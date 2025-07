El Tren Valencia se refirió a la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich y le envió dura advertencia a Liverpool: “Es un error”

El "Tren" Valencia habló sobre la llegada de Luis Díaz al Bayern y la venta del jugador por parte del Liverpool - crédito Phil Noble / REUTERS

El 30 de julio de 2025, Bayern Múnich hizo oficial la llegada del delantero colombiano Luis Díaz, como su nuevo refuerzo para la temporada 2025-2026.

De esta forma, se convertirá en el tercer futbolista colombiano que portará la camiseta de “el Gigante de Baviera” (por su grandeza en la zona de origen), después del exatacante Adolfo “el Tren” Valencia y del volante colombiano James Rodríguez

Justamente, uno de los que se refirió a la salida de Luis Díaz al Liverpool hacia el Bayern Múnich, fue el histórico artillero de Santa Fe y la selección Colombia.

Adolfo "El Tren" Valencia habló sobre la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich - crédito Acolfutpro

En charla el programa Recap, de Blu Radio, el 29 de julio de 2025, el histórico de la selección Colombia habló sobre la situación del Liverpool con Luis Díaz con respecto a su venta al Bayern Múnich (situación que se concretó el 30 de julio de 2025), afirmando que si él fuera directivo del cuadro inglés, no hubiera vendido al colombiano.

“Yo a Luis Díaz no lo vendo, es un error del Liverpool, les va a hacer mucha falta. Aunque ahorita se la están jugando con pelados nuevos y no van a responder igual que jugadores de experiencia ante equipos de categoría”, dijo.

Además, explicó que sí el Bayern Múnich se interesó en la figura de la selección, es porque tendrá un gran trato en su estadia.

“Cuando un club como el Bayern se interesa en Díaz, y paga tanto por ti, es porque te va a tratar bien. Pero ese trato uno se lo gana con esfuerzo, entrenamiento, carisma y siendo buena persona”, destacó.

Otros consejos de Adolfo “El Tren” Valencia para Luis Díaz

Adolfo Valencia también se refirió a que los compañeros con los cuales se rodee será clave para el éxito de Luis Díaz en el cuadro alemán - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El “Tren” Valencia, también aprovechó para hablar de una situación que vivió James Rodríguez cuando pasó por el Bayern Múnich, y que parte de la opinión pública comparó en este caso con la situación de Luis Díaz: la adaptación al frío.

Allí, el exjugador fue enfático en afirmar que la situación a Luis Díaz no lo afectará, y que logrará adaptarse sin ningún problema al clima que hace en la ciudad de Múnich, Alemania.

“Luis Díaz es un tipo serio, y cuando un jugador serio piensa bien, se le dan los éxitos. Cuando se tiene que venir al frío, pues hay que adaptarse al frío y no es más, eso es algo que es normal porque ya está acostumbrado en Europa a hacerlo. La comida es algo que uno come lo que a uno le gusta y se va a sentir uno bien, pues hacerlo bien y no es más. El jugador cuando tiene carácter no mira para atrás, siempre mira para adelante. Eso es una gran ventaja”, dijo.

Por otra parte, “El Tren” explicó que la segunda clave para que Luis Díaz tenga éxito en el Bayern Múnich será saber rodearse.

“Díaz llega a un equipo de buenos jugadores, que saben. El jugador bueno cuando ve que llega otro bueno, siempre lo respeta. Y a medida que se vayan conociendo, se tendrán más confianza”, dijo.

Bayern Múnich y su agenda apretada para la temporada 2025-2026

El vigente campeón del fútbol alemán tendrá una serie de partidos amistosos de cara a lo que será el comienzo de la temporada 2025-2026 - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

De cara a lo que será el comienzo de la temporada 2025-2026, Bayern Múnich jugará tres amistosos de preparación. El primero, se llevará a cabo el 2 de agosto de 2025 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), ante el Olympique Lyon de Francia.

A continuación, estos son los partidos amistosos que tendrá el cuadro bávaro, de cara a lo que será el primer partido oficial, el 16 de agosto de 2025, en la final de la Supercopa de Alemania ante Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlin, a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia).

2 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich vs. Lyon

7 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich vs. Tottenham (Inglaterra)

12 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Grasshoppers (Suiza) vs. Bayern Múnich

16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: Stuttgart vs Bayern Múnich

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Leipzig

27 de agosto de 2025 - Copa de Alemania: Wehen vs. Bayern Múnich

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich