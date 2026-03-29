Falleció actor de ‘Pasión de Gavilanes’ y una de las voces más conocidas del país: trabajó hasta en producciones de ánime

Falleció Santiago Munevar, actor de televisión y de doblaje - crédito @actores_aca/Instagram

El actor, locutor y pionero del doblaje en Colombia, Santiago Munévar Rey, murió el viernes, 27 de marzo de 2026, a los 66 años, según confirmaron voceros de la Asociación Colombiana de Actores (ACA).

“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero”, se leyó en el sentido mensaje de pésame, publicado en los canales oficiales de la agremiación artística.

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Desde la ACA subrayaron su capacidad interpretativa y su estrecho vínculo con la palabra hablada a través de su voz, catalogada como “inconfundible”. Además, recordaron su aporte cultural como coach en lectura en voz alta para nuevas generaciones de comunicadores. Munévar fue reconocido por su labor como director de doblaje, ya que fue figura clave en la industria.

Murió Santiago Munevar, actor de doblaje colombiano - crédito @actores_aca/Instagram

“Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso. Murió el Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer. Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros”, concluyó el mensaje en su honor.

Munévar, nacido el 16 de abril de 1959, construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la radio, la televisión, el teatro y el cine. Destacó como narrador para canales internacionales como National Geographic y Discovery Channel, y participó en producciones icónicas de la televisión nacional, entre ellas la telenovela Pasión de Gavilanes.

El presidente de la ACA, Julio Hernán Correa, precisó, en diálogo con la revista VEA, que hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento y desmintió versiones previas sobre su muerte.

Santiago Munevar en Pasión de Gavilanes - crédito @PasdeGavilanes/X

Amigos, colegas y seguidores han expresado su pesar en redes sociales, destacando el legado y la calidad profesional de Santiago Munévar Rey, cuya voz y enseñanzas permanecen en el recuerdo del sector audiovisual colombiano.

Hasta en series animadas: el legado profesional de Santiago Munevar

Munevar fue, efectivamente, fue una de las voces más reconocidas y versátiles del doblaje y la locución en Colombia. Inició su trabajo en la televisión colombiana en 1975 y debutó en el doblaje en 1977. Munévar participó en una amplia variedad de producciones animadas, películas y series, tanto nacionales como internacionales.

Santiago Munevar una de las voces más conocidas de Colombia - crédito @ColmundoRadio/X

En películas, participó en doblajes de títulos como Decisión al límite, Apagón en Los Ángeles (Oficial Cummings), Mi amigo Harley (Dr. Sterling), Alicia (Conejo Blanco), Ruslan: venganza de un asesino (Bartender), Crimen encubierto (Tom Drood), XIII (Abe), Navidad en el país de las maravillas (Santa), Tres (Doctor Francis), La sospecha (Doug Zwick), Tierra de ciegos (Jones), Julio César (Pothinus), Cabezas huecas (Carl Mace), El último de los mohicanos (Coronel Edmund Munro), Puño de furia (Fan), El gato de las nueve colas (Carlo Giordani), Django (Mayor Jackson), Abbott y Costello: África grita (Buzz Johnson), La sombra del hombre delgado (Luis) y El hombre de la máscara de hierro (Colbert), entre otras.

En series animadas, fue la voz del Doctor de la televisión, Harry y el Robot taxista en Space Goofs, Saltarín 2 en Cubitos, Montehue en Huntik, Daso en Rollbots, Señor Oscuro y Dr. Naught en Sushi Pack y Semilla en La garrapata. En series de televisión, trabajó en el redoblaje colombiano de El show de Lucy como Craige, fue narrador en El fugitivo y dio voz a Piljoon Jung en La legendaria mujer policía.

También se desempeñó como narrador en documentales como Grandes Gatos, India: País del espíritu y la mística y España: Todo bajo el sol. La versatilidad de Santiago Munévar Rey le permitió dejar una huella profunda en la industria del doblaje y la narración en Colombia.