Así serán las honras fúnebres de Totó la Momposina en Colombia: la cantautora será velada en el Congreso

El cuerpo de Totó La Momposina será repatriado desde México - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Colombia se prepara para homenajear a la reconocida cantante de música folclórica Sonia María Bazanta Vides, conocida en el mundo cultural como Totó la Momposina, que falleció el 17 de mayo de 2026 por causas naturales.

La artista, de 85 años, que se encontraba residiendo en Celaya, Guanajuato (México) tras su retiro de los escenarios, sufrió un infarto al miocardio producto de su condición de salud.

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Tras conocerse el hecho el 19 de mayo, varios músicos, artistas y ciudadanos no solo lamentaron la muerte de una de las representantes de la cultura colombiana, sino que anunciaron que acudirán a Bogotá, donde se realizarán varios actos póstumos en su honor.

En ese sentido, el equipo de la fallecida artista colombiana publicó en redes sociales el cronograma oficial para honrar la memoria de la reconocida exponente de la música tradicional colombiana.

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Inicialmente, se comentó que, por su fallecimiento en territorio mexicano, se ha avanzado en el proceso de repatriación del cuerpo, en el que su llegada a la capital colombiana esta prevista para el miércoles 27 de mayo en horas de la mañana.

Posteriormente, el féretro será trasladado hacia el Capitolio Nacional de Colombia (centro de Bogotá) donde se realizará la velación y un homenaje oficial.

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Según la organización de los actos fúnebres, las actividades comenzarán a las 3:00 p. m. con una ceremonia solemne en el Salón Elíptico del Congreso de la República, seguida de un homenaje musical y artístico que se extenderá hasta las 7:00 p. m. en el Hall del Capitolio.

La transmisión de estos actos estará disponible a través del canal del Congreso, lo que permitirá la participación remota de quienes no puedan asistir presencialmente.

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Posteriormente, el jueves 28 de mayo, la programación continuará con una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia a las 9:00 a. m., en honor a Totó la Momposina. Acto seguido, a las 9:45 a. m., la carroza partirá hacia el Crematorio Jardines del Recuerdo (norte de Bogotá) para la ceremonia de cremación.

Por último, el viernes 29 de mayo, las cenizas serán llevadas hacia Mompox (Bolívar), tierra natal de Bazanta Vides, donde la familia ha previsto una ceremonia conmemorativa y un ritual privado en el río Magdalena. No obstante, los detalles de hora y lugar serán confirmados por los organizadores.

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En el comunicado, los organizadores recomendaron que quienes asistan a los homenajes lo hagan con prendas de colores o blanco, solicitando evitar el uso de color negro como muestra de respeto a la tradición de la artista.

“La memoria y el legado de Totó la Momposina vivirán siempre en el corazón de su gente”, se lee en la nota oficial, que también agradece las muestras de apoyo, solidaridad y acompañamiento recibidas desde diferentes sectores del país.

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