Julio Comesaña sentenció el futuro de quienes practican la ‘chaverrinha’: “Terminan en un semáforo”

Julio Comesaña es uno de los entrenadores más reconocidos a nivel nacional - crédito AFP

Una fuerte polémica se ha generado en el fútbol colombiano en las últimas semanas; todo por cuenta de una jugada que ha despertado todo tipo de reacciones entre los jugadores e hinchas que han asistido a juegos del Deportivo Independiente Medellín y Millonarios en las más recientes fechas de la Liga BetPlay Dimayor.

Y es que jugadores como Francisco Chaverra y Neyser Villarreal, del DIM y del conjunto Embajador respectivamente, han despertado la ira de sus rivales luego de que se han parado sobre el balón en medio de algunos juegos que han disputado.

En el caso del exSanta Fe, se atrevió a hacer particular gesto en el partido contra Envigado, Millonarios y, en el caso más reciente, en el clásico antioqueño con Atlético Nacional. Por su parte, Villarreal, que disputó el Sudamericano Sub-20 con Colombia meses atrás, practicó dicha jugada en el derbi bogotano el pasado miércoles 26 de marzo.

Tal situación ha generado un fuerte cruce de versiones. Mientras hay quienes defienden este tipo de gestos y la catalogan como una acción de juego normal, también hay personajes relacionados con el fútbol que se han mostrado en contra de esta.

Por ejemplo, Julio Comesaña, reconocido entrenador uruguayo con amplio recorrido en el balompié nacional, aseguró que quienes practican este tipo de jugadas, a las que tildó de “provocadoras”, no tienen un futuro prometedor.

El jugador colombiano ha intentado la jugada en diferentes ocasiones, y también se ha caído - crédito @juanpinedar27/X

“Yo lo veo como una provocación, no le encuentro ninguna otra explicación porque no es una acción de juego, un jugador le tira un túnel a otro y lo supera, es una jugada de engaño, pero esto es una provocación no tiene ni puede haber otra interpretación, no tiene sentido”, dijo el exentrenador del Junior en diálogo con As.

Así mismo, Comesaña aseguró: “El problema es que estos muchachos después terminan en un semáforo haciendo dominio de pelota y pidiendo que le ayuden, por eso hay que enseñarles rapidito”.

Julio Comesaña se mostró en contra de quienes se paran sobre el balón - crédito Luis Noriega/ EFE

Y es que tanto Chaverra como Villarreal recibieron el repudio de sus rivales segundos después de proceder con dichas jugadas. Por ejemplo, el mismo Radamel Falcao García tuvo que hablar con el jugador de Millonarios con el fin de que no volvieran a cometer un gesto similar.

Falcao regañó a Neyser Villarreal por pararse en el balón

Así lo dio a conocer el mismo Neyser Villarreal en medio de una transmisión a través de sus redes sociales: “Falcao me dijo que esa cosa que usted hizo no lo vuelva a hacer, eso no genera nada y en Argentina te patean por eso”, confesó. “Usted no vuelva a hacer eso, haga goles”, le aconsejó el ídolo colombiano, con la intención de que Villarreal se centrara en lo deportivo y dejara de lado las jugadas polémicas.

Neiser Villarreal reveló la charla que tuvo con Radamel Falcao luego de pararse sobre el balón en el clásico capitalino entre Millonarios vs. Santa Fe - crédito Estadio Azul

Villarreal aceptó el consejo de Falcao, reconociendo la importancia de la experiencia y la trayectoria de su ídolo. “Acepté el consejo de Falcao, es un ídolo para mí y debo seguir sus recomendaciones (...) Cómo no le voy a hacer caso si es el ‘Tigre’ Radamel Falcao García. Usted esa cosa que hizo no lo vuelva a hacer, eso no genera nada. En Argentina te patean”, afirmó el joven jugador de Millonarios.

Quién es Julio Comesaña

Julio Avelino Comesaña López, nacido el 10 de marzo de 1948 en Montevideo, Uruguay, es un exfutbolista y entrenador uruguayo nacionalizado colombiano. Como jugador, se desempeñó como centrocampista en clubes de Uruguay, Argentina y Colombia, destacándose en el Junior de Barranquilla, donde fue campeón en 1977.

Julio Comesaña dirigió a Junior en 10 ocasiones desde 1991 hasta 2022, consiguiendo cinco títulos - crédito Colprensa

Como director técnico, ha dirigido en múltiples ocasiones al Junior, logrando cinco títulos y convirtiéndose en el entrenador más laureado de la historia del club. Además, ha dirigido a varios equipos en Colombia y otros países de Sudamérica.