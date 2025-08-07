Atlético Nacional habría cambiado de opinión con el técnico Javier Gandolfi: dura decisión para la Copa Libertadores

Javier Gandolfi llegó al Atlético Nacional en enero de 2025, sumando hasta ahora el título de la Superliga - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional parece que no está seguro de cómo avanzar en la temporada 2025, pese a que no pasa por una crisis deportiva y cuenta con una de las mejores plantillas en el fútbol colombiano, además de ser el único club cafetero vivo en la Copa Libertadores, llegando a octavos de final.

Es por eso que habría nueva decisión con el técnico Javier Gandolfi, que lleva casi siete meses al mando de la nómina, salió campeón de la Superliga y superó la fase de grupos en el certamen de la Conmebol, pero con muchos momentos de irregularidad y la eliminación en Liga BetPlay.

Por ahora, entre los otros objetivos del timonel se encuentran el campeonato local y avanzar en la Copa Colombia, ambos con la obligación del título para ratificar la inversión millonaria en una plantilla que le ha costado mucho a la institución para mantenerla unida por seis meses más.

¿Qué pasará con Javier Gandolfi?

“Arango y Fermani terminaron convenciendo de dejar a Gandolfi cuando todos estaban en contra: jugadores, los dueños y la hinchada”, expuso el periodista Felipe Sierra en su canal de Kick, aludiendo a la compleja situación interna que atraviesa Atlético Nacional respecto a la continuidad de su actual entrenador.

Esta afirmación, que revela la presión ejercida por distintos sectores del club, introduce un escenario de incertidumbre en torno al futuro de Javier Gandolfi al frente del equipo. En este contexto, la participación en la Copa Libertadores se perfila como el factor determinante para definir el destino del técnico argentino, según la información difundida por “Pipe” Sierra.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, sumó tres triunfos y el mismo número de derrotas en Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

La reciente clasificación de Atlético Nacional a los octavos de final de la Copa BetPlay, tras superar a Cúcuta con marcador global de 4-0, no ha logrado disipar las dudas sobre la gestión de Gandolfi. Aunque el equipo ha mostrado solidez en el torneo copero, su desempeño en la Liga ha sido irregular, con un balance de dos victorias, una derrota y dos empates.

De acuerdo con la información proporcionada por Sierra, la directiva de Atlético Nacional mantiene una postura de respaldo hacia Gandolfi, pero la visión de los propietarios del club difiere de manera significativa. El periodista aseguró que “los dueños de Atlético Nacional ven casi imposible la continuidad del equipo en la Copa Libertadores”, lo que ha motivado la búsqueda anticipada de alternativas para el banquillo.

Atlético Nacional se medirá con São Paulo el martes 12 y 19 de agosto, por los octavos - crédito Atlético Nacional

En palabras del comunicador en su canal digital, “Nacional está buscando y analizando entrenadores a futuro. En caso tal que queden eliminados de la Copa Libertadores, están buscando entrenador desde ya”.

“Nacional ha estado buscando posibles entrenadores”

La presión sobre Gandolfi se intensifica ante la inminente serie de octavos de final frente a São Paulo en la Copa Libertadores. Según el análisis de Felipe Sierra, el resultado de esta eliminatoria será decisivo: “Nacional ha estado buscando, analizando y evaluando posibles entrenadores para reemplazar a Gandolfi. Queda eliminado de la Copa Libertadores y se va. Los dueños no quieren que continúe”.

Javier Gandolfi siempre tuvo respaldo de Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/X

El periodista también reveló que la permanencia del argentino al inicio del semestre respondió a la intervención del presidente Sebastián Arango y el director deportivo Gustavo Fermani, que lograron convencer a la dirigencia de mantener al técnico pese a la oposición de jugadores, dueños e hinchas. No obstante, la continuidad del entrenador depende ahora exclusivamente del desempeño en la Copa Libertadores, enfrentando a un rival que pasa por una buena racha en Brasil.

La decisión final sobre el futuro de Javier Gandolfi quedará supeditada a los resultados obtenidos en el certamen internacional, mientras la dirigencia y los propietarios de Atlético Nacional mantienen abiertas las opciones para un eventual relevo en la dirección técnica.