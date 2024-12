Periodista calificó de “petardo” a Cesar Farías tras la pobre campaña con Junior en los cuadrangulares

César Farías firmó con Junior a principios de septiembre, en reemplazo de Arturo Reyes - crédito @JuniorClubSA / X

El Junior de Barranquilla enfrenta un momento crítico en la Liga BetPlay 2024-2 tras caer al último lugar del grupo B con solo cuatro puntos. La reciente derrota ante Once Caldas en el Metropolitano complicó sus aspiraciones de avanzar a la final del rentado local. Este resultado ha generado reacciones en el ámbito deportivo, incluyendo la del periodista Óscar Rentería, conocido por su trayectoria en Caracol Radio.

Rentería, a través de sus redes sociales, expresó su opinión sobre el desempeño del equipo barranquillero en la cuarta fecha de los cuadrangulares. En el partido, Junior comenzó con ventaja gracias a un gol de Carlos Bacca, pero Once Caldas logró revertir la situación y asegurar tres puntos vitales gracias a las anotaciones de Dayro Moreno y Esteban Beltrán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El periodista también dirigió sus comentarios al entrenador del Junior, César Farías, recordándole su historial en el fútbol colombiano. Según caleño, si el venezolano no logra llevar al Junior a la final, sumaría su tercer fracaso consecutivo en el país, tras no haber clasificado a la final con Águilas Doradas y América de Cali en sus anteriores gestiones.

“Qué petardo pegaste Farías en el Metropolitano, no te das cuenta de que estás jugando en las semifinales, que caíste ante Once Caldas, en el fortín de Barranquilla, en la sede de Junior. Si no clasificas a la final, otro fracaso más Farías en el fútbol colombiano”.

El polémico periodista deportivo arremetió contra el venezolano tras la derrota de Junior ante Once Caldas - crédito @oscarrenteriaj/X

Reacciones

Las explosivas declaraciones de Óscar Rentería no pasaron desapercibidas por parte de los usuarios en las redes sociales, que dieron su opinión sobre lo dicho por el periodista deportivo.

“Don oscar yo lo respeto, pero no jodamos a ese malparido ahora que aún nos falta jugar contra ese petardo”.

“Hablan como si hubieran ganado 3 mundiales 5 champions y las 3 grandes ligas. Hablar es muy fácil, creen qué dirigir bien un equipo con 30 jugadores, la mayoría pensando q son Cr7 es solo hablar mierda y ya; no pueden con la sra y los hijos y acá dándoselas de sabiondos”.

“Gracias Oscar por darme la razón este técnico, lo que es un fracasado, que vergüenza perder de local sea serio fracasado y va a hacer tan suertudo que pasa a la final que fútbol colombiano tan mediocre”.

“Petardo los jugadores, la actitud de muchos es descarada y sospechosa. Ahora no vengan a decir que un equipo que dominó todo el partido de repente se deja empatar y remontar en 25 minutos. Esta gente está haciendo lo que quiere en el FPC acá son pocos los profesionales”.

“Triste esta vaina, viejo Óscar. ¡Así se le habla aún marullero que tiene más verbo que resultados!”.

Los internautas se pronunciaron tras las declaraciones de Óscar Rentería contra Cesar Farías - crédito @Carloslucky87/X

Cuándo vuelve a jugar el Junior de Barranquilla

Tras el traspié en casa ante los Albos, el Tiburón está obligado a sumar ante Deportes Tolima en el Metropolitano. El encuentro entre ambas escuadras está programado para el miércoles 4 de diciembre a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Win Sports+.

Cabe recordar que, el Vinotinto y Oro es el líder del grupo B con siete puntos, por lo que un triunfo del Junior lo pondrá nuevamente en carrera por llegar a la final, mientras que otro resultado adverso lo dejará sin chances de pelear por la estrella de fin de año.

Tabla de posiciones grupo B

Deportes Tolima: 7 puntos (0) Once Caldas: 6 puntos (+6) América de Cali: 4 puntos (0) Junior de Barranquilla: 4 puntos (-1)

La situación del Junior en la Liga BetPlay ha generado preocupación entre sus seguidores y analistas deportivos, quienes observan con atención los próximos movimientos del equipo y su cuerpo técnico. La presión sobre Farías aumenta, ya que el club busca revertir su situación y mantener vivas sus esperanzas de alcanzar la final del campeonato.