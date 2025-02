Así son los acercamientos de Néstor Lorenzo con la selección Colombia sub-20: el técnico César Torres lo explicó

Néstor Lorenzo pondría el ojo a algunos de los jugadores de la selección Colombia sub-20 después del Sudamericano, pensando en las próximas convocatorias - crédito FCF / Conmebol

La selección Colombia está terminando con broche de oro su participación en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela 2025, en el que le falta un partido ante Uruguay, pero ya aseguró su cupo al mundial de Chile en el que acompañará también a Brasil, Argentina y Paraguay.

Algunos de los jugadores de la Tricolor llegarían a manos de Néstor Lorenzo, del cual, el técnico César Torres explicó cómo es su relación con el entrenador del combinado de mayores, que en marzo dará a conocer su primera convocatoria de 2025 para los partidos por eliminatorias.

Cabe recordar que algunos jugadores de la sub-20 de 2023 ya hacen parte del equipo nacional, empezando por Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla, además de Gustavo Puerta y Óscar Cortés, estos dos últimos tuvieron sus primeras apariciones en microciclos tiempo después del mundial juvenil en Argentina ese año.

"Colombia tiene talento"

Desde hace décadas, el acercamiento de jugadores jóvenes a las selecciones mayores pasa primero por un proceso en las categorías menores, aunque en los últimos años se vio a estrellas de corta edad que ahora son líderes en sus conjuntos, prueba de ello fue Kylian Mbappé campeón con Francia en Rusia 2018 con solo 19 años.

César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20, afirmó que Néstor Lorenzo está atento a todo lo que pasa con el equipo en el Sudamericano de Venezuela, el proceso de varios jugadores y de qué manera pueden continuar ese proceso hasta llegar a su escuadra nacional.

Néstor Lorenzo empezaría a analizar qué jugadores de la selección Colombia sub-20 seguirían el proceso para llegar el equipo mayor - crédito Colprensa

“Sí, hay una relación directa con el técnico Néstor Lorenzo, eso gracias a Carlos ‘Piscis’ Restrepo, quien es nuestro director deportivo”, dijo el timonel juvenil durante el programa La Polémica de la emisora Caracol Radio, mencionando que la Federación Colombiana de Fútbol tiene el ojo puesto en sus dirigidos.

“Restrepo, junto al Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fueron muy claros: Colombia tiene talento, la selección ha recuperado el respeto futbolístico internacional y hay que ir siempre al frente y demostrar. Entonces ese lineamiento es desde la persona que está arriba, hasta la última categoría”, explicó.

Selección Colombia sub-20 se convirtió en una plataforma importante para varios jugadores que deseen dar el salto al fútbol internacional - crédito FCF

Queda por saber cuántos de los jugadores de la categoría sub-20 darán el salto al equipo mayor, aunque se van perfilando algunos que son Neiser Villarreal, que ya suena para el Liverpool, Óscar Perea, Andy Batioja, Kener González, Simón García, Jordan Barrera, entre otros.

“En ningún momento nos sentimos intimidados”

El entrenador de la selección Colombia sub-20 se mostró satisfecho con el trabajo del equipo a lo largo del Sudamericano de Venezuela que, pese a que no alcanzó el título, que no gana desde 2013, se quedó con un cupo a la Copa del Mundo y demostró un gran fútbol.

“Numéricamente, le pondría una calificación de 8.5/10 a la actuación de la Selección. Nosotros queríamos ser campeones, ese fue el discurso y objetivo desde que empezamos a liderar a Colombia Sub-20. Futbolísticamente, hicimos muchas cosas buenas, hoy el país se dio cuenta de que hay talento en el equipo”, dijo a la emisora.

El estratega habló tras la victoria ante Chile y que le permitió clasificar a la próxima Copa del Mundo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Sobre los duelos ante Argentina y Brasil, que superó en primera fase y luego perdió en el hexagonal, Torres explicó que “en ningún momento nos sentimos intimidados y lo demostramos en los cuatro compromisos, los que jugamos con cada uno (Vs. Argentina y Brasil). Esta Selección que lideramos, siempre la preparamos para competir y ganar”.

Para terminar, César Torres explicó lo que viene para el combinado nacional y si le apunta al título en el Mundial Sub-20 de Chile: “Primero queremos cerrar bien el sudamericano, ganar el último partido ante Uruguay. Todo entrenador debe buscar un equipo y prepararlos para ganar. A mí no me da miedo decirlo, uno compite para ganar, pero solo gana uno y nadie puede decirle a esta Selección Colombia que no compitió”.