Nuevas propuestas para llevarse a Jhon Arias a Europa: estos son los clubes que competirían por el colombiano

Jhon Arias durante el Fluminense vs. Cruzeiro el 3 de octubre de 2024-crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Jhon Arias, figura de Flumimense y ficha clave de la selección Colombia, podría tener los días contados en el fútbol brasileño.

Su actuación destacada en el Tricolor Carioca hace que se fijen algunos clubes de las principales ligas europeas, por lo que la expectativa sigue latente para conocer lo que será el futuro del delantero de la selección Colombia.

El 2 de octubre de 2024, el presidente del Flu, Mario Bittencourt, confirmó que no tienen ningún problema en dejar ir al jugador, teniendo en cuenta que es el deseo del futbolista.

Por este motivo, según reportes desde Río de Janeiro, ya comenzaron a surgir varios pretendientes de ligas como Inglaterra y España, que desean adquirir los servicios del colombiano.

La Premier League y la Liga de España, entre ellos uno de los clubes más importantes del balompié ibérico, piensa en Arias

El corresponsal de Directv Christian Martin, aseguró que clubes como Atlético de Madrid y Sevilla estarían dispuestos a ficharlo, luego de su actuación en el amistoso que tuvo el combinado de Néstor Lorenzo en el Wanda Metropolitano, el 26 de marzo de 2024.

“Es buscado por varios clubes en Europa, muchos en Inglaterra y dos posibilidades en España... Muy buena impresión dejó el delantero cafetero en los amistosos con la Selección de Colombia en Europa”, aseguró el destacado periodista.

De la siguiente forma, Christian Martin, corresponsal de DIRECTV en Europa, habló sobre el interés de los clubes europeos en Jhon Arias, jugador del Fluminense - crédito elfutboleroco_ / TikTok

Además, dentro de las principales opciones que tiene en Inglaterra, el club más interesado en el colombiano sería West Ham de Londres, que a través del siguiente video publicado en Youtube, por el canal World Football y que es originario de Inglaterra, analizaron el rendimiento de Arias.

El deseo de Arias y el acuerdo con Fluminense

Jhon Arias y Fernando Marcal en la disputa en el estadio Maracaná-crédito Sergio Moraes / REUTERS

En el artículo de la periodista brasileña de TNT Sports Brasil, Aline Nastari llamado “Fluminense propone renovación, pero Arias se niega por su sueño de jugar en Europa”, publicado el 4 de septiembre de 2024, mencionó la intención de Jhon Arias de jugar en el fútbol europeo y que existe un acuerdo para liberar al futbolista en caso de que lleguen ofertas que sean interesantes y viables para el club, además a agregar lo siguiente: “a partir de los 10 millones de euros, el cuadro carioca estaría dispuesto a escuchar ofertas por el jugador”, citó textualmente al comienzo del artículo.

Además mencionó detalles sobre la propuesta que colocó sobre la mesa, Fluminense, para renovar al jugador: “El club propuso un nuevo contrato por 4 años y 3 meses, con un aumento salarial al 50%, además de varias bonificaciones por asistencias y goles marcados, pero Arias dejó claro que su interés no es el dinero, sino que tiene como objetivo principal hacer su sueño realidad de jugar en Europa, por lo que rechazó la oferta, entendiendo él, que Flu, no cumplió con el acuerdo”, mencionó el texto periodístico.

Pese a los rumores que comentan que Arias quiere salir del Fluminense, el atacante aclaró la situación después del juego ante Cruzeiro

Cuando fue consultado por parte de la prensa de Río sobre su intención de irse, el jugador aclaró que su presente está en Fluminense - crédito Aline Nastari / TNT Sports

Mientras las versiones periodísticas vinculan que Arias tiene todas las intenciones de irse de Fluminense, el jugador en la atención de medios posterior al partido que su club ganó por 1-0 ante Cruzeiro por la Serie A de Brasil, aclaró que tiene su mente en Río y que no piensa en salir del club: “La verdad es que no tengo tiempo ni de ver televisión y estoy con mi familia todo el tiempo, por lo que quiero decir que, con respecto a mi situación contractual, tengo vínculo con el equipo hasta 2026, así que todos los rumores que salen sobre mis deseos de salir en estos momentos, son mentiras, por eso quise dar mi versión ante ustedes, porque independientemente de cualquier cosa, hoy para mí es más importante Fluminense, por lo que yo no estoy pensando en Europa y pienso en lo que será el final de la temporada en el mes de diciembre”, aclaró Arias frente a los medios de comunicación en Río de Janeiro.

Estadísticas de Jhon Arias en el 2024

Arias en la presente temporada en la Serie A de Brasil, jugó un total de dieciocho partidos (todos como titular) y anotó cuatro goles: el 25 de julio de 2024 en la victoria por 1-0 ante Palmeiras en condición de local, ante Atlético Mineiro en el triunfo por 2-0 el 25 de agosto de 2024, en la derrota en condición de visitante ante Juventude por 2-1, el 15 de septiembre de 2024 y su más reciente gol ante Cruzeiro por 1-0, el la victoria por 1-0 en el Estadio Maracaná el 4 de octubre de 2024.

En la presente edición de la Copa Libertadores de América, en donde Flu quedó eliminado ante Atlético Mineiro en la fase de cuartos de final, Arias disputó diez encuentros (todos como titular) y marcó un gol: ante Gremio el 21 de agosto de 2024 de tiro penal en la victoria por 2-1 en el Maracaná en los octavos de final.

Fecha 9

10 de octubre

Partido: Bolivia vs. Colombia

Estadio: Municipal de El Alto

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Partido: Ecuador vs. Paraguay

Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 4:00 p. m.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Partido: Venezuela vs. Argentina

Estadio: Monumental de Maturín

Hora: 6:00 p. m.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Partido: Chile vs. Brasil

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 7:00 p. m.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Partido: Perú vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 8:30 p. m.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Fecha 10

15 de octubre

Partido: Colombia vs. Chile

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Hora: 3:30 p. m.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Partido: Paraguay vs. Venezuela

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción

Hora: 6:00 p. m.

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Partido: Uruguay vs. Ecuador

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Partido: Argentina vs. Bolivia

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Hora: 7:00 p. m.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Partido: Brasil vs. Perú

Estadio: Mané Garrincha de Brasilia

Hora: 7:45 p. m.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)