Marlos Moreno volverá a Atlético Nacional, esto se sabe del acuerdo entre el delantero y el Verdolaga

Atlético Nacional es el único equipo colombiano que ha ganado en dos ocasiones la Copa Libertadores, que es el torneo de clubes más importante de la Conmebol.

En la segunda ocasión, que se registró en 2016, el Verdolaga estuvo liderado por figuras de experiencia como Alexis Henríquez, Macnelly Torres o Alexander Mejía; además, se destacó la presencia de un joven con gran proyección, Marlos Moreno.

Tras derrotar a Independiente del Valle en la final del torneo, Atlético Nacional vendió los derechos deportivos de Moreno, que era mencionado como uno de los talentos a tener en cuenta en el futuro para la selección Colombia.

Sin embargo, la consolidación del extremo en el exterior no se concretó de manera efectiva, pasando por diferentes instituciones sin destacar de manera frecuenta, lo que provocó que se alejara del panorama de la selección Colombia.

Moreno volverá a Nacional

Después de pasar por el City Group, Deportivo La Coruña, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, Lommel, Troyes, Konyaspor y Tenerife, Marlos Moreno terminó volvió a Colombia en junio de 2025 al anunciarse que era jugador libre.

Aunque se afirmó en su momento que la intención del extremo era volver a Europa, en la tarde del 25 de julio la periodista Pilar Velásquez informó que la directiva de Atlético Nacional y Marlos Moreno han llegado a un acuerdo para que el delantero sea nuevo jugador del Verdolaga.

De acuerdo con la comunicadora, a pesar de que un grupo directivo del club no está de acuerdo, desde la presidencia y la parte de financiación han tomado la decisión de apostar por Marlos Moreno para que firme un contrato de dos años con la institución.

Lo único que podría frenar la contratación de Moreno es que el delantero no tenga un resultado exitoso en los exámenes médicos antes de la firma del contrato.

Además de ser canterano del club, durante su paso por Nacional Moreno disputó 43 partidos, entregó once asistencias y anotó ocho goles, que le permitieron ganar dos trofeos con el equipo paisa.

Se espera que Moreno firme con Atlético Nacional, pero no sea presentado de manera oficial, sino hasta que también se concrete la llegada del mediocampista argentino Juan Bauza, con el que se daría por cerrado el mercado de fichajes para el segundo semestre en el Verdolaga.

Cabe recordar que, además de los torneos del rentado nacional, Atlético Nacional tiene como objetivo principal llegar a la final de la Copa Libertadores, en la que se encuentra en octavos de final y enfrentará a São Paulo.

Marlos Moreno afirmó que su objetivo es volver a la selección Colombia

Además de volver al club del que es hincha, Marlos Moreno ya había hablado sobre la intención que tenía de estar en un equipo importante para que sea tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la selección Colombia de cara a la copa del mundo de 2026.

“Estoy tranquilo, buscando la mejor opción para mí. Un proyecto deportivo, pensando de cara a la posibilidad de ir al Mundial porque la Selección se va a clasificar y ser feliz. Participar, jugar y ser importante en un equipo. Eso es lo primordial”, indicó Marlos Morenos a Win Sports.

En la misma entrevista, Moreno expuso que había recibido propuestas de otros equipos en el fútbol colombiano, pero reafirmó que su intención es solo jugar con Atlético Nacional en la Liga BetPlay.

“Me buscaron de varios clubes de acá de Colombia de los que no voy a decir los nombres por respeto, pero en estos momentos, no me veo en otro equipo del país que no sea Atlético Nacional”.