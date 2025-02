Video: equipo del descenso eliminó a Juventus de la Copa Italia, arquero colombiano fue el verdugo de los de Turín

El colombiano fue la figura de Empoli por Copa Italia - crédito Redes Sociales

En la tarde del 26 de febrero, Juventus recibió a Empoli por los cuartos de final de la Copa Italia, en una serie que en la previa tenía a los de Turín como favoritos, principalmente porque su rival está ocupando la posición 18 de la Serie A y podría perder la categoría a final de temporada.

Sin embargo, la superioridad en nombres no se demostró en el terreno de juego, en donde Empoli comenzó ganando con tanto de Youssef Maleh al minuto 24 de la primera parte, consolidando una de las mayores sorpresas en los últimos años en Italia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante el tiempo que Empoli estuvo en ventaja, fue fundamental la actuación del colombiano Devis Vásquez, que realizó tres atajadas de opción de gol, pero que no logró detener el remate de Khéphren Thuram, que igualó el marcador al cierre del segundo tiempo.

Vásquez fue figura en la eliminación de la Juventus

El partido de Empoli sorprendió a la prensa italiana - crédito Empoli

Luego de que el árbitro terminó el compromiso, por el formato de la Copa Italia, el semifinalista se decidió a través de la tanda de penales, en la que el colombiano tenía que mostrar su talento frente a Mattia Perín, guardameta italiano que ha sido seleccionado nacional en repetidas ocasiones.

Además, el cafetero tenía que recibir los remates de figuras internacionales como Dušan Vlahović, Randal Kolo Muani o Manuel Locatelli, pero esto no afecto la concentración del colombiano de 26 años.

Durante la definición, Juventus comenzó errando durante el turno de Dušan Vlahović, que lanzó su penal arriba del travesaño, mientras que en Empoli concretaron de manera efectiva Henderson, Kouamé, Cacace y Marianuci, dejandó la definición de la serie en los pies del turco Kenan Yildiz.

El colombiano fue la figura del partido - crédito Empoli

En el cuarto penal de la Juventus, Yildiz terminó pateando al costado izquierdo del arco defendido por el colombiano, que se arrojó de manera efectiva a ese costado y bloqueó el remate del turco, consolidando de esa forma la clasificación de Empoli a las semifinales de la Copa Italia.

En la próxima fase, Empoli enfrentará a Bologna el 23 de abril, y en caso de clasificar a la final del torneo, buscará el primer título de su historia frente a Inter o el AC Milan.

El entrenador habló tras ser eliminado por Empoli - crédito Reuters

Después del partido, el entrenador de la Juventus, Thiago Motta, indicó que sus jugadores no entienden la importancia de llevar puesta la camiseta de uno de los equipos más relevantes del fútbol italiano.

“Me avergüenzo de la actitud en la primera mitad. Me equivoqué porque no hice entender a los jugadores la importancia del partido y de llevar una camiseta importante como la de Juventus. Espero que la crítica sea realmente fuerte. El público fue amable. Los jugadores deben entender que tienen que demostrar que merecen estar aquí todos los días. Hoy no merecíamos nada. Nadie en el campo asumió su responsabilidad: una actitud inaceptable. Realmente tocamos fondo esta noche. Tenemos que pedir perdón”, declaró en rueda de prensa.

De la misma forma, el estratega recriminó a sus dirigidos al afirmar que la mayoría de ellos tiene talento, pero eso no es suficiente para triunfar en el fútbol profesional, asegurando que la eliminación frente a Empoli hará que tengan que comenzar de nuevo el proyecto deportivo.

“El equipo tiene muchos jugadores de calidad, pero la calidad en el fútbol no es suficiente. Necesitamos un tipo de actitud diferente, lo cual fue un error hoy y me avergüenzo de ello. Este comportamiento de los jugadores en el campo es inaceptable. No hay problemas técnicos ni tácticos en la Juventus, pero sí de actitud. Hay quienes exigen sin dar. Ahora tendremos que empezar de nuevo con una actitud diferente”.