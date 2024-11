Colombia vs. Ecuador, la Tricolor homenajeará a las campeonas primer Mundial de Fútbol Femenino de Amputados

El partido contra Ecuador está programado a comenzar sobre las 6:00 p. m. - crédito Colprensa

El 10 de noviembre la selección Colombia de amputadas derrotó a su similar de Estados Unidos desde el punto penal para coronarse como campeona de la copa del mundo en esta disciplina, lo que fue celebrado a nivel nacional.

Es por ello que antes de que comience el partido entre Colombia y Ecuador por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de 2026, se llevará a cabo un homenaje para las campeonas del mundo frente a las más 45.000 personas que coparan el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Sobre este reconocimiento, las deportistas agradecieron a la Federación Colombiana de Fútbol por tenerlas en cuenta, puesto que varios sectores privados y del Gobierno nacional no destacaron lo conseguido por ellas en el mundial.

“Estamos muy felices, este es un trabajo que llevamos todo el año practicando, entrenando, estudiando los partidos para obtener los resultados que tenemos y es muy emocionante estar acá viendo a la Selección con toda esta gente”, declaró una de las jugadoras de la selección Colombia de amputadas a Noticias RCN.

Las jugadoras de la selección Colombia femenina de Amputados celebra el título de la Copa del Mundo - crédito World Amputee Football Federation

La capitana de la selección Colombia de amputadas indicó que este tipo de homenajes ayudan a que se visibilicen las disciplinas alternativas del fútbol convencional y también a que se valore más la labor que hacen las personas que practican estos deportes que tienen poco reconocimiento.

“Estamos muy agradecidas con Dios, con la federación, por abrirnos las puertas de venir y, por supuesto, con la Alcaldía de Barranquilla. Para nosotros fue muy importante demostrar que podemos estar al mismo nivel y nos llenó de confianza”, enfatizaron también.

Este será el primer homenaje que tendrá a las campeonas del mundo como protagonistas, puesto que tras ganar el título no fueron convocadas por el Ministerio de Deporte o el Gobierno nacional para recibir algún tipo de reconocimiento por su logro.

Colombia no perdió durante la copa del mundo de amputadas - crédito World Amputee Football Federation

Precisamente, la falta de apoyo por parte del Estado fue resaltada por el presidente de la Federación Colombia de Fútbol de Amputados, Edgar Blanco, que en una rueda de prensa indicó que afirmó que a pesar de que tuvieron eventos en los que fueron acompañados por la primera dama, nadie desde el Gobierno nacional felicitó a sus jugadoras.

“Nos duele que el Gobierno nacional, que dice ser un gobierno del cambio, ni siquiera dio un saludo para estas mujeres. Ellas se han sentido excluidos, se han sentido marginadas. Será posible que el Gobierno nacional ni siquiera un saludo, porque aquí estuvo hace un año lanzando este proyecto la doctora Verónica Alcocer, la esposa del presidente, vino para carnaval y se le entregó una carta nuevamente para el presidente, para qué se enterará. La ministra del Deporte estuvo en un microciclo, las conoció, oiga y ni siquiera un saludo del ministerio del Deporte”, indicó el dirigente.

Blanco indicó que la federación ni las jugadoras estaban pidiendo ayudas económicas, sino que como se ha registrado con otros atletas que dejan en alto el nombre de Colombia, el presidente y el Ministerio del Deporte realizaran un recibimiento y algún evento en el que resaltaran lo realizado por las futbolistas.

“Está representando a Colombia, un país, están representando a la inclusión, a la resiliencia, a todas las mujeres que fueron víctimas de maltrato sexual, de violación, de maltrato físico y psicológica. Ellas ya están maltratadas porque les falta una pierna o un brazo, así que no se justifica. No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo reconocimiento. Esto no es un torneo de barrio. Nosotros no tenemos que ver nada con el tema político, no nos interesa. Somos deportistas, somos mujeres que estamos jugando por un país, por una familia o por unos amigos. Inaudito que ni siquiera un mensaje”.