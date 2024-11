Equipo de la Liga BetPlay Dimayor es reconocido por Lionel Messi

El jugador argentino disputó la final de la Copa América contra Colombia - crédito Cristian Álvarez/Colprensa

Cristóbal Soria, reconocido periodista español, manifestó su admiración por el Junior de Barranquilla, que actualmente se encuentra disputando los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor.

En diálogo con El Heraldo, Soria confesó que en sus charlas con varias personalidades del fútbol como de la farándula ha tenido la oportunidad de hablar del cuadro Tiburón.

Lionel Messi tiene presente al Junior de Barranquilla

Cristóbal Soria, conocido por su participación en el programa El Chiringuito, planea visitar Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, para realizar un evento en homenaje al club rojiblanco.

“El Junior caló hace un tiempo en mi corazón y lo sigo desde ese momento. He tenido grandes conversaciones con grandes amigos sobre el equipo barranquillero. He hablado mucho del Junior con Carlos Bacca, amigo mío desde su época en el Sevilla, he hablado mucho del Junior también con Shakira. Evidentemente, ahora ya no, pero cuando era pareja de Gerard Piqué, con los dos hablábamos mucho del equipo”, dijo Cristóbal Soria a El Heraldo.

Y agregó: “Saben con quién también hable del Junior, con Leo Messi, que reconoce al club. Entonces, como te decía, el Junior para mi caló profundamente y sé que hay gente que me lo reclama, y me dicen que por qué el Junior, pero el tío Soria es del Junior”.

Soria compartió que su conexión con el Junior comenzó hace tiempo y que ha mantenido conversaciones sobre el equipo con amigos cercanos como Carlos Bacca, exjugador del Sevilla, y la cantante Shakira, quien en el pasado, junto a Gerard Piqué, discutía sobre el club barranquillero.

El Junior de Barranquilla ha ganado notoriedad no solo por su desempeño en competiciones internacionales, sino también por la contratación de figuras destacadas del fútbol nacional e internacional, lo que ha puesto al equipo en el radar del fútbol mundial. Este reconocimiento ha sido reforzado por la atención de personalidades como Soria, quien ha declarado abiertamente su apoyo al club.

La visita de Soria a Barranquilla y su homenaje al Junior destaca la creciente influencia del equipo en el ámbito futbolístico internacional, consolidando su posición como un club de interés para aficionados y expertos del deporte

Soria felicitó al Junior por su último título de liga

Para el segundo semestre de 2023, Junior de Barranquilla conquistó su décima estrella en el rentado local al imponerse a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot desde el punto blanco del penal.

El periodista aprovechó el título del equipo de la capital del Atlántico para enviarle una felicitación a través de un video en el que aparece con la camiseta del cuadro rojiblanco.

“El Junior, el único equipo que me da un poquito de alegrías en lo que llevo una racha, que rachita llevo yo (risas). El junior manda. Felicidades. Junior, tu papá. Ahí lo tienen, campeón”, dijo el periodista ibérico.

Así va Junior en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Luego de su victoria en la primera jornada del grupo B de los cuadrangulares ante América de Cali en condición de local, el Junior de Barranquilla se vio las caras en el Manuel Murillo Toro de Ibagué ante Deportes Tolima.

A pesar de su bien inicio en la Capital Musical de Colombia, los dirigidos por Cesar Farías se fueron con las manos vacías tras caer por la mínima diferencia ante el Pijao con un tanto en propia puerta de Didier Moreno.

Con este resultado, Deportes Tolima asumió el liderado del grupo B con cuatro puntos, mientras que Junior quedó en el segundo lugar con tres unidades. En la próxima fecha, el Tiburón se verá las caras con Once Caldas en el Palogrande de Manizales, el miércoles 27 de noviembre a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).