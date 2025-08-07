Deportes

Luis Díaz jugará como titular por primera vez con la camiseta del Bayern Múnich, ante Tottenham: así formará el cuadro alemán

El atacante colombiano tendrá su segunda salida bajo las órdenes del entrenador Vincent Kompany, en donde esta vez tendrá más protagonismo con el cuadro de Londres

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz jugará por primera
Luis Díaz jugará por primera vez como titular con la camiseta del Bayern Múnich- crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Bayern Múnich continúa con su pretemporada, de cara a lo que será el comienzo del 2025-2026, en donde el cuadro alemán quiere olvidar su amarga eliminación del Mundial de Clubes, y volver a ser protagonista en la Liga de Campeones y Bundesliga.

Por este motivo, los “Gigantes de Baviera”, ficharon al delantero colombiano Luis Díaz, proveniente del Liverpool, que quedó campeón de la Premier League 2024-2025.

Por esta motivo, el entrenador belga, Vincent Kompany, decidió el 7 de agosto de 2025, darle confianza a “Lucho”, motivo por el cual lo alineará desde el principio en el partido ante Tottenham, que se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia)

Así formará el Bayern Múnich ante Tottenham

El entrenador belga Vincent Kompany
El entrenador belga Vincent Kompany pondrá al Guajiro desde el arranque - crédito @FCBayernES / X
  • Porteros: Manuel Neuer
  • Defensores: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić,
  • Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich
  • Delanteros: Kingsley Coman, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz
  • Banco de suplentes: Sven Ulreich, Jonas Urbing,Kim Min- jae, Tom Bischof, Raphael Guerreiro, Sacha Boey, Paul Wanner, Cassiano Kiala, Wisdom Mike, Felipe Chávez,Jonah Kusi-Asare, Kari Santos, Dalpiaz
  • Director técnico: Vincent Kompany

Es importante recordar que, Luis Díaz ya debutó con la camiseta del Bayern Múnich, el 2 de agosto de 2025, cuando entró en la parte complementaria, en el triunfo de los alemanes por 2-1 ante el Olympique Lyon de Francia.

Noticia en desarrollo...

