Nueva polémica del VAR: la jugada en donde Junior pidió penalti y el juez no lo sancionó por un fuera de lugar inexistente

“NO ENTIENDO. Haré las averiguaciones respectivas del caso, pero de momento no entiendo absolutamente nada sobre cómo hicieron el trazo de las líneas ni a quien tomaron de referencia, sobre todo la línea azul que es bastante confusa” @ElVarCentral

“LÍNEAS CONFUSAS En @Equidadfutbol vs @JuniorClubSA el VAR llamó al árbitro por mano penal de Castillo (EQU), Betancur en la revisión les dijo de un posible Offside por eso en vivo trazaron las líneas que NO aclararon la posición adelantada. Veo penal y NO fuera de juego ¿Ustedes?” @JBorda_analista