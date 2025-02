Este es el nuevo equipo que dirigirá Efraín Juárez tras su polémica salida de Atlético Nacional

El mexicano dirigiría en uno de los equipos por los cuales jugó como futbolista - crédito Juan Augusto / Colprensa

El técnico mexicano Efraín Juárez tendría nuevo trabajo tras su polémica salida de Atlético Nacional en 2024.

Los reportes de la prensa deportiva mexicana informan que entre los tres candidatos que tiene el club Pumas Unam, de la Liga Mexicana, el exdirector técnico de Atlético Nacional es el primer candidato a dirigir desde el banquillo al cuadro felino.

Los reportes desde México que vinculan a Efraín Juárez

Así se reportó desde el programa mexicano - crédito ESPN Deportes México / YouTube

De acuerdo a la información del programa Fútbol picante de Espn México, el 27 de febrero de 2025, Juárez es el principal candidato a dirigir a Pumas tras la salida de su director técnico, el argentino Gustavo Lema.

“Toma la delantera Efraín Juárez, junto al profe Larrea y Zaragoza, el grupo del cuerpo técnico que hizo que triunfara en Colombia. Juárez sería el más opcionado a dirigir al cuadro de los Pumas. Además, creo que con lo que hizo en Colombia, tiene un poco más de crédito y más opciones”.

Y en complemento a la información que entregaron en el programa, destacaron el buen papel que cumplió en el fútbol profesional colombiano y expresaron que es una buena opción para el Club Pumas.

“Le vendría bien la contratación de Efraín Juárez al Pumas, porque entiende la filosofía del club; además, jugó aquí, se forjó y triunfó en este equipo, después fue al extranjero con una mentalidad a prueba de todo. Vimos su trabajo en Colombia y pese a todas las críticas que tuvo de manera injusta, en cómo se le juzgó y cómo se expuso su forma de trabajar, él venció todos los retos y fue bicampeón de Colombia. Si viene a Pumas, será una prueba importante para la carrera de él, pero no decisiva, ya que no tiene mucho margen de maniobra, y creo que es un tipo capacitado para enfrentar este reto”.

Tudn México da como un hecho la llegada de Efraín Juárez al Pumas Unam: llegaría el sábado 1 de marzo de 2025 a firmar el contrato

Así dio la primicia sobre la posible fecha de llegada de Juárez a firmar su contrato con Pumas UNAM - crédito TUDN

El canal deportivo mexicano Tudn, informó el 27 de febrero de 2025, que Pumas Unam ya cerró el fichaje de Efraín Juárez y llegará el 1 de marzo de 2025 a oficializar la vinculación con el cuadro Felino.

“Efraín Juárez cerró acuerdo con Pumas para ser su nuevo director técnico tras el cese de Gustavo Lema en los últimos días, para el resto de Clausura 2025 de la Liga MX. De acuerdo con información de Francisco Arredondo de TUDN, el entrenador mexicano aceptó la propuesta de parte de la UNAM para tomar el banquillo del cuadro auriazul. El técnico quién fuera campeón con Atlético Nacional de Colombia, llegará a México este sábado 1 de marzo para firmar su contrato”.

Historia del Club Pumas UNAM

Pumas es destacado en la Liga MX - crédito Anne-Marie Sorvin / Imagn Images

El Club Universidad Nacional A.C. (Pumas UNAM) es uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano. Fundado en 1954 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el club se ha consolidado como uno de los clubes más exitosos y populares de México. A continuación, un repaso de su historia:

Orígenes y Fundación (1954)

Pumas fue fundado en 1954 bajo el nombre de Club Universidad. En sus primeros años, el club fue un proyecto de la universidad para desarrollar el deporte en sus estudiantes y darle visibilidad a la institución. El equipo empezó a competir en la Liga Mayor, el máximo circuito de fútbol en México, rápidamente destacando por su enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos.

Primeros Títulos y Ascenso (1960s)

En los primeros años, Pumas experimentó una rápida mejora y en 1962 consiguió su primer título de liga. Este éxito inicial consolidó al club como un equipo competitivo en el fútbol mexicano. Durante la década de 1960, el equipo comenzó a ser reconocido por su estilo de juego basado en el fútbol dinámico y en la formación de jugadores jóvenes.

La Época Dorada (1970s - 1980s)

La década de los 70 marcó una etapa dorada para Pumas, con la conquista de más títulos y una consolidación como uno de los equipos más fuertes de la liga. En 1977, Pumas ganó su segundo campeonato de liga y su tercera corona en 1981. Durante este período, el club desarrolló una base sólida de jugadores jóvenes que se destacaron tanto a nivel nacional como internacional. Fue también la época en la que el club perfeccionó su filosofía de dar oportunidad a futbolistas formados en sus categorías inferiores.

La Resistencia en los 90s

A pesar de que los 90s fueron años de altibajos en términos de títulos, Pumas siguió siendo un equipo relevante. En 1991, el club ganó su tercer campeonato de liga, y en 1999, alcanzó la final de la Copa Libertadores de América, lo que representó un hito en la historia del club, aunque no logró el título.

Éxitos Recientes (2000s - 2010s)

En la década del 2000, Pumas resurgió como uno de los clubes más competitivos de México, logrando varios títulos. En 2004, bajo la dirección de Ricardo Ferretti, el club ganó el campeonato de liga, y en 2011, se consagró nuevamente campeón bajo la dirección de Andrés Lillini.

Durante este tiempo, Pumas también consiguió la Copa de la UNAM en 2004 y continuó mostrando su sólida infraestructura y compromiso con la formación de jóvenes futbolistas.

Estadio Olímpico Universitario

El club juega sus partidos en el Estadio Olímpico Universitario, un estadio con capacidad para más de 60,000 espectadores, inaugurado en 1966. Este estadio es uno de los más emblemáticos de México, conocido por su ambiente vibrante y su cercanía con la comunidad universitaria. Fue sede de importantes eventos como los Juegos Olímpicos de 1968 y es parte fundamental de la identidad del club.

Filosofía y Estilo de Juego

Pumas ha sido conocido por su énfasis en la formación de jugadores jóvenes, apoyado en las fuerzas básicas de la universidad. La cantera de Pumas ha producido futbolistas de renombre, como Joaquín del Olmo, Carlos Alberto González, Luis García y Juan Francisco Palencia, quienes tuvieron un impacto significativo tanto en el club como en la selección nacional. Además, el estilo de juego basado en la técnica y la posesión ha sido una característica distintiva del club.

Títulos y Reconocimientos

A lo largo de su historia, Pumas ha ganado 7 títulos de liga, lo que lo posiciona como uno de los equipos más exitosos de México. Estos campeonatos llegaron en 1962, 1977, 1981, 1991, 2004, 2009 y 2011. También ha logrado otras conquistas, incluyendo Copa MX y CONCACAF Champions League, consolidándose como un club con una historia rica y exitosa en el fútbol mexicano.

Números de Efraín Juárez en el fútbol profesional colombiano

El mexicano se consagró de la Liga y Copa BetPlay - crédito @nacionaloficial / X

Efraín Juárez dirigió 27 encuentros entre todas las competencias, lo que dejó un balance de 15 victorias, 7 empates y 5 derrotas.

Además su equipo anotó 47 goles y recibió 24 en total, lo que le permitió tener un rendimiento del 55% en toda la campaña del segundo semestre de 2024.

El último partido que dirigió el mexicano fue en la final de la Liga BetPlay el 22 de diciembre de 2024, justamente cuando Atlético Nacional ganó su título 18 ante Deportes Tolima por 2-0 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La polémica salida de Efraín Juárez del Verdolaga

El entrenador mexicano habló sobre su salida de Atlético Nacional - crédito @ESPNColombia / X

El 14 de enero de 2025, se conoció que Efraín Juárez renunció a Atlético Nacional. Una semana después, el 21 de enero de 2025, tras su salida, el técnico mexicano entregó los motivos por los cuales salió del conjunto antioqueño.

“No solamente lo dije antes. Soy un tipo que tiene responsabilidades, nunca exigí un jugador, cuando yo llego a Nacional, ya hay un grupo formado. Me entregaron un grupo grande de jugadores. El 23 de diciembre decido no salir de vacaciones, porque había que planear el 2025, que no era poca cosa. Nos sentamos todas las partes y decimos qué tenemos que traer. Se dan situaciones que me voy enterando por medios, que llega un jugador u otro jugador. Era informado ya cuando estaba todo firmado”. expresó el entrenador.

Y además comentó que tuvo una charla fuerte con los jugadores en su momento y expresó que no podía quedar como un mentiroso ante los futbolistas que dirigió.

“Más allá de los detalles, el contexto es que yo había tenido una circunstancia, una charla fuerte, dura, de demandas, de exigencias, por el proyecto de Nacional, les dije a los jugadores a qué nos metíamos. Le dije al club que me apoyaran en ese detalle, pero no podía quedar mal ante mi familia. No podía quedar como un payaso ante el grupo, ni como mentiroso, porque mentiroso no soy”

Palmarés de Efraín Juárez como jugador y entrenador

Como jugador

Clubes:

UNAM Pumas (2008-2010, 2013) Liga MX : Clausura 2009

Celtic FC (2010-2012) Liga de Escocia : 2011-12 Copa de Escocia : 2010-11

América (2014-2017) Liga MX : Apertura 2014 Liga de Campeones de la Concacaf : 2014-15, 2015-16



<b>Selección Mexicana:</b>

Copa del Mundo Sub-17 (2005) : Campeón con México en Perú 2005

Copa Oro de la Concacaf (2009, 2011) : Campeón en ambas ediciones

Copa del Mundo FIFA (2010): Participó con la selección mexicana en Sudáfrica 2010

Como entrenador

Atlético Nacional

Copa BetPlay 2024 ante América de Cali

Liga BetPlay 2024-II frente al Deportes Tolima