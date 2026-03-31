Prensa de Portugal sorprendida con Luis Suárez, luego de los partidos con la selección Colombia: “Sin días libres, pese a sanción”

Suárez acumula 47 partidos y 37 goles entre club y selección en la temporada, destacándose como máximo goleador del Sporting - crédito Sporting CP

El Sporting Lisboa ha decidido mantener su ritmo competitivo intacto pese a la sanción impuesta a su delantero Luis Suárez, quien, lejos de optar por el descanso que su club le ofreció tras la fecha FIFA, ha preferido continuar con los entrenamientos para preparar su regreso a la competición.

El futbolista colombiano será baja obligada el viernes ante el Santa Clara por su suspensión por acumulación de tarjetas amarilla, pero ya ha iniciado su preparación con miras al enfrentamiento de Champions League ante el Arsenal el próximo 7 de abril. Esta determinación de Suárez de no tomarse días libres pese a la carga de minutos subraya la importancia del momento deportivo que atraviesan tanto el jugador como su equipo, que aún compite en todos los frentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sanción a Suárez se debe a gestos polémicos realizados ante el Porto en la semifinal de la Taça de Portugal - crédito Sporting CP

Ante la inminencia del partido de ida por los cuartos de final de la Champions League y la presión de un calendario exigente, la estadística marca el gran desempeño de Luis Suárez en la temporada actual. El delantero ha disputado 42 partidos con el Sporting Lisboa, anotando 33 goles y brindando 5 asistencias. Al contabilizar sus participaciones con la selección, el total asciende a 47 encuentros, con 37 goles y las mismas 5 asistencias.

Suárez se reincorporó el lunes 30 de marzo a Lisboa tras los compromisos internacionales en los que la Selección Colombia dejó una mala imagen. En el primer partido, jugado ante Croacia, el delantero desperdició una opción clara de gol y, en el segundo, frente a Francia en Estados Unidos, su actuación pasó casi desapercibida en los 45 minutos que estuvo en cancha.

Titular de A Bola sobre el estado físico de Luis Suárez - crédito A Bola

Pese a ello, Suárez llegó como el primer internacional del Sporting en volver y el martes 31 ya estaba entrenando junto al resto del plantel en la Academia Cristiano Ronaldo. El cuerpo técnico del Sporting había considerado la posibilidad de otorgar a Suárez algunos días libres debido a la cantidad de minutos acumulados, pero el atacante de 28 años declinó la propuesta. El medio portugués A Bola tituló “Pilas de Luis Suárez duran, duran y duran”

El motivo es su suspensión en liga, derivada de una sanción impuesta por realizar gestos polémicos hacia el Porto durante la semifinal de Copa. Esta medida le impedirá disputar el encuentro ante Santa Clara, el viernes 3 de abril a las 2:30 p. m., en el estadio Alvalade, correspondiente a la jornada 28 de la Liga de Portugal.

La sobrecarga de partidos para Suárez se acentúa aún más debido a la ausencia, desde el 21 de febrero, del delantero Ioannidis, quien continúa lesionado. Según A Bola, esto ha dejado a Suárez como titular inamovible, sin rotación posible en la delantera. La última vez que el colombiano no jugó un partido con el Sporting fue el 15 de febrero, cuando cumplió una suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas en liga.

Así va el Sporting Lisboa en los torneos que compite en Portugal y Europa

Luis Suárez se reincorpora a los entrenamientos del Sporting Lisboa tras regresar de la fecha FIFA con la selección colombiana - crédito Sporting CP

El Sporting Lisboa mantiene abiertas sus posibilidades en tres torneos: en liga, ocupa el segundo puesto, a siete puntos del líder Porto; en la Taça de Portugal, el equipo de Rúben Amorim ganó 1-0 la ida de semifinales ante el Porto y disputará la vuelta el 22 de abril. En Champions, el club luso enfrentará al Arsenal —actual líder de la Premier League inglesa— con la ida fijada para el 7 de abril en Alvalade y la vuelta el 15 en el Emirates Stadium.

Los leones defienden el título de Liga conseguido en la temporada 2024-2025; el título de la Copa de Portugal, conseguida en el mismo ciclo; y busca igualar lo logrado en 1982-1983, cuando llegaron a cuartos de final de la Copa de Europa.