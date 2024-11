James Rodríguez ahora sufre con la selección Colombia: sorpresiva decisión de Néstor Lorenzo

James Rodríguez viene de ser suplente con Rayo Vallecano, pero fue convocado en la selección Colombia - crédito Juan Karita/AP Photo

La selección Colombia se encuentra lista para enfrentar a su similar de Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, por la fecha 11 de las eliminatorias al mundial de 2026, en el que buscará la victoria para romper una sequía de 51 años sin ganar en esa ciudad.

Sin embargo, se presentó una novedad con James Rodríguez, que está sufriendo tanto en la Tricolor como en Rayo Vallecano, conjunto que lo tiene de suplente, pese a ser su estrella, y que en el último mes solo jugó dos encuentros de cuatro posibles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Queda por saber cuál fue la razón para que Néstor Lorenzo tomará una decisión tan sorpresiva con el mediocampista, el cual venía siendo la figura del combinado nacional desde 2023, al punto de coronarse como el mejor jugador de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Preocupación por James Rodríguez

Sin importar cuál fuera su situación en el club en el que jugara, era seguro que el mediocampista llegaba al combinado nacional y se transformaba en la figura que los aficionados siempre esperaron, así lo demostró en la Copa América 2024 con un gol y seis asistencias.

Pero, todo cambió el 15 de noviembre, pues Néstor Lorenzo dejó fuera a James Rodríguez de la titular de Colombia ante Uruguay, una decisión que llamó la atención de todos porque se tenía planteado que el volante tomara la batuta en el medio campo.

Así formará la selección Colombia para enfrentar a Uruguay - crédito FCF

Aunque se especulaba que el jugador tendría algún problema físico, que se convirtió en un tema recurrente en su caso, en el precalentamiento en la cancha de Montevideo se le vio normal, corriendo y tocando la pelota con sus compañeros, así que todo fue por movimiento táctico.

El reemplazo de James Rodríguez es Juan Fernando Quintero, el mediocampista de Racing que pasa un gran momento en el fútbol argentino, pues suma tres goles en los últimos cuatro juegos disputados, destacando el doblete frente a Corinthians por la Copa Sudamericana.

Juan Fernando Quintero es el cambio de James Rodríguez, por lo que no ha sumado muchos minutos en la era de Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Otras novedades en la formación titular de Colombia es la inclusión de Juan Camilo Portilla en el mediocampo, tomando el lugar del lesionado Jefferson Lerma, y Jhon Jader Durán como delantero, en el puesto de Jhon Córdoba, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Juanfer se queda en Colombia

Una gran polémica se presentó en la selección nacional por la versión de que Racing pidió el regreso de Juan Fernando Quintero, el cual es fundamental en el equipo para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, el sábado 23 de noviembre, en Asunción.

Ante eso, el técnico Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, rechazó que el volante saliera de la convocatoria, debido a que, al parecer, el club argentino lo quería para después del compromiso contra Uruguay y que regresara a la Academia, así no se comprometía su estado físico.

Juan Fernando Quintero se convirtió en el héroe de Racing para vencer a Corinthians por 2-1, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

“No hay posibilidad de eso (que Juanfer Quintero sea desconvocado). La fecha termina el martes próximo. Juanfer seguramente viajará con nosotros a Barranquilla. Sabemos que se superponen cosas importantes, pero si en algún momento hubiera una posibilidad, se hacen favores, pero no en este caso. Necesitamos de Juanfer en este ciclo”, fueron las declaraciones del timonel cafetero.

Cabe recordar que, Gustavo Costas, técnico de Racing, reveló que fue uno de los que esperaba que Quintero se quedara en el club: “Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero yo sé que todo jugador si lo llaman va a la Selección. Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado porque él se iba a sentir peor.

“No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía”, añadió el entrenador.