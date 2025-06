El portero uruguayo Mauro Silveira habló sobre lo que significaría jugar en Junior y elogió a Santiago Mele: “Es un crack”

Mauro Silveira habló acerca de lo que significaría jugar con la camiseta de Junior de Barranquilla-crédito @mauro_silveira1/Instagram

El 21 de junio de 2025 se conoció el interés de Junior de Barranquilla por el portero uruguayo Mauro Silveira, proveniente del Montevideo Wanderers de Uruguay.

Y es que en la prensa de dicho país se confirmó la noticia sobre la posible llegada del guardameta al cuadro barranquillero.

Es por esta razón que Mauro Silveira habló sobre lo que significaría jugar con la camiseta del cuadro tiburón. Además, no se ahorró elogios con Santiago Mele, portero del Monterrey de México.

-crédito @mauro_silveira1/Instagram

En charla con el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay el 24 de junio de 2025, Mauro Silveira halagó a Santiago Mele, campeón de Colombia con Junior de Barranquilla, y que recientemente se incorporó al Monterrey

“Santi Mele es un crack. Tengo una muy buena relación con él. Me ayudó un montón y ya me puso en contacto con Javier Báez, un paraguayo que está jugando allá. Me explicó todo lo que es el club, la ciudad, los barranquilleros, y la gente. Me dijo que lo único complicado es el calor”, contó Silveira.

El jugador se mostró sorprendido y a la vez contento por tener su primera experiencia en el fútbol internacional.

“Fue una sorpresa porque se dio todo rápido. Sabía que se estaba comentando, pero no tan así. Y, encima, es una compra, que es importante para el club. Es la primera vez que me voy de Wanderers. Desde los 12 años estoy ahí, y debuté a los 18”, mencionó.

Admiración por Sebastián Viera

Sebastián Viera es considerado como uno de los ídolos del Junior de Barranquilla - crédito Esteban Garay / EFE

Y también dentro de la misma charla con el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay, habló sobre lo que representa Sebastián Viera para el fútbol charrúa.

“A Viera lo miraba de chico y hablé mucho con Santiago, que en un año y medio dejó la vara altísima para los hinchas y el club. Es lo mejor que le puede pasar a un arquero uruguayo y es algo motivante. Espero que se siga hablando bien de los arqueros uruguayos”, dijo.

Estadísticas de Mauro Silveira

-crédito @mauro_silveira1/Instagram

El portero uruguayo jugó un total de 21 partidos (entre Liga de Uruguay y Copa Sudamericana) en un total de 1890 minutos, y en donde recibió 19 goles y mantuvo su valla invicta en 9 ocasiones.

A continuación, estos fueron los partidos que dejó su arco en cero:

2 de febrero de 2025 - Liga de Uruguay: Montevideo Wanderers 0-0 Racing Club

10 de marzo de 2025 - Liga de Uruguay: Montevideo Wanderers 3-0 Cerro Largo

7 de abril de 2025 - Liga de Uruguay: Montevideo Wanderers 0-0 Defensor Sporting

12 de abril de 2025 - Liga de Uruguay: Montevideo Wanderers 0-0 Montevideo City Torque

17 de mayo de 2025 - Liga de Uruguay: River Plate 0-1 Montevideo Wanderers

25 de mayo de 2025 - Liga de Uruguay: Montevideo Wanderers 1-0 River Plate

12 de junio de 2025 - Liga de Uruguay : Cerro Largo 0-0 Montevideo Wanderers

17 de junio de 2025 - Liga de Uruguay: Montevideo Wanderers 0-0 Cerro Largo

Perfil de Mauro Silveira

La posible llegada de Silveira al Junior no solo representa una apuesta por la continuidad de la escuela uruguaya de arqueros en el club, también responde a una estrategia más amplia que han seguido otros equipos del país.

Con 25 años de edad y una estatura de 1,87 centímetros, el portero uruguayo hasta el momento disputó un total de 114 partidos en su carrera, y dejó la valla invicta en 34 ocasiones.

El caso de Silveira ilustra el creciente interés de los futbolistas uruguayos por el fútbol colombiano, que se ha convertido en una plataforma atractiva para quienes buscan mayor visibilidad y proyección internacional. La experiencia de arqueros como Sebastián Viera y Santiago Mele en el Junior ha contribuido a fortalecer esta tendencia, generando un flujo constante de talento entre ambos países.

La afición del Junior espera con expectativa la confirmación oficial del fichaje de Mauro Silveira, convencida de que su llegada puede marcar un punto de inflexión en la trayectoria reciente del equipo. Mientras tanto, la directiva continúa trabajando en la conformación de un plantel competitivo que le permita al club volver a pelear por los títulos y satisfacer las altas expectativas de su hinchada.