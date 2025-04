Escándalo en el deporte colombiano: tres equipos abandonan la liga de baloncesto entre denuncias de complot y problemas económicos

Titanes de Barranquilla, sancionados por ausentarse de la pasada edición de la Liga BetPlay de baloncesto "sin justa causa", anunció junto con otros dos clubes que abandonan la División Profesional de Baloncesto (DPB) - crédito Juan Manuel Cantillo/Colprensa

El baloncesto viene gozando de un creciente impacto en Colombia. Por un lado, la selección nacional cada vez gana más protagonismo a nivel regional y recientemente consiguieron un cupo al Torneo de las Américas (o AmeriCup) organizada por la FIBA, que se celebrará en Managua (Nicaragua) a partir del próximo 22 de agosto. Por otra parte, los jugadores nacionales cada vez tienen más oportunidades en el baloncesto internacional, principalmente en Europa.

Sin embargo, la situación en la Liga Profesional de Baloncesto es la contraria. Entre problemas de financiamiento de los clubes y denuncias de malos manejos, la competencia no termina de consolidarse, y en marzo de 2025 sufrió un duro golpe cuando el equipo dominante de los últimos años, Titanes de Barranquilla, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Baloncesto (FCB).

El castigo sería una suspensión de dos años sin participar de la Liga y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por considerar que se ausentaron de la Liga BetPlay 2024-II “sin justa causa”. Dicha sanción también pesó contra Corsarios de Cartagena y Búcaros de Bucaramanga, y previamente también fueron castigados Cóndores de Cundinamarca, desafiliados en 2024.

Titanes de Barranqulla, dominadores del baloncesto colombiano en los últimos años, fueron sancionados por la DPB por negarse a participar del torneo 2024/II, esgrimiendo problemas internos - crédito @avatartitanes_baq/Instagram

Todos estos equipos en su día firmaron una carta en la que se exponían una serie de cuestionamientos contra la gestión de Jhon Mario Tejada, comisionado de la División Profesional del Baloncesto (DPB).

Este conflicto entre los clubes y la DPB sumó un nuevo capítulo el martes 8 de abril. En una charla celebrada en Bogotá y moderada por la periodista Liche Durán, los presidentes de Titanes, Corsarios y Búcaros anunciaron su desvinculación de la Liga Profesional de Baloncesto, denunciando “una retaliación” por parte de Tejada, irregularidades por parte de la Comisión, notificación indebida de la sanción, falta de competencia del órgano de administrativo, y la eliminación de garantías en la segunda instancia.

Incluso, como expresó el presidente de Búcaros, Manuel González, señalaron la falta de comunicación en los plazos de competencia de la liga. “Esto es un deporte profesional. No es serio que uno como club tenga 15 días para armar la planeación y organización de un torneo. En esas condiciones no podíamos competir y nosotros no podemos continuar con este trato”, manifestó.

Alberto Caparroso, presidente de Titanes de Barranquilla, explicó que por una serie de inconvenientes con los socios, se vieron obligados a no participar del torneo en 2024. Según el directivo, la decisión estuvo respaldada en lo que llamó “un pacto de caballeros” y los estatutos establecidos, puesto que otros equipos en situaciones similares no fueron sancionados.

Alberto Caparroso, presidente de Titanes de Barranquilla, denunció irregularidades en la sanción que recibieron del comisionado de la Liga Profesional de Baloncesto - crédito captura de pantalla Titanes de Barranquilla/YouTube

“¿Por qué estos clubes no tienen ninguna investigación ni sanción? Incluso, hay equipos que han dejado de participar varias veces sin consecuencias”, comentó Caparroso, señalando que durante 2024 Cafeteros de Armenia, Sabios de Manizales y Academia de la Montaña atravesaron complicaciones similares sin recibir sanciones. También denunció procedimientos defectuosos de la DPB al notificarles la sanción, motivo por el que esta permanece irrevocable debido al vencimiento de términos.

“Tal vez no sea una persecución, pero sí una retaliación por la diferencia que tuvimos con algunos dirigentes”, indicó el directivo, a lo que añadió: “Asumimos la derrota, mientras estas personas estén al frente del baloncesto colombiano, nosotros no hacemos nada ahí y buscaremos otras alternativas a futuro para responderles a nuestras fanaticadas en cada una de las ciudades”.

Paolo Simonetti, presidente de Corsarios de Cartagena, también señaló de manera crítica los manejos al interior de la DPB, señalando que la División Profesional de Baloncesto había perdido su poder de decisión.

En sus palabras, ahora todas las decisiones se ejercían desde la Federación Colombiana de Baloncesto de manera unilateral, hecho que deja a los clubes sin voz ni voto, a pesar de ser los que financian el torneo. “Si los torneos se hacen con dineros propios de los clubes, ¿cómo es posible que no tengamos voz y voto para tomar decisiones y lograr cambios?”, comentó al respecto.

Paolo Simonetti, presidente de Corsarios de Cartagena, denunció los problemas económicos y de gestión al interior del baloncesto profesional colombiano - crédito captura de pantalla Titanes de Barranquilla/YouTube

Simonetti hizo hincapié en los problemas económicos que afronta el baloncesto profesional en Colombia, y en las recomendaciones que desde Corsarios, Titanes y Búcaros se hicieron para intentar revertir la situación.

“La realidad de la DPB (División Profesional de Baloncesto), es que prácticamente no existe. La gran mayoría de clubes tiene grandes dificultades económicas para participar. Es muy difícil, casi imposible, hablar de equipos que sean realmente rentables para sus dueños o socios”, afirmó.

“Nos hacemos a un lado con mucha tristeza, creíamos que habíamos aportado muchas cosas, pero nos vamos con la frente en alto y satisfechos por lo que pudimos hacer y tristes por lo que no pudimos hacer”, expresó Simonetti.

En la parte final de la charla, Caparroso concluyó: “Creemos que todas estas recomendaciones fueron tomadas de mala manera y generaron esos resentimientos que nos llevaron a suspendernos. Los tres clubes que estamos aquí son los que están suspendidos y son los voceros de todas esas recomendaciones que no fueron tomadas en cuenta”.