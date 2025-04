Oswaldo Balanta habló por primera vez a los medios de comunicación tras sufrir el infarto en pleno entrenamiento con San Lorenzo: “Me acuerdo de muy poco”

El futbolista colombiano habló por primera vez a los micrófonos de ESPN sobre lo que fue su episodio con el paro cardiaco que sufrió - crédito @LucaBonafina / X

El 27 de marzo de 2025 se vivió una de las situaciones más difíciles para Oswaldo Balanta, futbolista colombiano juvenil que estaba a prueba en San Lorenzo de Almagro tras sufrir un infarto en pleno entrenamiento con el “Ciclón” (apodo por el cual se conoce a San Lorenzo).

Por esta razón, tanto la familia del futbolista colombiano, como el cuadro argentino vivieron momentos de angustia con la situación, tras lo vivido con Balanta, quien estuvo internado por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Sanatorio Finocchieto de Buenos Aires, Argentina.

Pese a ello, el 10 de abril de 2025, el futbolista colombiano pudo salir del hospital y mostró signos de recuperación, lo que se calificó el caso por parte de los médicos de San Lorenzo como un “milagro” que Balanta se haya recuperado de este episodio.

Tras toda esta situación, Balanta habló por primera vez a los medios de comunicación sobre lo que vivió y lo hizo el 16 de abril de 2025 con el noticiero Sportcenter de ESPN Argentina, en donde charló con la periodista Luciana Rubinska sobre como fue esta semana de recuperación tras ser dado de alta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Oswaldo Balanta reveló que no recuerda muchos detalles de lo que pasó

El futbolista colombiano comentó que no recuerda muchos momentos tras el paro cardiaco que sufrió - crédito @SC_ESPN / X

En primer lugar, Luciana Rubinska le consultó sobre si se acordaba de lo que le sucedió tras el paro cardiaco, en donde el jugador fue sincero en afirmar que solo recordó el momento cuando llegó a entrenar previo al incidente que sufrió.

“Me acuerdo muy poco. Cuando comencé el entrenamiento no más y con las cosas que me contaron, pero más allá de eso, no recuerdo muchas cosas”, recordó.

Además reveló que todo su entorno familiar, desde compañeros hasta integrantes de San Lorenzo de Almagro tuvieron que hablar con él, para comentarle la situación que vivió, en donde Balata resaltó y agradeció la labor de los médicos por él.

“Me contaron que tuve un paro cardiaco, que fue lo que pasó, como los médicos actuaron de forma rápida tras lo que sufrí, en donde el cuerpo médico actúo de forma rápida para hacer su trabajo, todo el club se movió, además que fue una situación que los tomó por sorpresa y actuaron a tiempo, gracias a Dios y a ellos todo salió bien”, relató.

Balanta confirmó que se encuentra bien de salud

El jugador habló sobre lo que fue su proceso de recuperación de conciencia tras el infarto que sufrió - crédito @SC_ESPN / X

Y también dentro de la misma charla con Luciana Rubinska en Sportscenter Argentina, Balanta contó que se demoró un periodo de cuatro días para volver a recuperar la conciencia tras el infarto que sufrió.

“Pasaron 4 días en donde comienzo a recuperar la conciencia. Cuando me levanté tras el infarto que sufrí, no conectaba con la realidad, pero de a poco las personas me contaron y recuperé el conocimiento”, afirmó.

Y también confirmó que tras su infarto, los médicos confirmaron que se encuentra bien y que su recuperación se tardaría entre los tres y cuatro meses mientras sigue con los chequeos médicos del corazón.

“Me dijeron que estoy bien tras los estudios que realizaron, que todo estaba bien. Y por otra parte, mi recuperación será entre los tres y cuatro meses, seguiría con estudios y controles de mi situación”, comentó.

Las posibilidades de que Oswaldo Balanta vuelva jugar al fútbol

El juvenil reveló en cuanto tiempo podría volver a jugar al fútbol - crédito @SC_ESPN / X

Además en la misma línea del tiempo de su recuperación, Balanta afirmó que en ese mismo periodo de tiempo, podría volver a los entrenamientos de fútbol.

“Después de 3 a 4 meses podría volver de a poco mientras sigo con los estudios de mi corazón”, relató.

Y confesó que en su familia nunca hubo antecedentes de personas que sufrieran del corazón y expresó que esta situación fue una prueba de Dios para salir adelante.

“Nunca tuve problemas cardiacos, siempre fui sano y en mi familia no se vivieron esos antecedentes, así que fue algo inesperado. Por otra parte, pienso que lo que viví fue una prueba de Dios para realizar una obra en mí y creo que él sabe porque pasé por esta situación”, agregó.

La reacción de la mamá de Oswaldo Balanta y el apoyo de Jhoan Romaña

El juvenil habló sobre como estuvieron atentos su entorno familiar tras sufrir el paro cardiaco que vivió - crédito @SC_ESPN / X

Y finalmente dentro de la misma charla, relató las personas que lo acompañaron desde su llegada al cuadro argentino, hasta el momento que sufrió un paro cardiaco, en donde mencionó que su relación con Jhojan Romaña, defensor central colombiano de San Lorenzo, es muy buena.

“Desde que llegué, Romaña es otro de los que estuvo al lado mío y su apoyo fue constante desde mi llegada hasta el momento que sufrí esta situación. Él es una gran persona y un gran jugador”, destacó.

Y en la entrevista, la mamá de Oswaldo Balanta habló de forma breve, en donde agradeció a los médicos de San Lorenzo de Almagro tras salvar a su hijo y también resaltó la labor del representante del jugador en esta situación.

“Es un milagro de Dios tener a mi hijo hoy conmigo. Agradezco de por vida a los médicos de San Lorenzo. El apoyo de su representante Carlos fue impresionante”, mencionó.

Y finalmente, Balanta confirmó que volverá al país para seguir con su recuperación.

“Volveré a Colombia ya. Mi sueño es disfrutar la vida. Ahora veo la vida muy diferente, sé que tengo que aprovechar el tiempo y agradecerle siempre a Dios porque me dio la oportunidad de vivir. Él hizo un milagro. Si vuelvo a las canchas, volveré, pero estoy contento y alegre de vivir la vida de otra manera”, concluyó.