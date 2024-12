Llaneros amenazó a la Dimayor si no le entregan el ascenso directo: “Iremos al TAS”

Llaneros está a la espera que le definan si peleará el ascenso en la gran final ante Unión Magdalena o se lo aseguran por reglamento - crédito Llaneros FC

La Primera B del fútbol colombiano se encuentra en jaque por cuenta de las posturas de los tres equipos que están en la pelea por los dos tiquetes a la primera división, en la previa de la final de la temporada 2024 y la asamblea extraordinaria que aclarará todo.

Llaneros, uno de los candidatos al ascenso, lanzó una amenaza a Dimayor si no se le otorga el cupo automático, apoyados en el reglamento por ser primeros de reclasificación, misma situación del Unión Magdalena que envió comunicado para pedir lo mismo.

De otro lado, el Real Cartagena espera que, en la asamblea del 9 de diciembre, se le permite disputar el repechaje contra el perdedor de la gran final, sin importar la posición del rival en la tabla anual, una pelea que lleva varias semanas y provocó polémica en el fútbol colombiano.

“Acá en Llaneros no estamos de adorno”

Luego de conocerse los finalistas del segundo semestre en el Torneo BetPlay, comenzaron las sospechas sobre supuestos vacíos legales y mala interpretación del reglamento del campeonato, tanto que Llaneros pidió una aclaración a Dimayor sobre el tema y luego Real Cartagena solicitó asamblea extraordinaria.

Juan Carlos Trujillo, presidente del cuadro de la Media Colombia, envió un fuerte mensaje para obtener el ascenso automático, al indicar que no permitirá ninguna modificación a las normas a mitad de la definición, o de lo contrario, irá a los tribunales de arbitramento.

Esta fue la amenaza de Llaneros a la Dimayor, por el tema del ascenso directo en el reglamento - crédito @presillaneros/X

“Acá en Llaneros no estamos de adorno. Iremos al TAS de ser necesario. Llaneros ya está ascendido y eso lo vamos a defender en todas las instancias jurídicas. Los 88 puntos no llegaron por arte de magia, líderes de la reclasificación, el título del primer semestre no lo mandaron por Integradísimo, lo ganamos en la cancha. Estamos parados y firmes”, escribió el directivo.

Se trata de una dura amenaza antes de la asamblea del 9 de diciembre, en la que no solo deja clara su postura, sino que significaría una pelea en la mesa con los cartageneros, que son los que exigen un repechaje ante el perdedor de la final, al ser tercero de reclasificación.

Unión Magdalena y Llaneros jugarán la gran final por el ascenso en 2024, luego de que los samarios salieran ganadores en el segundo semestre - crédito Llaneros FC

Cabe recordar que, el Unión Magdalena, en la noche del 4 de diciembre, informó en un comunicado que le solicitó a la Dimayor que le entregue el ascenso automático porque cumplió con los requerimientos para conseguirlo, como ganar el segundo semestre y ser escolta en la tabla anual del cuadro de Villavicencio.

Otro que pide el ascenso

Unión Magdalena explicó, que, de acuerdo al reglamento de la temporada 2024, se “declare ascendido a la primera división para el año 2025″, basándose en el parágrafo 4 del artículo 26, sobre los caminos de los 16 participantes para ser promovidos.

“El club Unión Magdalena S.A. cumple a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en especial con las condiciones del parágrafo 4º del artículo 26 del precitado reglamento, el cual sostiene que en el evento que alguno de los equipos campeones de los Torneos Betplay DIMAYOR I y/o II, sea el mismo en ocupar la primera y/o segunda posición en la tabla de Reclasificación Total, será ascendido”, decía el comunicado.

Así comunicó el Ciclón Bananero su pedido de que sean ascendidos a la Liga BetPlay 2025 - crédito página oficial del Unión Magdalena

Según el club samario, cumplió con las dos condiciones principales para el ascenso, empezando por ser “campeón del Torneo Betplay DIMAYOR II el pasado 3 de diciembre de 2024″, y la segunda por ocupar “la segunda posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo Betplay 2024, con 86 puntos”.

“Es importante resaltar que existe la posibilidad de que Unión Magdalena S.A. alcance la primera posición en la reclasificación, pero matemáticamente no puede descender al tercer lugar, dado que el equipo que se encuentra en dicha posición está tres puntos por debajo del Unión Magdalena S.A. y no tiene opciones de sumar puntos adicionales. Además, Real Cartagena no fue campeón ni finalista de ninguno de los dos Torneos Betplay 2024″, añadió.