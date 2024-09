Hinchas de Atlético Nacional arremetieron contra Dayro Moreno: “Traicionero”

El goleador de Once Caldas se enfundó la camiseta de Independiente Medellín - crédito @JuanPabloRuaJim/X

Dayro Moreno sorprendió a todos al aparecer con la camiseta del Independiente Medellín en el partido contra Once Caldas por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor, un encuentro que terminó con una victoria 0-2 para el equipo visitante con anotaciones de Mender García y Diego Moreno.

La imagen del máximo goleador histórico del fútbol colombiano vistiendo la camiseta del equipo rival generó una ola de reacciones entre los aficionados del ‘Poderoso’, quienes no entendían la razón detrás de este inusual suceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dayro Moreno se enfundó la camiseta de Independiente Medellín

Dayro Moreno despertó críticas por parte de los hinchas de Atlético Nacional - crédito Juan Augusto Cardona / Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), explicó en un comunicado oficial que todos los capitanes de los equipos debían salir al campo vistiendo la camiseta del club contrario. Esta medida se tomó como respuesta a los disturbios ocurridos el jueves anterior en el estadio Atanasio Girardot, donde hinchas de Atlético Nacional y Junior protagonizaron incidentes violentos en las tribunas, que dejaron varios heridos.

La decisión de la Dimayor busca promover un mensaje de paz y armonía entre los aficionados del fútbol colombiano. Al ver a los capitanes con las camisetas de los equipos rivales, se espera que los hinchas reflexionen sobre la importancia de disfrutar del deporte sin violencia. La imagen de Dayro Moreno con la camiseta del Medellín se viralizó rápidamente en redes sociales, alimentando especulaciones sobre un posible fichaje del delantero por parte del equipo antioqueño.

El partido en sí fue un triunfo importante para el Independiente Medellín, que logró imponerse como visitante ante Once Caldas. Sin embargo, la atención se centró en el gesto simbólico de los capitanes, que buscaba calmar los ánimos tras los recientes disturbios.

La Dimayor espera que esta iniciativa contribuya a reducir la violencia en los estadios y a fomentar un ambiente más seguro y agradable para todos los asistentes.

Reacciones

La aparición de Dayro Moreno con la camiseta de Independiente Medellín generó todo tipo de reacciones tanto de los aficionados del ‘Equipo del Pueblo’ como algunos de Atlético Nacional que no les cayó nada bien la imagen del tolimense con la casaca de su rival, ya que el goleador jugó el Rey de Copas entre 2017 y 2018.

“DAYRO MORENO TRAICIONERO, SU MAMÁ NO LO QUIERE. Cabe mencionar que la Dimayor sacó un comunicado en su página oficial, donde resaltó que todos los capitanes de cada equipo saldrían con la camiseta del conjunto rival al que se estarían enfrentando”.

“Que bien te luce esa camisa Dayro Moreno”.

“Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”.

“Cómo que en vez de calmar los ánimos, esta medida de la dimayor va es a ofender más aún a los ofendidos “hinchas””.

“Dayro Moreno es nuevo jugador de Independiente Medellín. Se viene la dupla del año con el Chino Sandoval”.

“Dayro Moreno se puso esa camisa del DIM y está jugando horrible jajshaja le quitamos los poderes”.

Los hinchas del Nacional arremetieron contra Moreno por ponerse la camiseta del DIM - crédito @EliLo_24/X

Dorlan Pabón en el ojo del huracán

El jugador, de 36 años, al servicio de Envigado, no hizo parte de la campaña promovida por la Dimayor, ya que para el encuentro ante Millonarios en el Nemesio Camacho El Campín, el ex Atlético Nacional no portó la banda de capitán, la cual llevó Felipe Jaramillo.

Esta situación, todo tipo de críticas por el pasado de ‘Memín’ en Atlético Nacional, club con el que el cuadro Embajador tiene una marcada rivalidad. Sin embargo, Andrés Felipe Orozco, entrenador de la ‘Cantera de Héroes’ se encargó de calma los ánimos durante la rueda de prensa posterior al juego que terminó con triunfo para los de Gamero, que se impusieron 3-0 en el Nemesio Camacho El Campín.

Pabón decidió no usar la camiseta de Millonarios - crédito @ElProfePachillo/X

“La decisión la tomo yo porque a lo último yo creo que ese mensaje que se está enviando en la fecha de hoy, es muy lindo y muy positivo para todos los que vivimos en este ambiente del fútbol. ¿Por qué pusimos a Jaramillo? Porque simplemente actuó en Millonarios y en diferentes equipos y sigue siendo de los capitanes nuestros”, señaló Orozo.

Y agregó: “Es mostrarle a la gente que lo último no es el color de la camiseta, lo que importa, importa la vida, importa es este deporte. Hoy vimos un Campín bonito y eso es lo que queremos replicar en todos los estadios”.