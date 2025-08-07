Luis Díaz jugará como titular por primera vez con la camiseta del Bayern Múnich, ante Tottenham: así formará el cuadro alemán

Luis Díaz jugará por primera vez como titular con la camiseta del Bayern Múnich- crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Bayern Múnich continúa con su pretemporada, de cara a lo que será el comienzo del 2025-2026, en donde el cuadro alemán quiere olvidar su amarga eliminación del Mundial de Clubes, y volver a ser protagonista en la Liga de Campeones y Bundesliga.

Por este motivo, los “Gigantes de Baviera”, ficharon al delantero colombiano Luis Díaz, proveniente del Liverpool, que quedó campeón de la Premier League 2024-2025.

Por esta motivo, el entrenador belga, Vincent Kompany, decidió el 7 de agosto de 2025, darle confianza a “Lucho”, motivo por el cual lo alineará desde el principio en el partido ante Tottenham, que se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia)

Así formará el Bayern Múnich ante Tottenham

El entrenador belga Vincent Kompany pondrá al Guajiro desde el arranque - crédito @FCBayernES / X

Porteros: Manuel Neuer

Defensores: Konrad Laimer , Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić,

Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Delanteros : Kingsley Coman, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz

Banco de suplentes: Sven Ulreich, Jonas Urbing,Kim Min- jae, Tom Bischof, Raphael Guerreiro, Sacha Boey, Paul Wanner, Cassiano Kiala, Wisdom Mike, Felipe Chávez,Jonah Kusi-Asare, Kari Santos, Dalpiaz

Director técnico: Vincent Kompany

Es importante recordar que, Luis Díaz ya debutó con la camiseta del Bayern Múnich, el 2 de agosto de 2025, cuando entró en la parte complementaria, en el triunfo de los alemanes por 2-1 ante el Olympique Lyon de Francia.

