Así quedó Colombia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericana finalizada la fecha 15: está al borde del abismo

Mientras Perú se quedó sin opciones de cupo directo al mundial, la selección Colombia arriesgó su sexto lugar en las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

El regreso de las eliminatorias en junio dejaron muchas emociones, entrando en su tramo final para definir los seis equipos clasificados de manera directa al mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, además del conjunto que entrará en el repechaje para el certamen de la FIFA.

Terminada la fecha 15, la tabla de posiciones presentó novedades, en especial con los equipos que se encuentran en la parte baja, pues hay dos que están prácticamente eliminados, otro que dio un salto enorme para llegar a la Copa del Mundo y tres seleccionados en crisis de resultados.

Con respecto a la selección Colombia, afortunadamente, sigue viviendo de los “ahorros” de las primeras 10 fechas para mantenerse en el grupo de clasificados directos al mundial, pero mirando de reojo la posibilidad de que caiga en la repesca, que sería un golpe enorme al proceso del técnico Néstor Lorenzo.

Cambios profundos en la tabla

Previo a los compromisos de junio, algunos equipos tenían la intensión de ganar para quedar a un paso del mundial de manera anticipada, otros para devolver la confianza en los aficionados y un grupo quería evitar la eliminación temprana, a cuatro partidos de terminar la fase.

En la tabla de posiciones, la selección Colombia se ubica en la sexta posición con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y cuatro derrotas, con 18 goles a favor y 14 en contra, para una diferencia de +4, y que por ahora la tiene con cupo directo al mundial.

Esta es la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, luego de la fecha 15 que terminó el 6 de junio - crédito Google

Un dato curioso es que la Tricolor, junto con Brasil y Uruguay, hacen parte de un grupo de equipos en crisis de resultados, pero que se mantienen con la opción de clasificar anticipadamente a la Copa del Mundo, además de que entre los tres solo hay un margen de un punto.

Por otro lado, Perú y Chile enterraron sus opciones de llegar directamente al torneo de la FIFA, además de que están muy lejos del repechaje, en el que Venezuela se ratificó con su triunfo sobre Bolivia, que por ahora es el único equipo que inquieta al resto de conjuntos en la tabla de posiciones para definir los clasificados.

Con la derrota 1-0 sobre Argentina, Chile siguió última en las eliminatorias con 10 puntos y al borde de quedar por fuera de toda posibilidad - crédito Rodrigo ARANGUA / AFP

Finalmente, Paraguay y Ecuador dieron un salto enorme para llegar a la Copa del Mundo 2026, con los guaraníes venciendo por 2-0 a Uruguay y alcanzando en el segundo puesto al Tri, que igualó de local frente a la Brasil del técnico debutante Carlo Ancelotti.

Venezuela dio un golpe mundial

La selección de Venezuela superó a Bolivia en Maturín y sumó una victoria que puede convertirse en la más relevante de su historia. Este resultado no solo refuerza las aspiraciones de la Vinotinto en las eliminatorias, sino que la posiciona ahora a solo tres puntos de Colombia y Uruguay, y a cuatro de Brasil, equipos que atraviesan un mal momento.

El cuadro del Altiplano intentó presionar al inicio, pero un error entre el defensor Héctor Cuéllar y el arquero Guillermo Viscarra derivó en el primer gol, desalentando a los visitantes. Salomón Rondón, referente y capitán venezolano, aumentó la cuenta con una jugada de gran calidad, bajando la pelota con el pecho y definiendo de zurda.

Bolivia cayó 2-0 ante Venezuela en Maturín, en un duelo directo por el repechaje en la fecha 15 de las eliminatorias - crédito Juan BARRETO / AFP

En la segunda mitad, Bolivia no encontró respuestas y apenas inquietó la portería local. Venezuela, con el control del juego, no se expuso de más y gestionó la ventaja. Aramburu dispuso de la ocasión más clara para ampliar la diferencia, aunque el marcador no se movió.

Con este resultado, Venezuela quedó en una posición expectante para clasificar al Mundial 2026, que será el primero en su historia en la categoría de mayores, ante una afición que vivió una jornada histórica en Maturín.