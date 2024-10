Títulos, patadas y hasta cánticos sobre un difunto: las historias recientes del clásico bogotano

El clásico bogotano se jugará el 26 de octubre en El Campín - crédito Colprensa

El 26 de octubre se disputará el clásico 316 entre Independiente Santa Fe y Millonarios, duelo que enfrenta a los dos clubes más populares de Bogotá y de los más históricos del país.

En el torneo finalización de 2024, Santa Fe es segundo con 29 unidades; mientras que Millonarios ocupa la sexta posición con 24 puntos, por lo que el partido a disputarse en el estadio Nemesio Camacho El Campín sobre las 7:30 p. m. es crucial para Pablo Peirano y Alberto Gamero.

Es por ello que Infobae Colombia hizo una recopilación de los hechos más destacados que se han registrado en un clásico bogotano en los últimos años.

La final bogotana

El Embajador derrotó a Santa Fe en la final del torneo finalización 2017 - crédito Colprensa

En 2017, luego de que en más de una ocasión se estuviera a punto de jugar una final en un torneo corto entre Santa Fe y Millonarios, los clubes bogotanos lograron ser líderes del grupo A y B de los cuadrangulares semifinales y consolidaron el sueño de más de un fanático de disputar una estrella del FPC con su rival de patio.

En la ida, en la que Millonarios fue local, el Embajador derrotó 1-0 al Cardenal, haciendo que se generará gran expectativa por el juego de vuelta, en el que más de 35.000 hinchas de Santa Fe llenaron El Campín con la ilusión de una remontada.

El 17 de diciembre de 2017, Santa Fe ganaba la final 2-1 (2-2 en el global), pero un zapatazo de Henry Rojas terminó con las ilusiones del Cardenal y le entregó el título a Millonarios.

El día que Preciado silenció a El Campín

En la actualidad, Preciado es técnico del equipo sub 20 de Santa Fe - crédito Colprensa

En 2004, el delantero Cardenal, Leider Preciado, estaba en duda de jugar o no el clásico bogotano debido a que su hermano había sido asesinado; sin embargo, el atacante tomó la decisión de estar en la cancha de El Campín, en la que los hinchas de Millonarios le dedicaron un cántico poco agradable.

“Léider Calimenio oh oh oh, mataron a tu hermano, oh oh oh”, fue el coro que retumbó El Campín en una referencia a la canción que los fanáticos de Santa Fe coreaban con sus goles.

“Por momentos como ese es que tengo tanto cariño por Santa Fe, porque a pesar de cosas malas, amargas, como el día que venía de enterrar a mi hermano y me decían todo lo que me decían los hinchas de Millonarios, ahí estuvo la hinchada respaldándome al cien y así yo quise también respaldaros en todo momento, respaldar el amor que me daban con fútbol”, afirmó Preciado en diálogo con Infobae Colombia sobre ese momento.

En ese partido, Preciado anotó para Santa Fe y recorrió la tribuna lateral norte haciendo un gesto de silencio para los hinchas de Millonarios.

La patada que le dio la vuelta al mundo

La acción se volvió noticia mundial - crédito Óscar Pérez

En 2012, el clásico bogotano fue especial para Gerardo Bedoya, que luego de varios años siendo un referente para Millonarios, tenía que enfrentar al club Embajador como jugador de Santa Fe, en donde en poco tiempo, se consolidó como un jugador querido por la hinchada.

Cumpliendo con la fama que tenía de pegar, Bedoya, que hasta la fecha tiene el récord de más expulsiones en el mundo, tuvo un cruce de palabras con el mediocampista Jhonny Ramírez, que en un momento cayó al piso y en algo sorpresivo para los espectadores, Gerardo decidió pisarle la cabeza a su rival con los taches, en una acción que le dio la vuelta al mundo.

“Ojalá esto no lo vaya a perjudicar. Por eso sería injusto salir a matarlo con mis palabras. También tuve responsabilidad en la acción, entonces quiero decirle que no tengo rencor”, declaró Jhonny Ramírez a El Espectador luego del partido.