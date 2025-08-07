Deportes

Luis Fernando Muriel dio cátedra de fútbol con Orlando City en la Leagues Cup: anotó triplete contra el Necaxa

El atacante atlanticense fue la gran figura del equipo de la Florida, en el duelo contra el equipo donde militan los también colombianos Johan Rojas y Díber Cambindo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Luis Fernando Muriel anotó el 2-0 del Orlando City- crédito @PSierra/X

La tarde del miércoles 6 de agosto de 2025 marcará un antes y un después para el delantero Luis Fernando Muriel y el Orlando City. Y no solo por la contundente goleada sobre el Necaxa, sino por el hat‑trick que el ariete colombiano firmó en tiempo récord durante la primera mitad del partido de la Leagues Cup, disputado en el Inter&Co Stadium.

Las tres conquistas del oriundo de Santo Tomás catapultaron al equipo hacia una victoria que podría significar el boleto a los cuartos de final del torneo.

El marcador final fue un abultado 5‑1, coronado por un triplete de Muriel complementado con un doblete de Martín Ojeda, mientras que el Necaxa apenas consiguió perforar la portería rival una vez.

Muriel y los tres goles para firmar la clasificación del Orlando City

La eficiencia goleadora de Muriel fue abrumadora. Con un cabezazo bien ejecutado al minuto 35, abrió su cuenta personal en el partido y, apenas dos minutos después, el delantero repitió la fórmula con otro remate de cabeza, esta vez imbatible para el arquero de Necaxa, Sergio Unsain.

Finalmente, justo antes del descanso, el exAtalanta recibió un pase de Martín Ojeda y culminó una jugada de exquisita definición con el pie derecho al poste más lejano, sellando su triplete. La hazaña del atlanticense no solo cambió el rumbo del juego, sino que además quedó registrada en los libros del club: es el hat‑trick más rápido de la historia de Orlando City, consumado en apenas 11 minutos.

Luis Fernando Muriel anotó el 3-0 del Orlando City- crédito @PSierra/X

De cara al partido, ambos equipos necesitaban una victoria para asegurar su lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup. Necaxa llegaba con cuatro puntos, al igual que Orlando, tras haber ganado a Atlanta United y empatado con Inter Miami. Sin embargo, enfrentarse a un Orlando ensanchado por el contexto ofensivo y la localía rápidamente se transformó en un desafío mayúsculo.

Con el marcador 4‑0 al descanso, la remontada parecía fuera de alcance. En la segunda mitad, el cuadro mexicano apenas pudo sostener el barco mientras el conjunto local aceleraba nuevamente. Ojeda cerró la goleada con el quinto gol, mientras que un tanto del defensor Alexis Peña anotó el consuelo Necaxista, aunque apenas celebró ante la goleada.

Luis Muriel anotó el 4-0 del Orlando City- crédito @PSierra/X

Luis Fernando Muriel volvió al gol tras prolongada sequía

El triplete del atlanticense no solo significó goles, sino también el fin de una larga sequía goleadora. El colombiano no anotaba desde hace casi tres meses, pero esta actuación revirtió la tendencia y lo vuelve a posicionar como amenaza letal dentro del área ofensiva.

El rendimiento de Muriel también se traducirá en un impulso para el equipo, que se prepara ahora para afrontar el ‘Clásico del Sol’ frente al Inter Miami en la reanudación de la temporada de la MLS 2025.

La contundencia mostrada por Orlando City en este duelo permitió al equipo escalar posiciones en el Grupo A, al alcanzar 7 puntos con la victoria y quedando cerca de avanzar a los cuartos de final, aunque aun a la espera de combinaciones de resultados.

Luis Fernando Murlel llegó a
Luis Fernando Murlel llegó a Orlando City proveniente de Atalanta- crédito Aaron Doster/Imagn Images

Cómo se definirá la segunda etapa de la Leagues Cup

En la segunda etapa, la fase eliminatoria, avanzan los cuatro mejores equipos de cada liga a los cuartos de final, donde se cruzan enfrentamientos fijos entre MLS y Liga MX (1° de MLS vs. 4° de Liga MX, 2° vs. 3°, etc.).

Tras esa ronda siguen semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final, que se jugará el 31 de agosto con sede en Estados Unidos o Canadá. Además, los tres equipos mejor ubicados al final del torneo, los dos finalistas y el ganador del tercer lugar, obtendrán tres cupos para la Concacaf Champions Cup 2026.

