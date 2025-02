Teófilo Gutiérrez debutará con Junior: el ídolo del juniorismo fue convocado por César Farías

Teófilo Gutiérrez se reencontrará en el campo de juego con Carlos Bacca, otra de las leyendas del juniorismo - crédito Junior FC

Teófilo Gutiérrez está listo para regresar a Junior de Barranquilla. El delantero de 39 años, recientemente confirmado como refuerzo del equipo, fue convocado para el partido de este lunes 24 de febrero ante Envigado, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Betplay I-2025.

El técnico César Farías incluyó a Gutiérrez en la lista de 18 jugadores disponibles para el encuentro en el estadio Metropolitano. De esta manera, el atacante podría sumar sus primeros minutos en el campeonato y volver a vestir la camiseta rojiblanca tras casi cuatro años. Su último partido con el club fue en abril de 2021.

Convocados por César Farías para el partido del Junior FC contra Envigado FC - crédito Junior FC

En la convocatoria también figuran los delanteros Carlos Bacca y Steven Rodríguez, además de los volantes Yimmi Chará, José Enamorado y Bryan Castrillón. Otro de los citados es Jordan Barrera, quien se destacó recientemente con la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de la categoría.

Junior, que viene de conseguir dos triunfos consecutivos en la Liga, buscará extender su buen momento ante Envigado.

El partido se disputará desde las 7:30 p.m. en el Metropolitano de Barranquilla.

Teófilo Gutiérrez, emocionado por la ‘Juniormania’ que se vive en Barranquilla

La pasión por Teófilo Gutiérrez sigue intacta entre los aficionados del Junior FC. El viernes 21 de febrero, el delantero barranquillero generó un verdadero furor en el Portal del Prado, donde asistió a un evento en la ‘Tienda del Junior’ y fue recibido con una multitud de seguidores que coreaban su nombre.

Cientos de hinchas rojiblancos se congregaron a las afueras del local comercial para darle la bienvenida a su ídolo, quien regresó como refuerzo de lujo del equipo dirigido por César Farías para este primer semestre del año. Aunque la cita estaba prevista para las 3:00 p.m., Gutiérrez llegó media hora después, desatando un caos de emoción entre los presentes.

El evento permitió que los aficionados que adquirieran artículos oficiales del equipo pudieran compartir algunos instantes con el atacante, tomarse fotos y recibir autógrafos. Ante el fervor de los hinchas, Teófilo expresó su alegría por el recibimiento y la conexión que siente con la afición rojiblanca.

“Estoy muy contento por la ‘Juniormanía’ que se viene. Ya se empieza a sentir y eso lo motiva a uno”, declaró Gutiérrez.

El delantero también destacó el esfuerzo del equipo por consolidar una identidad con su hinchada y se mostró optimista de cara a los retos que se avecinan.

“El equipo ha trabajado mucho para conseguir eso, que el hincha se sienta identificado con su equipo. Ahora tenemos una seguidilla de partidos que nos van a llevar a ganar cosas importantes”, añadió.

Teófilo Gutiérrez, quien acumula 265 partidos con la camiseta rojiblanca y ha conquistado cinco títulos con el club, aseguró que disfrutará al máximo esta nueva etapa con el equipo de sus amores. Además, destacó el recibimiento del plantel y el compromiso con el que afrontará este ciclo.

Teófilo Gutiérrez comparte con uno de los jóvenes talentos de la cantera del Junior FC - crédito Junior FC

“El grupo me ha recibido y me ha abierto sus brazos, que es lo más importante. Se armó un gran plantel, ya lo había, pero ahora está mucho más reforzado, y yo que llegué de último vengo con muchas ganas de seguir sumando. Si me toca arrancar desde el banco lo voy a disfrutar, para que cuando me toque entrar hacer las cosas con amor. Este es un grupo grande y muy maduro”, expresó el delantero.

Sobre su estado físico y su posible debut, Gutiérrez aseguró que se encuentra listo, aunque respetará la decisión del entrenador.

“Yo estoy listo, se ha demostrado en los entrenamientos. En la parte mental también estoy muy fuerte. Tenemos un equipazo. Solo espero el visto bueno del técnico, que siempre tendrá la última palabra. Lo que decida hay que respetarlo”, afirmó.