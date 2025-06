Iván Mejía Álvarez volvió a ‘darle palo’ a los dueños del América de Cali tras la contratación de Diego Gabriel Raimondi: “Vendedores de ilusiones y mentiras”

Iván Mejía ha sido crítico de la gestión de Tulio Gómez en América de Cali - crédito Jesús Avilés/ Infobae

El 25 de junio de 2025, América de Cali confirmó la llegada del técnico argentino Diego Gabriel Raimondi como nuevo director técnico del cuadro vallecaucano.

Y después de la llegada de Raimondi y las dudas sobre la continuidad de Juan Fernando Quintero en América de Cali (que el 27 de junio de 2025 se confirmó por el mismo jugador su salida del club), el Mundo América tiene dudas sobre lo que será el futuro deportivo del club.

Y a raíz de esta situación, el 26 de junio de 2025, el periodista Iván Mejía Álvarez criticó fuertemente la gestión de Tulio Gómez y Marcela Gómez, en donde mencionó que todo se hace de forma improvisada y no se contratan tanto técnicos como jugadores de calidad para América de Cali.

“Está claro: el proyecto Tulio - Marcela no le gusta al hincha. Por eso, las malas asistencias- En América todo se hace a la topa tolondra. Ese criterio mezquino permite jugadorcitos y tecniquitos. Vendedores de ilusiones y mentiras. Desconexión absoluta”.

Las palabras del nuevo técnico del América de Cali

El 26 de junio de 2025, en la presentación de Diego Raimondi como nuevo director técnico del América de Cali, el argentino habló del reto que representa para su carrera deportiva asumir a uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, siendo su primera experiencia

“No he tenido este grado de presión en un equipo grande. Existen dos tipos de presiones: las laborales y las de la vida diarias. En la vida he tenido muchas presiones, pero esta es una presión linda que hay que saber llevar. No es para todos estar en un club tan grande e importante; hay que transformarla en cosas positivas”, dijo.

Raimondi resaltó que, al estar en un club grande como América de Cali, asume una responsabilidad significativa y que, además, buscará trabajar para obtener resultados a través del estilo de juego, con el objetivo de que el club vuelva a los primeros puestos.

“Este club es un gigante, y no solo de Colombia, sino de América. El estilo de juego debe reflejar eso: tratar de ser un equipo protagonista, intenso, agresivo, que, con trabajo, humildad y resultados, enamore a los hinchas y demuestre que, con ese estilo, la gente va a volver a creer en algo importante”, señaló.

El director técnico agregó que le gustaría dejar un legado relevante en el club vallecaucano, lo cual solo será posible si consigue resultados destacados. “El sello que me gustaría dejar en América es ganar algo importante, porque el hincha vive del título. Me encantaría poner nuestro nombre ahí. Quiero dejar trabajo, dedicación e identidad para el equipo”, finalizó.

Juan Fernando confirmó que no continuará en América de Cali

El 27 de junio de 2025, Carlos Antonio Vélez reveló una entrevista que tuvo con Juan Fernando Quintero en su espacio de Palabras Mayores, que no continuaría en América de Cali,

Dicha respuesta, desmintió la versión de la presidenta del club, Marcela Gómez, en donde aseguró que con el jugador sobre su continuidad para el segundo semestre de 2025, algo que el futbolista desmintió en sus declaraciones. Además, aclaró que ya había sido informado por el club que no podían contar con él debido a cuestiones económicas.

“Recibí un llamado del América diciendo que no podían contar conmigo por la situación. Yo les dije: ‘está bien, se encargan del tema con mi representante’. Me dijeron que no podían asumir mi sueldo, lo cual me parece extraño que la presidenta dijera que teníamos una conversación pendiente, cuando ya se habló de todo”, dijo Quintero.