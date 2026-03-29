Luciano Pons, delantero del Bucaramanga, tuvo un fuerte cruce con un periodista: “Lo que dices es para generar malestar”

El delantero del Atlético Bucaramanga le respondió a un comunicador y dijo que "debe quitarse la camiseta" - crédito Dimayor

Atlético Bucaramanga quedó contra las cuerdas en la Liga BetPlay, luego de perder por 2-1 contra Santa Fe en condición de local, en el estadio Américo Montanini, por la fecha 14 de la Liga BetPlay y quedando afuera de los ocho primeros clubes en la tabla del campeonato colombiano.

En medio de la tensión por la derrota, Luciano Pons encaró a un periodista en rueda de prensa, debido al enojo del delantero por el cuestionamiento al respaldo para el técnico Leonel Álvarez, que lamentó la caída en casa y complicar sus aspiraciones de llegar a los playoffs.

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Aunque a los santandereanos les queda una fecha pendiente, el calendario se les va reduciendo para definir su clasificación a la siguiente fase y sumar en la tabla de la reclasificación, pues el otro objetivo de la institución en 2026 es disputar un nuevo torneo internacional para 2027.

“Estás preguntando para armar un problema afuera”

El enojo y la decepción entre los jugadores, cuerpo técnico y aficionados del Bucaramanga eran notorios, al punto de que un comunicador le preguntó al técnico Leonel Álvarez lo siguiente: “¿Por qué en el día de hoy usted respalda a todo el grupo de jugadores y por momentos uno siente que pareciera que los jugadores no lo están respaldando en el terreno de juego?”.

Después de la respuesta del entrenador, Luciano Pons habló con un tono fuerte y enojado hacia el periodista: “Lo que estás diciendo vos es para generar malestar, para generar algo fuera de la cancha, para que la gente se ponga más en contra de nosotros porque sabemos que no estamos rindiendo de la mejor manera. Yo creo que es eso”.

Luciano Pons defendió al técnico y jugadores del Bucaramanga por el mal momento en 2026 - crédito @ABucaramanga / X

“A ver, si uno no quiere defender al ‘profe’ directamente no se para en la cancha, y nosotros estamos dejando todo dentro de la cancha. Nosotros dejamos la familia de lado, ¿sabes? Nosotros llegamos el miércoles y ayer (jueves 26 de marzo) nos metimos de vuelta en una concentración”, afirmó el argentino.

Pons luego encaró al comunicador y le reclamó por su pregunta: “Yo creo que lo que estás preguntando es para armar un problema afuera. Yo creo que te desubicaste, pero está bien, lo piensas como el lado del hincha, tienes que dejar la camiseta a un costado y hacer tu trabajo como periodista; creo que ahí te equivocaste”.

Bucaramanga, por ahora, mantiene el respaldo al entrenador Leonel Álvarez para continuar en la Liga BetPlay - crédito Atlético Bucaramanga

“Nosotros dejamos el alma ahí adentro, nosotros nos matamos ahí adentro. Es lo que dice el ‘profe’. Yo el otro día salí con seis puntos en la cabeza, ¿sabías eso o no? Sambueza salió con casi 10 puntos en la pierna, ¿sabías eso? Y vos piensas que nosotros no respaldamos al equipo, estás muy equivocado. Que no respaldamos al profe, estás muy equivocado”, finalizó.

“Mientras tenga posibilidades matemáticas, voy a creer”

Por su parte, Leonel Álvarez salió en respaldo a las declaraciones de Luciano Pons por el apoyo de los jugadores a su gestión: “A él lo han tenido que coser; si eso no es respaldo, si eso no es matarse por el cuerpo técnico y por esta hinchada, entonces yo no sé qué es respaldo. Lo que pasa es que es normal que, cuando no se consiguen los resultados, empiecen a inventar cosas”.

Leonel Álvarez quedó contra las cuerdas en la Liga BetPlay con la derrota frente a Santa Fe por 2-1 - crédito Colprensa

“El rendimiento es de más del 50% y cuando usted emprende un camino, nadie le dijo que era una autopista. Ahí va, hay momentos complejos. Cuando uno asume una responsabilidad, hay momentos difíciles y hay que saber sobreponerse. Yo, mientras tenga posibilidades matemáticas, voy a creer enormemente en ellos”, afirmó.

El entrenador del Bucaramanga agradeció a sus dirigidos por el esfuerzo en los momentos complicados de la temporada: “Primero, felicitar a estos muchachos porque si algo han tenido es corazón, ganas, hambre y deseos de ganar. No fue un buen comienzo, porque facilitamos por malas entregas, pero después, si usted mira las acciones, nosotros debimos irnos al descanso con un gol más”.