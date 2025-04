Pablo Peirano ‘cayó parado’ tras dejar Santa Fe: se convertirá en técnico de un gigante del continente

El uruguayo dirigió durante más de un año a Santa Fe - crédito Colprensa

Después de varios partidos bajo la dirección técnica de Francisco López, Independiente Santa Fe anunció la llegada del uruguayo Jorge Bava, que será el reemplazante de su compatriota Pablo Peirano, que después de más de un año en la institución, fue despedido del Cardenal.

Cabe recordar que, Peirano fue finalista con Santa Fe en 2024, además, sumó 91 puntos en el año calendario, uno de los mejores récords de los últimos años, pero la eliminación del León de la Copa Libertadores provocó que la directiva del equipo bogotano tomara la decisión de rescindir su contrato.

A pesar de las dudas que generó el último mes de trabajo de Peirano, el uruguayo de 50 años, que es alumno de Gerardo Pelusso, cayó parado y de acuerdo con el periodista Sebastián Giovanelli, será anunciado como nuevo director técnico de un gigante del continente.

El periodista de ESPN en Uruguay informó que Peirano asumirá la dirección técnica de Nacional de Uruguay, uno de los equipos más ganadores de ese país y campeón en tres ocasiones de la Copa Libertadores.

Antes de Peirano, Nacional buscaba contratar a Jadson Viera, que actualmente dirige a Boston River, pero debido a que el estratega se negó a cambiar de equipo, en El Bolso se interesaron por Peirano, que también ha dirigido a Cusco, de Perú.

Sobre el estilo de juego de Pablo Peirano, en Santa Fe utilizó dos esquemas, el primero con línea de tres, dos aleros por bandas y dos delanteros, con el que llegó a la final del torneo apertura de 2024, en la que perdió por penales contra Atlético Bucaramanga.

En lo que dirigió de 2025, Peirano cambió de alineación y comenzó a utilizar un 4-2-3-1, pero este esquema no tuvo la aceptación de los hinchas y terminó siendo despedido de Santa Fe tras perder contra Deportes Iquique en la primera fase de la Copa Libertadores.

Entre las piezas fundamentales del uruguayo en Santa Fe estuvieron el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, el defensor Julián Millán, el mediocampista Daniel Torres y el delantero Hugo Rodallega.

Precisamente, en su vuelta a los terrenos de juego, Peirano se reencontrará con uno de los jugadores que más utilizó en Santa Fe, ya que en enero de 2025 Nacional adquirió los derechos deportivos de Julián Millán, que junto a Diego Herazo son los colombianos que militan actualmente en El Bolso.

Entre los retos de Pablo Peirano con Uruguay estará volver a los primeros puestos de la liga uruguaya, en la que Nacional es séptimo con 13 puntos, ocho menos que el líder del torneo, que es Liverpool.

De la misma forma, el uruguayo de 50 años deberá competir en la Copa Libertadores, en la que su equipo es último del grupo F tras perder 3-0 frente a Atlético Nacional, los otros equipos del grupo son Bahía e Internacional de Brasil.

El próximo partido de Nacional frente a su homónimo de Colombia será por la última fecha del grupo, que se jugará el 28 de mayo en el estadio Gran Parque Central de Montevideo

A pesar de la eliminación y su despido, Pablo Peirano fue fundamental en la llegada de Jorge Bava al Cardenal, algo que fue expuesto por su compatriota, que reveló que habló con Peirano antes de aceptar la propuesta de Santa Fe.

“Encantado del grupo, me animó a venir, para uno no es cómodo conociéndolo, pero me animó a venir en todo momento, contento con que se abriera la posibilidad para uno. Me habló maravillas del club, del entorno, de los jugadores. En los días que he estado solo puedo confirmar esas palabras”, indicó Jorge Bava.