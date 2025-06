Luis Díaz no llegaría al Barcelona porque Liverpool puso trabas para su fichaje, reporta la prensa española: “No quiere negociar”

Luis Díaz estaría en la mira del Barcelona de España, pero por complicaciones hechas por Liverpool, el negocio parece que no se dará - crédito John Sibley / REUTERS

Una de las novelas en el mercado de fichajes en el verano de Europa, previo al comienzo de la temporada 2025-2026 y con pleno Mundial de Clubes, es la continuidad de Luis Díaz en Liverpool.

Pues bien, en este panorama la continuidad de la estrella de la selección Colombia en el campeón de Inglaterra no es segura.

En España se conoció un posible interés por parte del Barcelona para fichar al exjugador del Junior y Oporto.

Liverpool estaría poniendo trabas para que Luis Díaz llegue al Barcelona

Este fue el momento donde se entregó la primicia por parte de Edu Aguirre sobre el movimiento de Luis Díaz al Barcelona - crédito @elchiringuitotv / X

El 16 de junio de 2025, el periodista y presentador Edu Aguirre de El chiringuito de jugones, informó que Liverpool no quiere negociar con el Barcelona por el jugador, por los malos antecedentes que tiene el cuadro culé en las negociaciones de jugadores en los últimos mercados de fichajes.

“El Liverpool y FC Barcelona, y que ha estado en la negociación, me hablan de que Liverpool le ha cerrado la puerta a Luis Díaz para que vaya al Barcelona. No quieren sentarse a negociar porque no están contentos con otras operaciones. Me hablan de la forma de pago, retrasos en los mismos”, aseguró el periodista.