Comienzo vibrante en la Copa Colsanitas: estos serán los rivales de Camila Osorio y Emiliana Arango en el debut

La Copa Colsanitas 2026 ya definió los partidos del cuadro principal, con varias favoritas al título - crédito Copa Colsanitas

La Copa Colsanitas 2026 comenzará este lunes 30 de marzo en el Country Club de Bogotá, donde cuatro tenistas colombianas buscarán avanzar en el torneo femenino más importante del país. Camila Osorio, vigente campeona y tercera preclasificada, encabeza la representación nacional en una edición que se disputará hasta el domingo 5 de abril.

Las tenistas colombianas ya tienen definidos a sus rivales para la primera ronda del certamen, en el que esperan que el trofeo se quede en casa, tanto a nivel de sencillos como en dobles, además del crecimiento del deporte en el país.

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El Torneo WTA, con más de veinte años de historia, reúne a las principales exponentes del circuito profesional en Sudamérica y el mundo, que no solo otorga puntos y premios, sino que representa un escenario clave para que las jugadoras locales consoliden sus carreras frente a adversarias de prestigio internacional.

Rivales de las colombianas en la Copa Colsanitas

Camila Osorio, ubicada en el puesto 58 de la clasificación WTA, buscará mantener su fortaleza en Bogotá durante su encuentro ante Caroline Dolehide. Ambas cuentan con una victoria en sus dos enfrentamientos previos, y este duelo será determinante para que la cucuteña se acerque al récord de Fabiola Zuluaga, pues ya suma títulos en 2021, 2024 y 2025 en el torneo.

En otro duelo sudamericano, Emiliana Arango, actual número 109 de la clasificación, chocará con María Lourdes Carle. Se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos victorias por lado, y el triunfo más reciente para la antioqueña se produjo en el cuadro clasificatorio del WTA 1000 de Roma. La local aspira a superar la ronda de cuartos de final que logró en 2018.

Emiliana Arango es otra de las favoritas para quedarse con el título de la Copa Colsanitas, aprovechando su buen momento en 2026 - crédito Copa Colsanitas

Valentina Mediorreal debutará ante la dos veces campeona Tatjana Maria, jugadora alemana que ocupa el puesto 59 de la clasificación. La europea figura entre las preclasificadas principales, lo que supone un reto elevado para la cafetera.

La joven María Camila Torres, proveniente de la fase preclasificatoria, estará ante Panna Udvardy, húngara situada en el lugar 97 del escalafón mundial. La jugadora del Viejo Continente llega como una de las preclasificadas de mayor proyección en esta edición.

María Camila Torres viene de la fase clasificatoria y sueña con una buena presentación en la Copa Colsanitas en Bogotá - Copa Colsanitas

Favoritas al título

Entre las candidatas al título resalta la checa Marie Bouzková, ubicada en la posición 32 de la clasificación WTA y máxima favorita de este año. La española Jéssica Bouzas Maneiro, clasificada en el puesto 48, figura como segunda cabeza de serie del torneo. Ambas tenistas parten como las más fuertes para conquistar la copa en una edición especialmente competitiva.

El cuadro internacional se completa con jugadoras como Tatjana Maria, Ella Seidel (puesto 86), Francesca Jones (ubicada en el número 93) y Panna Udvardy, que conforman el grupo más competitivo del torneo junto a las colombianas. Todas ellas, dentro del top 100 mundial, representan los principales desafíos para las locales en su camino a las fases decisivas.

Camila Osorio es la actual bicampeona de la Copa Colsanitas y suma tres títulos en total - crédito Copa Colsanitas

La programación inicia el lunes 30 de marzo. Los partidos principales en la cancha central comenzarán a las 12:00 p. m., mientras que las canchas externas arrancarán a las 10:30 a. m., cuando la organización espera una buena cantidad de público en todos los encuentros, sobre todo de las cuatro colombianas.

Las rondas finales están previstas para arrancar el jueves 2 de abril, con duelos centrales desde las 11:00 a. m., sujetos a posibles cambios meteorológicos por las constantes lluvias en la capital de la República.

Los partidos de la fase clasificatoria se disputaron entre el viernes 27 y el sábado 28 de marzo, que tuvo a varias colombianas en carrera para llegar al cuadro principal, dejando a solo cuatro en la pelea por el título.