Técnico de la Liga BetPlay, uno de los trabajos más inestables en Colombia: esto dura un entrenador en promedio por equipo

La temporada 2025 apenas lleva tres meses desde que comenzó y los técnicos, una vez más, ven su puesto amenazado por cuenta de los resultados y otros hechos extradeportivos, que los llevan a renunciar o ser despedidos sin tener el tiempo suficiente o la oportunidad de ver el éxito de su proyecto.

Así lo dio a conocer un informe sobre la inestabilidad de los entrenadores en Colombia, que es uno de los países en el mundo que no brinda garantías de éxito a largo plazo en ese puesto, revelando cuánto dura una persona en promedio de días al frente de un club del país.

De otro lado, en lo que va de la temporada 2025 van 10 equipos que hicieron cambios en sus banquillos, los más recientes fueron Águilas Doradas y Boyacá Chicó, que por segunda ocasión en el primer semestre le dicen adiós a sus técnicos y cerca del final del Todos contra todos.

¿Cuánto dura un técnico en el fútbol colombiano?

Al organizarse torneos semestrales desde 2002, se volvió común que la mitad o más de los clubes en un mismo campeonato despidan a su técnico y renuncie, principalmente porque los resultados no lo apoyan, los hinchas tampoco y los directivos presionan más por la victoria que por los proyectos a largo plazo.

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (Cies, por sus siglas en inglés), presentó un informe sobre el promedio de lo que duran los entrenadores en el mundo, con Colombia entre los primeros países de la lista y que refleja lo inestable que es ese cargo en el deporte.

El país se encuentra en la posición 12 a nivel mundial, además de ser el quinto en América Latina y el tercero en Sudamérica que más cambia de entrenador en sus clubes profesionales, quedando por encima de países como Perú, Uruguay y Argentina, estos dos últimas cuentan también con torneos semestrales.

En promedio, un técnico en Colombia solo dura 160 días, que vendría siendo solo un semestre y se despide, pues el 85% de los entrenadores solo mantienen su puesto durante menos de un año, apenas un 10% logra entre uno y dos años, y un 5% logra hasta tres temporadas.

Polémica con Florentín

Gustavo Florentín fue el último técnico en la Liga BetPlay 2025 en dejar su trabajo, pero en medio de un escándalo porque, al parecer, dejó su puesto tirado después del compromiso de Águilas Doradas ante Deportivo Pasto, en condición de visitante y que provocó su despido inmediato.

“Durante las últimas semanas se han venido presentando situaciones reiteradas de desacuerdo entre el cuerpo técnico y algunos jugadores del plantel profesional como Cristian Martínez Borja, quien en días pasados presentó su renuncia formal, motivado por diferencias serias e irreconciliables con el señor Florentín”, señaló el cuadro dorado en un comunicado.

De otro lado, explicó lo que pasó el 21 de abril en Pasto, donde “el entrenador Florentín tomó decisiones contrarias a la unidad y los principios de grupo: no compartió la cena con la delegación, se ausentó del hotel sin justificación y no acompañó al equipo en su retorno a la ciudad de Rionegro. Estas conductas, ajenas a los valores del club, no solo rompen con el liderazgo que se espera de un director técnico, sino que atentan contra la cohesión y el respeto que deben existir entre todos los miembros de la institución”

De otro lado, Florentín se defendió ante las acusaciones de Águilas y aclaró lo ocurrido en el programa paraguayo Versus: “Antes de ir a Pasto yo avisé que quería quedarme medio día en la ciudad, porque el vuelo era ayer en la mañana, debido a que necesitaba resolver unos temas particulares con relación a unas obligaciones que tenía con la renta, debido a que se maneja diferente la situación en Paraguay con respecto a Colombia”.