, en especial si las encuestas anticipan una contienda competitiva.

El dólar registró cifras históricas en 2022 ante la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales - crédito Infobae Colombai

Proyecciones para la tasa de cambio en mayo

Para el cierre de mayo, Bancolombia proyecta que el dólar podría fluctuar en un canal entre $3.600 y $3.750. Según el informe de la entidad, la incertidumbre global derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la volatilidad de los precios del crudo caracteriza el entorno en el que se moverá la moneda.

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Bancolombia identifica riesgos a la baja vinculados al atractivo de estrategias de carry trade, aunque advierte que el incremento en la aversión al riesgo por la situación en Medio Oriente redujo los flujos hacia mercados emergentes. Esto limita el respaldo al peso colombiano.

Dentro de los riesgos al alza, el informe destaca el deterioro de las finanzas públicas y la rebaja de la calificación de la deuda soberana a BB- de Standard & Poor’s, así como la influencia de las encuestas electorales, que pueden disminuir la especulación política. El banco señala que el mercado estará atento al resultado de la primera vuelta del 31 de mayo, ya que una definición ajustada podría perpetuar la inestabilidad de la tasa de cambio.

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Estimaciones de analistas

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia revela que la mayoría de los analistas consultados prevé para el cierre de mayo de 2026 una tasa de cambio ubicada entre $3.750 y $3.800, con un valor central estimado en $3.770. El consenso indica que para diciembre de 2026 la mediana de proyecciones aumenta a $3.800, lo que sugiere una depreciación leve pero constante del peso a mediano plazo.

El dólar en Colombia seguiría cerca de la línea de los $3.800 en los próximos meses - crédito Fedesarrollo y bvc

Dicho análisis se fundamenta en las condiciones macroeconómicas actuales, el comportamiento histórico ante procesos electorales y la dinámica de los mercados internacionales. La encuesta destaca la necesidad de vigilar tanto los indicadores económicos como el desarrollo de las campañas políticas para anticipar movimientos relevantes en la estabilidad de la tasa de cambio.

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Volatilidad y estrategias cambiarias

Según el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, desde 2021 América Latina atravesó ocho elecciones presidenciales, con resultados muy ajustados en la mitad de los casos. El fenómeno intensificó la preocupación sobre las perspectivas económicas de la región.

Pérez habló de los procesos electorales de Perú y Chile en 2021, y de Colombia y Brasil en 2022 en los que observó que la compra de dólares se encareció. Si se trasladara dicho comportamiento a la tasa de cambio colombiana, el movimiento sería, en promedio, de $200 en los seis meses previos a la elección y de otros $200 posteriormente.

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Resaltó que en Colombia ya se observa mayor volatilidad y cierta presión al alza en la tasa de cambio. Según dijo, la concreción del movimiento dependerá del desarrollo de las encuestas y del grado de competitividad entre los aspirantes. Para él, la volatilidad persistirá mientras no se despeje el panorama electoral y no surja un favorito claro, sobre todo en medio de la complejidad geopolítica actual.

“La volatilidad seguirá acompañando la tasa de cambio local, más aún en medio de un contexto geopolítico complejo”, sostuvo, y sugirió que la situación podría extenderse si los resultados de las elecciones permanecen indefinidos.

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