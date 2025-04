Luis Díaz protagonizó polémica tras partido con Everton por la Premier League: “No he recibido ninguna explicación”

Luis Díaz quiere terminar la temporada con el título de la Premier League, que es el principal objetivo del club desde que comenzó el proceso de Arne Slot en 2024 - crédito Peter Powell/REUTERS

La Premier League parece que está asegurada para el Liverpool, que no detiene la marcha en su camino al título y con la victoria sobre Everton por 1-0, en Anfield, le sacó 12 puntos al Arsenal, segundo en la tabla de posiciones, y es probable que se corone campeón de manera anticipada.

Pese a que Luis Díaz es una de las figuras de los Reds, causó decepción en su último partido, según las declaraciones del entrenador David Moyes sobre el atacante colombiano y una jugada que consideró polémica, con la que abrió el debate respecto a las decisiones arbitrales.

Más allá de eso, el atacante cafetero no deja de asombrar a otros sectores en el fútbol inglés, en especial por su número de asistencias que lo colocan como uno de los colombianos más destacados en la historia de la Premier League, superando incluso el legado de Faustino Asprilla y Juan Pablo Ángel.

“He dicho que estoy decepcionado”

Más allá de los elogios al atacante colombiano y sus compañeros, también le llovieron críticas a los jueces por ciertas decisiones que dividieron a los aficionados, pues los de Everton consideraron que beneficiaron a Liverpool, que era local y con más opciones de ganar.

Según el entrenador David Moyes, la asistencia de Luis Díaz debió ser invalidada por encontrarse en posición ilegal, que al final el VAR validó porque el cafetero estaba habilitado por un defensor al momento de entrar en la acción que terminó con el gol de Diogo Jota.

“Está en fuera de juego. No he recibido ninguna explicación, pero he dicho que estoy decepcionado”, fueron las palabras del técnico de Everton en la rueda de prensa, explicando que fue un error claro y obvio de los árbitros en cabina al dar como legal la anotación.

Moyes dijo a los medios que “también es bastante fácil de dar porque todos nuestros jugadores están manteniendo la línea, Díaz viene desde atrás y afecta a Tarkowski desde atrás, claramente. El juez está en la línea, era un fuera de lugar muy fácil de dar”.

David Moyes, técnico del Everton, protestando por el gol del Liverpool - crédito Phil Noble/REUTERS

“Estoy realmente sorprendido de que no me lo hayan concedido, o quizá no me sorprende. No creo que haya muchos entrenadores que vengan aquí y piensen que pueden tomar muchas decisiones en Anfield, en general. Ese soy yo, esa es mi opinión, y esta fue una aquí esta noche que creo que fue bastante fácil”, terminó de decir el entrenador.

Récord de asistencias

El extremo colombiano alcanzó un hito significativo en su carrera en el fútbol inglés al igualar el récord de asistencias de Faustino Asprilla, una de las figuras más emblemáticas de Colombia en la Premier League. Según informó Transfermarkt, Díaz llegó a un total de 17 pases tras su actuación en el clásico entre Liverpool y Everton, correspondiente a la jornada 30 de la liga inglesa.

El “Tino”, que brilló en el Newcastle United durante las temporadas 1996 y 1997, ostentaba hasta ahora el récord de 17 asistencias en 48 partidos disputados en la Premier League. Con su reciente actuación, el guajiro igualó esta marca, aunque lo hizo en un mayor número de encuentros, habiendo jugado 96 desde su llegada al Liverpool. Este logro también le permitió superar a otro referente colombiano en el fútbol inglés, Hugo Rodallega, quien acumuló 16 asistencias en 153 partidos con los clubes Wigan Athletic y Fulham.

Luis Díaz también destacó por ganar los duelos en la banda izquierda, como lo fue con James Garner - crédito Phil Noble/REUTERS

Además de Díaz y Asprilla, otros jugadores colombianos han destacado en el fútbol inglés, aunque con cifras más modestas en cuanto a asistencias. Juan Pablo Ángel, que jugó para el Aston Villa, registró 9 asistencias en 175 partidos, mientras que Daniel Muñoz, actualmente en el Crystal Palace, suma 8 asistencias en 44 encuentros.