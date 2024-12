Pablo Peirano habló sobre pelea entre jugadores de Millonarios y Santa Fe al finalizar el clásico capitalino: “Ningún jugador levantó la mano”

Enfrentamiento entre jugadores de Santa Fe y millonarios en el clásico capitaliano 318 - crédito @MillosDColombia/X

En la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024 ll se volvió a vivir una nueva jornada del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

Luego de unos noventa minutos intensos en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, ambos equipos sumaron un punto, a pesar de las múltiples necesidades.

Santa Fe, que venía de cuatro partidos consecutivos perdidos, alcanzó el resultado que necesitaba, y con esa unidad consiguió el cupo a la Copa Libertadores 2025, mientras que Millonarios continúa liderando el grupo 1, pero perdió la oportunidad de poner un pie en la gran final del campeonato.

Este tipo de enfrentamientos se caracterizan por la intensidad con la que la vive la hinchada y los jugadores en la cancha. En el segundo tiempo, tras el empate del conjunto cardenal, los ánimos se empezaron a caldear y fueron más las interrupciones por roces entre varios jugadores que realmente el tiempo que se jugó.

Millonarios e Independiente Santa Fe se midieron en El Campín por la quinta fecha de cuadrangulares en Liga BetPlay - crédito Colprensa

En los últimos segundos del partido, teniendo como antecedentes algunas diferencias durante el desarrollo del juego, se desató una pelea entre futbolistas de ambos lados en la que debieron intervenir cuerpos técnicos y entrenadores. Luego de varios minutos, el hecho no paso a mayores y se concluyo con el partido.

Sin embargo, en la transmisión oficial se alcanzó a ver cómo en la mitad de la grama se presentó una aglomeración por un nuevo enfrentamiento entre las partes, pero en el momento se desconoce la razón y el desenlace de la pelea.

Los dirigidos por Alberto Gamero buscaron sacar la casta para clasificar a una nueva final, mientras que los albirrojos querrán terminar la Liga BetPlay con honor y conseguir el paso a la Copa Libertadores - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Al parecer, este enfrentamiento no se quedó en la cancha, sino que se trasladó hasta la zona de los camerinos.

El director técnico de los Leones explicó que a pesar de verse como una gran aglomeración de personas, eran más los que estaban intentando ayudar para mediar la situación que los realmente involucrados.

“La verdad, éramos más los que estábamos influyendo para que no pasara nada, de alguien que se enojó, que quedó cara a cara, pero son cosas de momentos. Es importante que ahí estemos todos separando y cuando se enfrentan los futbolistas que quede una discusión corta y nada más. Después ahí en la salida, que es un poco angosta, pero son cosas que no pasaron a mayores (...) Ningún jugador levantó la mano, un poco de empujones”, aclaró el uruguayo.

Daniel Torres, mediocampista de Independiente Santa Fe, acompañó al profesor Pablo Peirano en la conferencia de prensa, espacio donde se refirió a lo sucedido causa de la angustia de los Embajadores por la necesidad de conseguir los tres puntos.

“Cambia cuando el partido se pone en control nuestro y a punto de ganarlo. Es muy fácil sonreír y jugar bonito cuando se va ganando, pero (no) cuando se tiene el peligro y el nerviosismo del riesgo de perder el partido. Santa Fe no tira para atrás, nos paramos firmes, ellos quisieron disputar, disputamos y por eso se da como termina”, dijo Torres.

Este fue el momento en que Andrés Llinás celebró su anotación, luego de que el VAR lo validara por un supuesto fuera de lugar- crédito Colprensa

Tabla de posiciones de los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay 2024 ll en fecha 5

Grupo A

Millonarios | 11 pts | +3 goles | 5 partidos jugados

Atlético Nacional | 10 pts | + 6 goles | 5 partidos jugados

Deportivo Pasto | 6 pts | - 1 goles | 5 partidos jugados

Independiente Santa Fe | 1 pts | - 8 goles | 5 partidos jugados (Punto Invisible)

Grupo B

Once Caldas | 9 pts | + 4 goles | 5 partidos jugados

Junior | 7 pts | 0 goles | 5 partidos jugados

Deportes Tolima | 7 pts | - 1 goles | 5 partidos jugados

América de Cali | 4 pts | - 3 goles | 5 partidos jugados (Punto Invisible)