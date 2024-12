Así se definirá la localía en las finales de la Liga BetPlay: Dimayor lo dejó claro

Deportes Tolima y Millonarios lideran los cuadrangulares de la Liga BetPlay, después de tres jornadas - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está muy cerca de dar a conocer los finalistas del segundo semestre, con los cuadrangulares llegando a la tercera jornada y en los primeros días de diciembre ya se programaron la cuarta y quinta jornada, esperando que todo quede definido en cuestión de una semana.

Dimayor tiene un sistema para indicar las localías de los equipos que peleen por el título, en la que cuentan tanto la campaña en las semifinales, como lo logrado a lo largo de todo el certamen y por el momento hay dos conjuntos que pican en punta.

Respecto a la reclasificación de la Liga BetPlay, en este momento hay tres equipos que pelean por dos cupos a la Copa Libertadores, por esa vía, luego de que Independiente Santa Fe pinchara en los cuadrangulares y cediera terreno ante sus rivales.

¿Cómo se define la localía de las finales?

Bajo el actual formato de torneos semestrales, hay muchas normas que no se aplican hasta que no llega el momento y que las personas no las conocen, pero que cuentan con mucho movimiento desde el inicio del certamen hasta su definición en junio o diciembre.

Para definir qué equipo es local o visitante en una final de Liga BetPlay, se usa la reclasificación semestral, que se diferencia a la tabla anual para la clasificación a Libertadores y Sudamericana porque solo cuenta los puntos sumados en el torneo Apertura o Finalización.

Según el reglamento de Dimayor, el equipo con mejor puntaje en la reclasificación semestral, será local en la vuelta de la final de Liga BetPlay - crédito Dimayor

En dicha tabla de posiciones, se cuentan tanto los puntos sumados en la fase de Todos contra Todos, que fue en 19 jornadas, con las seis fechas de los cuadrangulares, para un total de 25 encuentros previo a los dos compromisos de la definición del fútbol colombiano.

Según la reclasificación del segundo semestre de 2024, Millonarios y Deportes se encuentran en la parte alta, así como en las semifinales, con 44 puntos para los Embajadores y 41 unidades de los Pijaos, demostrando que ahora son los mejores clubes en el torneo Finalización.

Esta es la reclasificación del segundo semestre de la Liga BetPlay, luego de tres jornadas en cuadrangulares - crédito @josasc/X

Quedan aún tres jornadas en los cuadrangulares, que según el periodista Paolo Arenas, en su cuenta de X, podrían acabarse el domingo 8 de diciembre los cuatro partidos el mismo día, mientras que la final se jugaría el miércoles 18 y domingo 22 del mismo mes.

Dura pelea en reclasificación

Dos clubes de Bogotá, Independiente Santa Fe y Millonarios, están en competencia por un cupo en la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla de Reclasificación. Actualmente, el rojo lidera con 90 puntos, pero atraviesa una crisis tras sufrir tres derrotas consecutivas en los cuadrangulares. Por su parte, el azul, con 83 puntos, mostró un mejor desempeño al ganar sus tres últimos encuentros.

Además, el Deportes Tolima ocupa el segundo lugar con 89 puntos y es líder del cuadrangular B con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate ante Once Caldas, Junior de Barranquilla y el América de Cali, este último cuenta con la ventaja deportiva.

Deportes Tolima viene de superar al América de Cali por 1-0 en Ibagué - crédito Jorge Cuellar / Colprensa

Los equipos en disputa podrían asegurar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 si logran ganar la presente edición de la Liga BetPlay. Esto liberaría un cupo en la fase previa para el siguiente equipo mejor ubicado en la Reclasificación.

Tabla de Reclasificación de la Liga BetPlay:

Independiente Santa Fe - 90 puntos (Libertadores) Deportes Tolima - 89 puntos (Libertadores) Millonarios - 83 puntos (Sudamericana) Atlético Bucaramanga - 77 puntos (Libertadores por ser campeón) Junior - 72 puntos (Sudamericana) Once Caldas - 71 puntos (Sudamericana) Deportivo Pereira - 69 puntos (Sudamericana) América de Cali - 63 puntos Atlético Nacional - 62 puntos